Один человек погиб и девятеро госпитализированы из-за пожаров в Луганской области (обновлено). ФОТОрепортаж
В Новоайдарском районе Луганской области спасатели ликвидируют лесной пожар на площади около 85 га, жителей двух поселков эвакуируют. Огонь уничтожил 110 домов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
"Предварительно 1 человек погиб и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", - сказано в сообщении.
С огнем борются более 360 спасателей и 85 единиц техники. На место происшествия едут еще 220 человек и 37 автоцистерн из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
Также на Цензор.НЕТ: Лесной пожар на Луганщине подобрался к домам, людей эвакуируют
Топ комментарии
+7 Aleks_15
показать весь комментарий07.07.2020 17:45
+3 буков
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+3 Сергей Крот
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Сереродонецк, Рубежное, Лисичанск рядом.
Із загиблим і 100 будинків згоріло.
Не пам'ятаю такого взагалі.
Похоже, не реагировали вовремя, не отсекали огонь, рядом три немаленьких города, оттуда должна была быстро прийти подмога.
Дело очень серьезное, уже 5 погибших.
Давно пора было сделать дороги, если что - доставить на передок снаряды или эвакуировать раненых оттуда - займет минуты.