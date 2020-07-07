РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5621 посетитель онлайн
Новости Фото
6 032 23

Один человек погиб и девятеро госпитализированы из-за пожаров в Луганской области (обновлено). ФОТОрепортаж

В Новоайдарском районе Луганской области спасатели ликвидируют лесной пожар на площади около 85 га, жителей двух поселков эвакуируют. Огонь уничтожил 110 домов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно 1 человек погиб и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", - сказано в сообщении.

С огнем борются более 360 спасателей и 85 единиц техники. На место происшествия едут еще 220 человек и 37 автоцистерн из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также на Цензор.НЕТ: Лесной пожар на Луганщине подобрался к домам, людей эвакуируют

Один человек погиб и девятеро госпитализированы из-за пожаров в Луганской области (обновлено) 01
Один человек погиб и девятеро госпитализированы из-за пожаров в Луганской области (обновлено) 02
Один человек погиб и девятеро госпитализированы из-за пожаров в Луганской области (обновлено) 03
Один человек погиб и девятеро госпитализированы из-за пожаров в Луганской области (обновлено) 04

Автор: 

пожар (5961) смерть (9232) ГСЧС (4988) Луганская область (6501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
дороги хорошие
показать весь комментарий
07.07.2020 17:45
+3
Вітер.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:03
+3
знали, где поджигать - лес густой+ дачный район. и ветер..
показать весь комментарий
07.07.2020 18:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дороги хорошие
показать весь комментарий
07.07.2020 17:45 Ответить
Цікаво, хто побудував, "барига" чи його величність?
показать весь комментарий
07.07.2020 17:59 Ответить
Месяц назад.
показать весь комментарий
07.07.2020 20:57 Ответить
Барыга. Себе в Козин.
показать весь комментарий
07.07.2020 22:32 Ответить
Только что сделали (за много-много лет). Еще разметку не успели нанести.
показать весь комментарий
07.07.2020 17:59 Ответить
Почему сразу не тушили? Спали?
Сереродонецк, Рубежное, Лисичанск рядом.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:02 Ответить
Вітер.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:03 Ответить
Там стабільно пожежі, але такого масштабу..........
Із загиблим і 100 будинків згоріло.
Не пам'ятаю такого взагалі.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:04 Ответить
Вотчина рыгов, совковое болото. Вымирающий, благодаря рыгоАналам, регион.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:16 Ответить
Смоляниново, как раз, в своем большинстве за Украину. У них в 2014 в опочление пошли 2-3 человека из 800 жителей. Не стоит злорадствовать, если вы не владеете информацией.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:00 Ответить
это не так просто при жаре в 42 градуса. И по лесу особо не покатаешься.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:42 Ответить
Смоляниново не в глухом лесу, к нему нормальные подъезды.
Похоже, не реагировали вовремя, не отсекали огонь, рядом три немаленьких города, оттуда должна была быстро прийти подмога.
показать весь комментарий
07.07.2020 19:05 Ответить
Поджоги носили массовый характер с тем, чтобы наличных сил МЧС не хватило на локализацию.
показать весь комментарий
07.07.2020 20:01 Ответить
Уже есть информация о поджегах в нескольких местах?
показать весь комментарий
07.07.2020 20:12 Ответить
Свидетели возгораний есть.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:01 Ответить
Ну посмотрим как будут расследовать и кого накажут.
Дело очень серьезное, уже 5 погибших.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:33 Ответить
это наверное 1 на тысячу такая хорошая. Там наши ребята на передок когда ездят - из Северодонецка в Счастье - там 20 км едешь больше часа - колесо уходит в яму полностью, а ямы там - одна на другой, будто только что Градами прочесали.
Давно пора было сделать дороги, если что - доставить на передок снаряды или эвакуировать раненых оттуда - займет минуты.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:45 Ответить
Так уже почти доделали дорогу от Северодонецка до Счастья. Разметка осталась.
показать весь комментарий
07.07.2020 18:55 Ответить
От Северодонецка до Станицы дорога УЖЕ сделана.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:02 Ответить
знали, где поджигать - лес густой+ дачный район. и ветер..
показать весь комментарий
07.07.2020 18:54 Ответить
Это были поджоги. Сосновые леса вокруг Северодонецка и Кременной из года в год вырубаются с ведома руководства лесничеств и, похоже, именно с их подачи. Чтобы скрыть масштабы злоупотреблений, каждый год, в период максимальных летних температур, возникают необьяснимые возгорания. Например нынче, возгорания возникли в 2 местах на расстоянии 1 км один от другого с разницей в 1 час.
показать весь комментарий
07.07.2020 19:58 Ответить
Когда уже этих лесников за вымя возьмут.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:22 Ответить
Ох ты ж млять, какие дороги! В ВУЗы поступать ватке- без конкурса/ЗНО. Дороги в каком-то ватном Мухаср@нске- как яичко- в Киеве таких нет! Хорошо быть коллаборантами, аднака....
показать весь комментарий
07.07.2020 22:31 Ответить
 
 