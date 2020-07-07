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Военнослужащий задержан во время сбыта похищенного арсенала боеприпасов на Одесчине, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Военнослужащий на Одесчине планировал продать арсенал боеприпасов и другое военное имущество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, за 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетов, 12 касок, 12 гранат РГД-5, 2 дымовые шашки и 4 кг 900 гр тротила, которые предварительно были похищены и вывезены из воинской части, военнослужащий планировал получить 110 тыс грн. После получения части денежных средств в сумме 28,5 тыс грн, военнослужащего задержали правоохранители.

Во время обыска по месту жительства задержанного и в транспортном средстве обнаружены и изъяты 12 бронежилетов и касок, 3 гранаты Ф-1. Другие взрывчатые вещества найдены в заранее оборудованном месте.

Кроме того, 2 июля 2020, правоохранители задокументировали факт сбыта этим же военнослужащим двух гранат Ф-1 и РГД-5, бронежилета и каски стоимостью 5 тыс. грн.

Сейчас исследуются обстоятельства совершения преступления и условия, при которых задержанный похитил и вывез из воинской части военное имущество. Ему готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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Военнослужащий задержан во время сбыта похищенного арсенала боеприпасов на Одесчине, - Офис Генпрокурора 01
Военнослужащий задержан во время сбыта похищенного арсенала боеприпасов на Одесчине, - Офис Генпрокурора 02
Военнослужащий задержан во время сбыта похищенного арсенала боеприпасов на Одесчине, - Офис Генпрокурора 03

Автор: 

боеприпасы (2346) Одесская область (3595) военнослужащие (6156) Офис Генпрокурора (2479)


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продают обычно излишки . сколько тогда у него припрятано для себя ?
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07.07.2020 17:12 Ответить
ну ладно гранаты ( в хозяйстве пригодится ) , но мины , неужели кто-то покупает ? хотя из сегодняшних новостей узнал че преступники официально приняли граники на вооружение
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07.07.2020 18:12 Ответить
Армія гола боса лопатками відбивається, чекаладний барига все в ліпецк талкнул
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07.07.2020 18:15 Ответить
Это типа такой юмор?
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07.07.2020 18:39 Ответить
идиот...???
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07.07.2020 20:44 Ответить
таких козлов стрелять надо.
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08.07.2020 07:16 Ответить
 
 