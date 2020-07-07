СБУ задержала в Одессе банду "Лоту Гули" при попытке похищения человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Одессе разоблачили организованную группировку "Лоту Гули" во время попытки похищения человека.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, четырех организаторов банды задержали среди белого дня, в то время когда они пытались похитить местного предпринимателя. Посредством угроз убийством злоумышленники планировали "выбить" из потерпевшего деньги.
Кроме того, сотрудники СБУ в помещениях злоумышленников обнаружили доказательства противоправной деятельности, которые направлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как отмечается, всего в группировку "Лоту Гули" входило более 10 человек. Они занимались тем, что создавали конфликтные ситуации, а потом требовали от потерпевших крупные суммы денег, чтобы их "решить". В случае неуплаты злоумышленники угрожали людям физической расправой и насилием.
Также известно, что главарь банды по прозвищу Лоту Гули скрывается за границей от украинского правосудия.
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Российские спецслужбы управляют "воровским сообществом", так что "Вор" для украинца синоним враг.
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"Илья Трабер главнее Путина, поскольку, насколько я знаю, в 90-е Путин на него работал, когда он был в мэрии Петербурга" (Роберто Масорриага, адвокат Трабера на суде по делу тамбовской ОПГ в Испании, в ответ на https://web.archive.org/web/20180504063239/https://theins.ru/korrupciya/99750 вопрос журналистов, а правда ли, что Трабер регулярно бывает на днях рождения у Путина. Мадрид, апрель 2018 г.).
Это же мнение, что Путин в 90-е ходил под Трабером, https://putinism.wordpress.com/2017/04/06/urkanat/ высказывал и Сергей Косырев, бывший охранник этого авторитета. Ему довелось как-то наблюдать, в начале 90-х, визит Путина к Траберу в его штаб-квартиру (ею служил антикварный магазин на ул.П.Лаврова). Путин пришел «за советом», а «шеф» был занят и не принимал. И Путин покорно ждал в подсобке магазина вместе с охранниками и другой обслугой, пока Трабер его примет."
http://argumentua.com/stati/putin-i-bratva-vglyadites-v-eti-litsa
Врач-психиатрПодписаться
Так русские называют представителей кавказской национальности в пренебрежительном тоне. Образовано это слово от самого распространенного армянского имени Хачатур ("богом дан"). Уменьшительно-ласкательная форма этого имени - Хачик. Поэтому кавказцев и стали называть сначала хачиками, а потом и хачами.
Это распространенная форма межнациональных прозвищ. В годы ВОВ русские стали называть немцев фрицами от распространенного немецкого имени Фриц. Кавказцы же русских называют иванами, ванями (тоже в пренебрежительном смысле).