Военнослужащий задержан во время сбыта похищенного арсенала боеприпасов на Одесчине, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Военнослужащий на Одесчине планировал продать арсенал боеприпасов и другое военное имущество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, за 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетов, 12 касок, 12 гранат РГД-5, 2 дымовые шашки и 4 кг 900 гр тротила, которые предварительно были похищены и вывезены из воинской части, военнослужащий планировал получить 110 тыс грн. После получения части денежных средств в сумме 28,5 тыс грн, военнослужащего задержали правоохранители.
Во время обыска по месту жительства задержанного и в транспортном средстве обнаружены и изъяты 12 бронежилетов и касок, 3 гранаты Ф-1. Другие взрывчатые вещества найдены в заранее оборудованном месте.
Кроме того, 2 июля 2020, правоохранители задокументировали факт сбыта этим же военнослужащим двух гранат Ф-1 и РГД-5, бронежилета и каски стоимостью 5 тыс. грн.
Сейчас исследуются обстоятельства совершения преступления и условия, при которых задержанный похитил и вывез из воинской части военное имущество. Ему готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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