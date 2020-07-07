Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Житель Харьковской области пытался незаконно переместить автомобильную ткань и запчасти в Россию.
Пограничники Харьковского отряда возле границы обнаружили четыре пакета с автомобильной тканью и сумку с автозапчастями, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.
Среди найденных вещей правоохранители обнаружили документы контрабандиста - информационное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Выяснили, что злоумышленник - житель Казачьей Лопани на Харьковщине.
"Относительно забывчивого правонарушителя составлены материалы административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы и направлено дело в суд. На днях по этому поводу состоялся суд, который признал гражданина Украины виновным и вынес административное взыскание в виде предупреждения. Контрабандный груз передан представителям фискальной службы", - отмечается в сообщении.
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Але на увагу двох посонів цей ліх заслуговує:
чому ??? до цих пір, не замінована межа з країною-агресором, яка в будь-яку хвилину може почати вторженіе....