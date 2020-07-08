Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Миниатюра "Українська політика"
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- Поди, обжег *** о клавиши?
- Вызвал огонь трением.
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Ну во-первых, слухи об измене Зе ходят уже давно, а в публичное пространство информацию https://youtu.be/-cLOs9OD0zA вчера запустил Балашов . Который нифига не порохобот. Он же утверждает, что Ленка не болела ковидом, а новость о её "самоизоляции" была прикрытием того, что она узнала об измене, забрала детей и уехала "к маме". И что стоит вопрос о разводе.
Во-вторых, скорее всего слухи о беременности фигня, потому что от минета ещё никто не забеременел. В том смысле, что секс-сексом, а умудриться залететь - это совсем надо дураками быть.
В-третих...