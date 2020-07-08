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ГБР подозревает экс-пограничника в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу. Экс-президент заявляет, что "никогда в жизни его не видел". ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщено о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

"Следствием установлено, что пограничник в январе 2018 года предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через границу Украины, вопреки существующему порядку, вне пункта пропуска, Президента Украины и лиц, сопровождавших его на отдых на Мальдивы", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора (ОГПУ), передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас следствием также проверяется причастность этого военнослужащего и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы Украины и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных лиц без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска", - добавили в ОГПУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд дал разрешение ГБР на временный доступ к материалам расследования журналистов "Схем" об отдыхе Порошенко на Мальдивах

"В настоящее время устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации создания и использования неконтролируемого канала в государственной границе Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - акцентировали в прокуратуре.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Портнов анонсирует уголовное производство против Порошенко в связи с отдыхом на Мальдивах

"По данным предварительного расследования, подозреваемый, находясь в должности руководителя воинской части Государственной пограничной службы Украины, в январе 2018 года, вопреки существующему порядку, предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через государственную границу Украины пятого Президента Украины, членов его семьи и других лиц для организации отдыха вне существующего пункта пропуска", - уточнили в ГБР.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в глаза не видел бывшего пограничника, которому сообщили о подозрении из-за якобы указания пропустить его с семьей через госграницу "вне существующего пункта пропуска", пишет Украинская правда.

"Пограничника того сейчас пытаются взять в заложники. Я никогда в жизни его не видел. Так же как границу пересекаю исключительно в пунктах пропуска. Одна известная личность, которая плохо закончила, когда-то с экранов телевидения призвала: "Астанавитесь", Владимир Александрович, вас это касается, чтобы не последовать его дорогой", - заявил Порошенко.

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко возмущена объявлением подозрения бывшему чиновнику Госпогранслужбы в том, что он якобы незаконно выпустил в начале 2018 года бывшего президента Петра Порошенко с семьей на Мальдивы.

"На глазах сейчас разваливаются не только дела эти и фальсификации против Порошенко, но и даже то, как якобы вручалось подозрение, где также были нарушены все нормы. А тем временем власти Зеленского продолжают плодить дела против Порошенко. Сегодня пограничнику какому-то (бывшему. - Ред.) вручили подозрение, что он якобы незаконно выпустил президента Порошенко с семьей на 5 дней за 5 лет отдохнуть на Мальдивы. Друзья, а давайте пошлем депутатский запрос, как с семьей Зеленский вылетал в Осман или куда он там летал, в Оман? Просто превращается в фарс то, что происходит в стране! Все это на фоне эпидемии, беспорядка в экономике, ужасной безработицы, войны на Донбассе, оккупации Крыма – мы имеем ситуацию, когда Зеленский абсолютно забыл о внешней политике, о том, что он является верховным главнокомандующим – у него есть ежедневно одно дело: слушать отчеты от силовых структур, сколько еще дел напложено против Порошенко как лидера оппозиции и его команды", - заявила Геращенко.

ГБР подозревает экс-пограничника в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу. Экс-президент заявляет, что никогда в жизни его не видел 01

Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

Позже пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".

Автор: 

Госпогранслужба (6484) граница (5275) Мальдивы (30) пограничники (1576) Порошенко Петр (19607) ГБР (3007) Офис Генпрокурора (2479)


