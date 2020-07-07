РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11910 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
9 587 24

Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Житель Харьковской области пытался незаконно переместить автомобильную ткань и запчасти в Россию.

Пограничники Харьковского отряда возле границы обнаружили четыре пакета с автомобильной тканью и сумку с автозапчастями, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

Среди найденных вещей правоохранители обнаружили документы контрабандиста - информационное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Выяснили, что злоумышленник - житель Казачьей Лопани на Харьковщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовянин, направлявшийся в Польшу, пытался провезти в трусах 300 таблеток экстази и килограмм амфетамина, - ГПСУ

"Относительно забывчивого правонарушителя составлены материалы административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы и направлено дело в суд. На днях по этому поводу состоялся суд, который признал гражданина Украины виновным и вынес административное взыскание в виде предупреждения. Контрабандный груз передан представителям фискальной службы", - отмечается в сообщении.

Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ 01
Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ 02
Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ 03
Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ 04

Также смотрите: "В Раде орудуют теневые контрабандисты. Группа Павлюка, например", - назначенный Зеленским главой исполкома реформ Саакашвили обвинил "финансиста Зеленского" в контрабанде. ВИДЕО

Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ 05
Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ 06
Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ 07
Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ 08
Фото: dpsu.gov.ua

Смотрите также: На Буковине задержаны контрабандисты, мотодельтапланом переправлявшие в Румынию сигареты, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6479) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Русский из Харькова короче
показать весь комментарий
07.07.2020 21:34
+4
Мама с детства воспитала быть аккуратным
показать весь комментарий
07.07.2020 21:34
+3
Какой-то дермантин на 100 и типа запчасти. У чувака даже двести баксов не нашлось отмазаться
показать весь комментарий
07.07.2020 21:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мама с детства воспитала быть аккуратным
показать весь комментарий
07.07.2020 21:34 Ответить
Русский из Харькова короче
показать весь комментарий
07.07.2020 21:34 Ответить
Премию Дарвина этому дураку!
показать весь комментарий
07.07.2020 21:36 Ответить
Не настільки суворий випадок, Дарвін дає премію за самовистругування або принаймні самостерилізацію, що супроводжується феєричним ідіотизмом...
Але на увагу двох посонів цей ліх заслуговує:

Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9970
показать весь комментарий
07.07.2020 23:06 Ответить
кстати еще н лет до 14 года, когда мир-дружба-жвачка-безвиз-адиннарот и т.п., кацапы, тоже под Харьковым расстреляли похожего персонажа. видимо нагнетать приказали еще тогда ...
показать весь комментарий
07.07.2020 21:40 Ответить
так и не доехал он до дома, затерялся где-то в камыше... (из песни)
показать весь комментарий
07.07.2020 21:43 Ответить
а счастье было так возможно... и так возможно и вот так ...
показать весь комментарий
07.07.2020 21:51 Ответить
Какой-то дермантин на 100 и типа запчасти. У чувака даже двести баксов не нашлось отмазаться
показать весь комментарий
07.07.2020 21:52 Ответить
Остальной ,,товар,, или в голове или припятан гденибуть на флешке,а эта херня только отмазка которая потянула только на админнарушение.
показать весь комментарий
07.07.2020 22:13 Ответить
Интересно почему по сей день не заминирована граница из страной-агрессором которая в любую минуту может начать вторжение.Была бы заминирована и у контробандистов отпало бы желание шастать туды-сюды.
показать весь комментарий
07.07.2020 22:10 Ответить
як цікаво...
чому ??? до цих пір, не замінована межа з країною-агресором, яка в будь-яку хвилину може почати вторженіе....
показать весь комментарий
07.07.2020 22:43 Ответить
Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 324
показать весь комментарий
07.07.2020 23:00 Ответить
а как справка или любой документ могут быть уликой ? конечно,если сам подозреваемый не сознается...
показать весь комментарий
07.07.2020 23:04 Ответить
Наверное, в учебе по подготовеке прогульщиком и двоечнком был кромешным
показать весь комментарий
07.07.2020 23:27 Ответить
Впечатляет масштаб контрабанды запчастей
показать весь комментарий
08.07.2020 00:05 Ответить
 
 