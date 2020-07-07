РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11821 посетитель онлайн
Новости Фото Взяточники
6 436 6

ГБР задержало следователя Нацполиции за требование 27 тысяч взятки за возвращение арестованного авто. ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР задержали следователя Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве во время получения им неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ГБР.

В сообщении омтечается: "По предварительной информации, следователь Нацполиции требовал от гражданина 27 000 гривен за возвращение арестованного имущества, а именно автомобиля, который является "двойником".

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майор СБУ требовал $3 тысячи за трудоустройство в своем ведомстве, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБР задержало следователя Нацполиции за требование 27 тысяч взятки за возвращение арестованного авто 01
ГБР задержало следователя Нацполиции за требование 27 тысяч взятки за возвращение арестованного авто 02
ГБР задержало следователя Нацполиции за требование 27 тысяч взятки за возвращение арестованного авто 03

Автор: 

следователь (137) ГБР (3005)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну і хто тепер буде стверджувати, що наша поліція не патріоти? Не американські мерзенні 1000$ попросив, а нашу рідну національну валюту.
показать весь комментарий
07.07.2020 23:53 Ответить
Во-первых, нахрена показывать его удостоверение, если там нихрена не видно, ну, а во-вторых, ему всё равно нихрена не будет, сколько уже схватили за взятки, ну и что, все сидят? Ага - сидят, только не в зоне, а большинство на своих насиженных местах. Пока не будет строгих наказаний, то такое будет длиться вечно, Короче, Украина увязла по уши в коррупции, и просвета невидно, хотя зе обещал и коррупцию ликвидировать и войну на Донбассе прекратить, и народ будет лучше жить, но как видите - всё наоборот. Брехня это у него была, как в шоу брехал, что Украина как проститутка, так и в кресле президентском продолжает бессовестно врать.
показать весь комментарий
07.07.2020 23:59 Ответить
1 000 ДОЛЛАРОВ !
- округлили паскудник!
показать весь комментарий
08.07.2020 00:26 Ответить
это ГБР пора остановить,такими темпами у нас полиции не останется,кто же нас будет грабить и насиловать?!
показать весь комментарий
08.07.2020 00:57 Ответить
Задержания проходят уже довольно таки регулярно, вроде начали работать, но!!!! Покажите уже хоть одного за решеткой и того судью, который откажется от "незаконной выгоды" и посадит таки коррупционера надолго, по закону, с конфискацией!?! Этот судья очевидно попадет в книгу рекордов Украины, ибо будет уникальным.
Без посадок всё остальное - мышиная возня.
показать весь комментарий
08.07.2020 09:01 Ответить
 
 