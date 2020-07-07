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СБУ задержала в Одессе банду "Лоту Гули" при попытке похищения человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе разоблачили организованную группировку "Лоту Гули" во время попытки похищения человека.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, четырех организаторов банды задержали среди белого дня, в то время когда они пытались похитить местного предпринимателя. Посредством угроз убийством злоумышленники планировали "выбить" из потерпевшего деньги.

СБУ задержала в Одессе банду Лоту Гули при попытке похищения человека 01
СБУ задержала в Одессе банду Лоту Гули при попытке похищения человека 02
СБУ задержала в Одессе банду Лоту Гули при попытке похищения человека 03
СБУ задержала в Одессе банду Лоту Гули при попытке похищения человека 04

Кроме того, сотрудники СБУ в помещениях злоумышленников обнаружили доказательства противоправной деятельности, которые направлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Как отмечается, всего в группировку "Лоту Гули" входило более 10 человек. Они занимались тем, что создавали конфликтные ситуации, а потом требовали от потерпевших крупные суммы денег, чтобы их "решить". В случае неуплаты злоумышленники угрожали людям физической расправой и насилием.

Также известно, что главарь банды по прозвищу Лоту Гули скрывается за границей от украинского правосудия.

Одесса (7901) похищение (1688) СБУ (19934)


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Топ комментарии
+16
Лоту Гули - это вор в законе международного масштаба Надир Салифов. Боюсь, пока, нашему "правосудию" он не по зубам, штанишки короткие. А вот пошерстить его "эмиссаров", занимающихся вымоганием денег у азербайджанской общины, давно пора и не только в Одесской области. Привыкать надо налоги платить, а не дань в общак собирать
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07.07.2020 17:41
+6
****** хачі, жодної куйні без них не відбувається. Як заїхав міша тбіліскій то рєзко зашивилились
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07.07.2020 18:09
+5
Ага, теперь ясно, кавказский бандит. Спасибо.

Российские спецслужбы управляют "воровским сообществом", так что "Вор" для украинца синоним враг.

"
"Илья Трабер главнее Путина, поскольку, насколько я знаю, в 90-е Путин на него работал, когда он был в мэрии Петербурга" (Роберто Масорриага, адвокат Трабера на суде по делу тамбовской ОПГ в Испании, в ответ на https://web.archive.org/web/20180504063239/https://theins.ru/korrupciya/99750 вопрос журналистов, а правда ли, что Трабер регулярно бывает на днях рождения у Путина. Мадрид, апрель 2018 г.).
Это же мнение, что Путин в 90-е ходил под Трабером, https://putinism.wordpress.com/2017/04/06/urkanat/ высказывал и Сергей Косырев, бывший охранник этого авторитета. Ему довелось как-то наблюдать, в начале 90-х, визит Путина к Траберу в его штаб-квартиру (ею служил антикварный магазин на ул.П.Лаврова). Путин пришел «за советом», а «шеф» был занят и не принимал. И Путин покорно ждал в подсобке магазина вместе с охранниками и другой обслугой, пока Трабер его примет."
http://argumentua.com/stati/putin-i-bratva-vglyadites-v-eti-litsa
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07.07.2020 18:28
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В Штатах уже поставили на шею, до сих пор расхлебывают.
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07.07.2020 17:40 Ответить
Интересно они противоправной деятельностью при пандемии вируса начали заниматься, или уже лет 20, но все это время их упорно разрабатывали?
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07.07.2020 17:39 Ответить
Лоту Гули - это вор в законе международного масштаба Надир Салифов. Боюсь, пока, нашему "правосудию" он не по зубам, штанишки короткие. А вот пошерстить его "эмиссаров", занимающихся вымоганием денег у азербайджанской общины, давно пора и не только в Одесской области. Привыкать надо налоги платить, а не дань в общак собирать
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07.07.2020 17:41 Ответить
Дмитрий , ты прав на все 100 , если вор то даже не арестуют , если авторитет то через максимум неделю выпустят
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07.07.2020 17:58 Ответить
да, Лоту Гули - знаменитый вор
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07.07.2020 18:38 Ответить
Его шеф Путлер. "Братва" правит Россией!
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07.07.2020 19:17 Ответить
Запросы на арест Салифова были направлены через Интерпол властям Грузии, России и Украины, но пока безрезультатно. Недавно Салифов был ненадолго задержан в ОАЭ и Черногории, но экстрадиция не производилась. (!) Считается, что он может проживать в Турции, но по состоянию на осень 2018 года это не может быть подтверждено. https://en.wikipedia.org/wiki/Nadir_Salifov Nadir Salifov Я думаю, у него покровители покруче, чем российская братва. А вообще, арест его людей как бы неслыханная смелость. Интересно, отпустят их или нет.
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07.07.2020 19:44 Ответить
это я британскую Википедию цитирую
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07.07.2020 19:45 Ответить
А нащо прокурам і суддям відволікатися на всяких Гуль. З такими істотами СБУ слід би розбиратися власними сeкрeтними мeтодами.
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07.07.2020 22:54 Ответить
Виноват зеленский.
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07.07.2020 17:41 Ответить
зеленский ниучем не виноват
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07.07.2020 17:55 Ответить
...і нічєво нє должен.

