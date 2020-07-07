Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Житель Харьковской области пытался незаконно переместить автомобильную ткань и запчасти в Россию.

Пограничники Харьковского отряда возле границы обнаружили четыре пакета с автомобильной тканью и сумку с автозапчастями, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

Среди найденных вещей правоохранители обнаружили документы контрабандиста - информационное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Выяснили, что злоумышленник - житель Казачьей Лопани на Харьковщине.

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"Относительно забывчивого правонарушителя составлены материалы административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы и направлено дело в суд. На днях по этому поводу состоялся суд, который признал гражданина Украины виновным и вынес административное взыскание в виде предупреждения. Контрабандный груз передан представителям фискальной службы", - отмечается в сообщении.









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Фото: dpsu.gov.ua

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