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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Интернет не врет!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Верещук с использованием информации пресс-службы президента РФ обвинила Порошенко в поздравлении Путина с днем России в 2014 году. ВИДЕО

Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Из жизни биоматериалов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шарий "пригрозил" Зеленскому анализом биоматериалов: После того, как вы сходили в туалет, туда зашел неприметный человек с колбочкой

Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Миниатюра "Українська політика"

Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

... сама видела

Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Эпохальная речь уклониста

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никогда не простите Крым? - Давайте команды, господин президент

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать". ВИДЕО

Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Трудности перевода

Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Разноплановый специалист

Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Входить Гамлєт ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский с борта "Гетьмана Сагайдачного" осмотрел прохождение военных кораблей и техники. ФОТО

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Автор: 

Зеленский Владимир (20511) фотожаба (14433) Шарий Анатолий (227) Верещук Ирина (504)


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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2077
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08.07.2020 09:28
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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 271
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08.07.2020 09:35
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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5172
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08.07.2020 09:21
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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2172
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08.07.2020 09:20 Ответить
Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5172
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08.07.2020 09:21 Ответить
Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9723
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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1858
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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2077
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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 152
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Зеля разбушевался.
- Поди, обжег *** о клавиши?
- Вызвал огонь трением.
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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 271
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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8694
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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9981

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Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6183Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8047
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08.07.2020 09:39 Ответить
Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9809
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08.07.2020 09:39 Ответить
А пам'ятаєте як на початку весни 14 року Зеленський кинув Квартал та корпоративи і організував добровольчій батальон для захисту і звільнення Криму,а його зупинив Турчинов на кордоні з АР Крим і як Вова не намагався нічого не вийшло... Пам'ятаєте?...І я ні..
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08.07.2020 09:41 Ответить
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08.07.2020 23:28 Ответить
Украинская политика в миниатюре, эпохальная речь уклониста, Шарий и биоматериалы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8406
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08.07.2020 09:43 Ответить
Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 314
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08.07.2020 20:10 Ответить
Как то не Обращал Внимание , что Верещук , - Вата Ватная и Пустая как дырявое Ведро Общем , - Зачет.
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08.07.2020 10:42 Ответить
Добре,що я за них не голосував.
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08.07.2020 11:53 Ответить
Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4437
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08.07.2020 20:07 Ответить
Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8122
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08.07.2020 20:11 Ответить
Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8904
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08.07.2020 20:12 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25285068.html "Баба да" (c)

Ну во-первых, слухи об измене Зе ходят уже давно, а в публичное пространство информацию https://youtu.be/-cLOs9OD0zA вчера запустил Балашов . Который нифига не порохобот. Он же утверждает, что Ленка не болела ковидом, а новость о её "самоизоляции" была прикрытием того, что она узнала об измене, забрала детей и уехала "к маме". И что стоит вопрос о разводе.

Во-вторых, скорее всего слухи о беременности фигня, потому что от минета ещё никто не забеременел. В том смысле, что секс-сексом, а умудриться залететь - это совсем надо дураками быть.

В-третих...Українська політика в мініатюрі, епохальна промова ухильника, Шарій і біоматеріали. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6292
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08.07.2020 23:44 Ответить
 
 