СБУ затримала в Одесі банду "Лоту Гулі" під час спроби викрадення людини - Цензор.НЕТ 1540
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07.07.2020 19:45 Ответить
в какой партии лотугульцы служили?
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07.07.2020 17:46 Ответить
"Лоту Гули" что это бы могло значить?
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07.07.2020 17:50 Ответить
Можешь сам у него спросить - https://www.facebook.com/pg/NadirSalifov/photos/?ref=page_internal
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07.07.2020 18:08 Ответить
Ага, теперь ясно, кавказский бандит. Спасибо.

Российские спецслужбы управляют "воровским сообществом", так что "Вор" для украинца синоним враг.

"
"Илья Трабер главнее Путина, поскольку, насколько я знаю, в 90-е Путин на него работал, когда он был в мэрии Петербурга" (Роберто Масорриага, адвокат Трабера на суде по делу тамбовской ОПГ в Испании, в ответ на https://web.archive.org/web/20180504063239/https://theins.ru/korrupciya/99750 вопрос журналистов, а правда ли, что Трабер регулярно бывает на днях рождения у Путина. Мадрид, апрель 2018 г.).
Это же мнение, что Путин в 90-е ходил под Трабером, https://putinism.wordpress.com/2017/04/06/urkanat/ высказывал и Сергей Косырев, бывший охранник этого авторитета. Ему довелось как-то наблюдать, в начале 90-х, визит Путина к Траберу в его штаб-квартиру (ею служил антикварный магазин на ул.П.Лаврова). Путин пришел «за советом», а «шеф» был занят и не принимал. И Путин покорно ждал в подсобке магазина вместе с охранниками и другой обслугой, пока Трабер его примет."
http://argumentua.com/stati/putin-i-bratva-vglyadites-v-eti-litsa
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07.07.2020 18:28 Ответить
хаха находится в международном розыске и загружает фоточки на Фейсбук. А разве Фейсбук не может установить местонахождение?
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07.07.2020 18:41 Ответить
Гули по-грузински сердце. А Надир Салифов - азербайджанец, рожденный в Грузии. А вот что значит Лоту я не знаю.
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07.07.2020 19:07 Ответить
****** хачі, жодної куйні без них не відбувається. Як заїхав міша тбіліскій то рєзко зашивилились
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07.07.2020 18:09 Ответить
Ти що, чурка, приїхав? Грузини -не хачі, а білі.
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07.07.2020 18:23 Ответить
"хач" - по-армянски крест. "Хачами" называют на Кавказе христиан. Неправильное у вас соловоупотреблоение.
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07.07.2020 19:03 Ответить
https://yandex.ru/q/profile/m7x4xndfvdnaxekuyq9avqr2br/ Александр Стерлигов · 14,9 K

Врач-психиатрПодписаться

Так русские называют представителей кавказской национальности в пренебрежительном тоне. Образовано это слово от самого распространенного армянского имени Хачатур ("богом дан"). Уменьшительно-ласкательная форма этого имени - Хачик. Поэтому кавказцев и стали называть сначала хачиками, а потом и хачами.
Это распространенная форма межнациональных прозвищ. В годы ВОВ русские стали называть немцев фрицами от распространенного немецкого имени Фриц. Кавказцы же русских называют иванами, ванями (тоже в пренебрежительном смысле).
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07.07.2020 21:25 Ответить
ну так зачем же подражать дебилам?
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07.07.2020 23:42 Ответить
А я думав, що хачі походять від засмажених хачапурі.
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11.07.2020 13:18 Ответить
А где МВД? Уголовка это вообще тема полиции а не СБУ
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07.07.2020 18:21 Ответить
с международной преступностью борется СБУ.
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07.07.2020 19:05 Ответить
А все таки где МВД?
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07.07.2020 19:09 Ответить
СБУ має затримувати банду риго ОПЗЖ, а поліція цю банду ло ло пукі. А в нас щось всі займаються не своєю справою.
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07.07.2020 18:44 Ответить
Так называемое "Воровское сообщество" это структура ФСБ так что СБУ все правильно делает.
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07.07.2020 19:27 Ответить
Обратите внимание, какие у них футболочки в цветочек и бриджики модненькие... Суровая братва.
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07.07.2020 21:33 Ответить
 
 