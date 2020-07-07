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ГБР задержало следователя Нацполиции за требование 27 тысяч взятки за возвращение арестованного авто. ФОТО
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР задержали следователя Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве во время получения им неправомерной выгоды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ГБР.
В сообщении омтечается: "По предварительной информации, следователь Нацполиции требовал от гражданина 27 000 гривен за возвращение арестованного имущества, а именно автомобиля, который является "двойником".
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения".
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