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Топ комментарии
+48
Во Зелю прет Пороха посадить. Самое интересное что будет обратная реакция)))) пакуй вещи Зе)))
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08.07.2020 16:56
+29
а как на счет прямого поезда Буковель - Оман?!
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08.07.2020 16:58
+22
Експрикордонника підозрюють у сприянні в незаконному пропуску Порошенка через кордон для відпочинку на Мальдівах, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2123
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08.07.2020 17:01
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Правила форума Совет форумчан
Во Зелю прет Пороха посадить. Самое интересное что будет обратная реакция)))) пакуй вещи Зе)))
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08.07.2020 16:56 Ответить
бо у шмаркли повна *опа)) Та не тільки замість голови))
О роспуске Верховной Рады.
Ситуация.
1. Зеленский потерял контроль над большинством в ВР.
2. Содержание фракции становится тяжелой финансовой нагрузкой.
3. Рейтинг "СН" стремительно тянет вниз рейтинг самого Зеленского.
4. К концу года разразится колоссальный экономический кризис при котором всю вертикаль власти могут просто демонтировать протестные выступления.
Что делать Зеленскому ?
1. Сохранить за собой фискальный контроль за экономикой . (Закон о бюро экономических расследований, управление "К" СБУ)
2. Провести перевыборы в ВР, сформировав жестко структурированную группу людей.
3. Переложить ответственность за экономическую ситуацию в стране на новое коалиционное правительство.
4. Дотянуть до следующих президентских выборов на критике этого правительства.
Мы всегда знали, что Уманский умный человек

