ГБР задержало следователя Нацполиции за требование 27 тысяч взятки за возвращение арестованного авто. ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР задержали следователя Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве во время получения им неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ГБР.

В сообщении омтечается: "По предварительной информации, следователь Нацполиции требовал от гражданина 27 000 гривен за возвращение арестованного имущества, а именно автомобиля, который является "двойником".



Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения".

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