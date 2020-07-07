СБУ задержала в Одессе банду "Лоту Гули" при попытке похищения человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе разоблачили организованную группировку "Лоту Гули" во время попытки похищения человека.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, четырех организаторов банды задержали среди белого дня, в то время когда они пытались похитить местного предпринимателя. Посредством угроз убийством злоумышленники планировали "выбить" из потерпевшего деньги.









Кроме того, сотрудники СБУ в помещениях злоумышленников обнаружили доказательства противоправной деятельности, которые направлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Как отмечается, всего в группировку "Лоту Гули" входило более 10 человек. Они занимались тем, что создавали конфликтные ситуации, а потом требовали от потерпевших крупные суммы денег, чтобы их "решить". В случае неуплаты злоумышленники угрожали людям физической расправой и насилием.

Также известно, что главарь банды по прозвищу Лоту Гули скрывается за границей от украинского правосудия.