По решению Зеленского под руководством главы СБУ Баканова, создается альтернативный избирательный штаб. Основная задача - поиск и проверка кандидатов на будущие выборы в Верховную Раду. Ориентировочное время роспуска Верховной Рады - после принятия Закона о едином органе финансовых расследований подчиненного непосредственно президенту. По договоренности с Бакановым управление "К" будет сохранено
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08.07.2020 17:00 Ответить
Один еврейский мальчик не читал христианских Евангелий, а там прямо сказано: "ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить".
(Евангелие от Матфея 7:2) И вообще, кажется, про качество воспитания еврейских детей больше выдумок, чем правды. А посмотришь на одного шмарклю, так кажется, что там вообще учат исключительно подлости, цинизму, лжи и всяким прочим гадостям.
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08.07.2020 18:50 Ответить
Причем Порох все сделает так, что даже ЕСПЧ срок добавит...
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08.07.2020 21:14 Ответить
Вот тут Порошенко я охотно поверю, станет Святой Пётр обращать внимание на какую-то мелюзгу, когда у него глобальное мышление?Не-а, ему о другом думалось.
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08.07.2020 16:58 Ответить
Все це було б справедливо, якби Зе в Оман так само не літав! Не здивуюся, якщо через пару років так само судитимуть прикордонника, який Зе випустив...
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08.07.2020 17:02 Ответить
А как же!Любая власть начинает с того, что норовит в той или иной степени отменить решения предыдущей.Вот пройдёт какое-то время, может и Зеленского будут тягать по судам, но пока время Порошенко тягаться. Ну, бывает.
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08.07.2020 17:06 Ответить
Как это "Все це було б справедливо якби зе в Оман так само не літав"?
Порошенко тоже летал с тайно-официальным визитом который вдруг оказался отдыхом за счет жены? Или может с Порохом дЕрмак летал? Или на Мальдивах случайно оказался главный ФСБшник Патрушев который на самолете мертвечука туда прилетел?
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08.07.2020 17:14 Ответить
Так тим більше...
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08.07.2020 17:16 Ответить
Ця ''скрепа'' - зелений брехун і маніпулятор, не дивуйтесь.
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08.07.2020 17:19 Ответить
А что, непосредственно мне сложно написать, спшердолившая?
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08.07.2020 18:06 Ответить
Вона просто не хоче годувати троля. А я зроблю виключення: плюну на твою тарілку. Жери.
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08.07.2020 19:24 Ответить
Бздит значит. А ты как старший по смене стараешься побольше сообщений напечатать?Ну давай, трудись.
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08.07.2020 20:19 Ответить
Бздиш тут ти. У значенні "смердиш". А щодо роботи - повір на слово, я можу власним коштом два десятки таких ніщебродів як ти. Але не люблю платити гроші опущеним.
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08.07.2020 20:23 Ответить
Надо же, даже у соевых стандартных ботов, бывает, полыхает. Ну, ты там давай, главное боевой диван не пропали насквозь. Или пользуйся асбестовой подкладкой что ли...
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08.07.2020 20:27 Ответить
Тигипко и очень многие министры Януковича вообще никогда не проходили контроля в установленном порядке, шли через служебный вход или для вип-персон и так мило кивали дежурному, типа, "видишь кто идет". И все. И это, если покопаться, есть на уцелевших видео-записях.
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08.07.2020 18:52 Ответить
А яким боком Зе з Оману в російському літаку вилетів? Хто на борту ще був крім нього та Єрмака, -- Сурков чи ще й Пуйло? Про що домовилися?
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09.07.2020 08:30 Ответить
Как обычно ниочем, скрепы что то ослабевают, бояры бахни
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08.07.2020 17:06 Ответить
а как на счет прямого поезда Буковель - Оман?!
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08.07.2020 16:58 Ответить
"в содействии"?
Так обязанности погранцов - оказывать СОДЕЙСТВИЕ гражданам Украины при пересечении границ Украины))
Более того, не существует понятия "незаконный пропуск" - если документы в порядке. Наоборот - препятствование пересечению границы - и есть незаконным))
Но зебилы верят что "пересечение границы" - это незаконно))
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08.07.2020 16:58 Ответить
Селективно незаконное... потому что, если ленка оплачиват, так там комар носа не подточит...
Ну ладно, выезд зелюпкин был законным... но въезд? На каком-то неидентифицированном самолете, без опознавания friend or foe, без плана, графика, полагась на случай... и это шо? Поведение президента страны, главкома ЗСУ??? Вот уж поистине, в своем глазу бревно...
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08.07.2020 17:08 Ответить
Не сдерживайте себя, шмаркли сожрут все, переходите сразу к убийству Кеннеди, там тоже много еще не расследовано. 😂😂😂
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08.07.2020 16:58 Ответить
Кст, с утопленицей Муму тоже не до конца все ясно...
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08.07.2020 17:13 Ответить
Там кацап утопил друга, это у них в крови, там все ясно
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08.07.2020 17:18 Ответить
В крови выполнить поручение барыни, а потом уйти, о том, что можно было уйти с собакой даже мысли не возникло...
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08.07.2020 17:42 Ответить
Герасим- самурай, он выполнил приказ госпожи, но ушел от нее став ронином, потому как был не согласен с приказом.
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08.07.2020 18:07 Ответить
Брата дЕрмака опять же убил, но тот не слава богу выжил. Да что говорить своего брата убил!!!
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08.07.2020 17:28 Ответить
Ага, мне тоже страшно интересно, когда уже ГБР займётся Делом Об Убийстве и чудесном воскресении Брата Ермака и последующем возведением его в ранг святых-неприкасаемых?
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08.07.2020 17:54 Ответить
Оман, самолёты Мертветчука,встреча с Грызлов, родственники и знакомые, Бакланов начальник СБУ не свербят,а вот Мальдивы.... Трипер для ******
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08.07.2020 16:59 Ответить
Или предъявляйте что-то реальное или извиняйтесь - пьеса явно затянулась.
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08.07.2020 16:59 Ответить
Пьеса ? Цирк , однозначно .
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08.07.2020 17:01 Ответить
Та ні.
Тут вже справа дійшла до: «Ілі я его сажу в тюрьму, ілі я рву когті на Ростов.»
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08.07.2020 17:08 Ответить
Харківське злочинне угрупування "ДБР" на чолі з "п**дой-разбойницей атаманшей"-- на нари.
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09.07.2020 08:38 Ответить
Ну ты юморист. Чем же умным может заняться этот... нет это недоразумение?
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08.07.2020 17:26 Ответить
Нудык перекрыл жеш контрабандный канал переправки президентов...
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08.07.2020 17:56 Ответить
Експрикордонника підозрюють у сприянні в незаконному пропуску Порошенка через кордон для відпочинку на Мальдівах, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2123
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08.07.2020 17:01 Ответить
А то, что в это время пропускают контробас колоннами фур - ГБР в упор не замечает!
И как слепые могут там работать?
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08.07.2020 17:01 Ответить
Так вони ж мішками гроші гребуть, народ грабують, мародери.
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09.07.2020 08:42 Ответить
Хоспади...
Когда же уже хоть что-то о коррупции и воровстве "мародера" выкопают?
Не выкапывается?
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08.07.2020 17:02 Ответить
А что там с Ишаком Оманским?
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08.07.2020 17:02 Ответить
ДБР була задумана як аналог всесильної ФБР і опущена в наш час до рівня цирку-шапіто.Їм "тамбовський вовк" з кварталу розпорядок дня розписує?
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08.07.2020 17:03 Ответить
Експрикордонника підозрюють у сприянні в незаконному пропуску Порошенка через кордон для відпочинку на Мальдівах, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 854
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08.07.2020 17:04 Ответить
Цікаво, а от епізод, коли Сцакашвілі продерся через Державний Кордон України?
Це як?
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08.07.2020 17:05 Ответить
порох кенеди убил - ну как минимум - это уже п5ереходит все разумные грани - однозначно монику посадят
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08.07.2020 17:08 Ответить
Експрикордонника підозрюють у сприянні в незаконному пропуску Порошенка через кордон для відпочинку на Мальдівах, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6408
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08.07.2020 17:10 Ответить
Он и Галилея с Бруно сжег. И отца Сашки Македонского заколол. И в чЛенина стрелял.
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08.07.2020 17:23 Ответить
Но на Мальдивах еготамнебыло?
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08.07.2020 18:31 Ответить
Отчего же не было? человек за 4 года первый раз за свой счёт поехал с семейством в отпуск. КЗоТ Укра ины позволяет. А вот одного хитрожопого поца в Омане не было. Ну, как он и его свора утверждала. А до Омана, куда он на лыжах из Буковеля добрался, он ещё и 5 раз за 6 месяцев в отпуск ходил, поц хитрожопый кривобивневский. Это обсудить не желаете?
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08.07.2020 19:08 Ответить
А чиїм літаком, за чий кошт та через чию територію назад повертався з Оману преЗедент?
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08.07.2020 20:05 Ответить
За то я в курсе. За то не в курсе ЗеДятлы и лично товарисч Alex Podk. Обсуждать эту тему, как вы видите, он не желает. пукнул тут про мальдывы и в кусты.
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08.07.2020 20:12 Ответить
Ото ж бо, їм головне "нас-рать". Зацініть чисто москальське висловлювання
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08.07.2020 20:17 Ответить
Російським літаком підкинули. Писали, що за кошт оманського короля. Потім медведчук устряв. Словом, таємниця за сімома печатями. Була інформація, що після Оману він ще й у Москві побував.
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09.07.2020 08:49 Ответить
"Диверсионная бригада Расеи" обгадилась в очередной раз Клопотання зелених тварюк відхилено
Експрикордонника підозрюють у сприянні в незаконному пропуску Порошенка через кордон для відпочинку на Мальдівах, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4237
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08.07.2020 17:08 Ответить
Отже Петра таки спитають за незаконний перетин державного кордону під підробленим паспортом Кокоріна? Було б непогано.
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08.07.2020 17:09 Ответить
Звісно, суд закрив засідання без обрання запобіжного заходу. Порошенко спокійно залишив залу суду без усіляких обмежень.)))
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08.07.2020 17:12 Ответить
Какого-какого Кокорина, откуда инфа?
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08.07.2020 17:15 Ответить
Із срашТВ. )))
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08.07.2020 17:29 Ответить
Лайкнул https://censor.net/user/403471, а сам зассал ответить? Серанул и в кусты?
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08.07.2020 17:35 Ответить
Кокорина посадите))))
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08.07.2020 17:11 Ответить
Собутыльник твой?
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08.07.2020 17:15 Ответить
Какого Кокорина, что за, и откуда инфа?
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08.07.2020 17:15 Ответить
Стыдно не знать.
Под сие фамильйо пэтрушка на Мальдивах просерал 0.5 ляма зелени с бюджета
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08.07.2020 17:18 Ответить
Не гуглится. Можно ссылочку?
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08.07.2020 17:31 Ответить
Это секретная инфа, Её санитар "https://censor.net/user/403471 он же https://censor.net/user/466486" только что передал. Или чувак из розетки сигнал принял.
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08.07.2020 17:47 Ответить
- Берримор, ваше мнение по этому поводу? Дебилы?
- ЗеДебилы, сэр.
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08.07.2020 17:20 Ответить
Які ''вагомі'' претензії до Порошенка. І жодної - по корупції. Як там спиться підлоті бігусу?
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08.07.2020 17:22 Ответить
Та Бігусу "какая разніца", аби перегляди були і гранти не закінчувалися
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08.07.2020 18:14 Ответить
Пороха накручивают бенедиктовые прокуроры просто не по-децки!Хотят ,чтобы получив власть он не жевал сопли,как в первый президентский срок ,а действовал решительно и жестко!
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08.07.2020 17:29 Ответить
Он не жевал сопли, а не мог разворошить ещё и внутри Украины осиное гнездо, пока с агрессие паРаши не разобрался...
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08.07.2020 17:47 Ответить
Ну вот они сейчас ему "помогают" разобраться кто есть who ,что б потом не было сомнений,а только "...лента за лентою патрони подавай..."😉
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08.07.2020 18:27 Ответить
Спачатку пуленмет атремантируй.
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08.07.2020 18:39 Ответить
ПулеНметов этих в любой дамбаской шахте как го...,ну вы поняли ,да и не только их ,как выясняется...
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08.07.2020 19:56 Ответить
То что он решительно и жестко пропихнул в генпрокуроры слесаря-алкоголика, наплевав на Конституцию Украины, это всем известно. Но ни одного раскрытия громких убийств так и не произошло. А то что жевал сопли с продажей Липецкой фабрики, это тоже известно всем.
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08.07.2020 18:16 Ответить
Головне не дати лайну з ДБР втікти з України.Їх всіх буде судити народ своїм судом.
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08.07.2020 17:48 Ответить
А Сцыкошвили какой-то представитель, хотя он нарушил закон, так как СИЛОВЫМ методом пересек границу. То есть, это кагбэ, вторжение.
Короче, слуги мудрого нарИда уже не знают, к чему приколупаться. Думаю, венедиктова свое очко поставила дЕрмаку и гавнокомандующему Зе, что посадит Пороха, но пока только обсероны по всем фронтам. *****, зебилы - они и в Омане зебилы
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08.07.2020 17:55 Ответить
Смисл справи не в *****, і не в Зелі.
А в тому, що закон поширюється на усіх.
Не можна втіхушечку шастать через кордон без державної потреби, навіть якщо ти прєзік.
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08.07.2020 18:04 Ответить
Не пересмикуйте. Кожен має право і "без державної потреби" перетинати кордон згідно Правил. І президет має таке право.
І на мою думку, головнокомандувач у період війни має право пересуватися непублічно чи таємно.
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08.07.2020 18:12 Ответить
Так.
Це мстить у першу чергу ФСБ Россіі, яке просрало тоді виїзд Порошенка з України на Мальдіви.
Отож була дана команда місцевій агентурі здійняти хайп і крик.
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08.07.2020 18:23 Ответить
ДБР не може ні дня без якоїсь гидоти. На Пороха уже сил не дістає, пішли пішаків діставати
Розформувати їх треба. "Харківських" (про яких задував слідчий Корецький), взагалі з вовчим білетом вигнати чи посадити
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08.07.2020 18:07 Ответить
очередная ахинея фантазеров?... Порох как президент не имел права выезжать за границу оказывается и его незаконно проводили через кордон)))... есть ли предел этому цирку....
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08.07.2020 18:20 Ответить
А мож то был и не он!может ейный двойник-тройник и удлинитель? Не все так однозначно,в отеле ж ясно записано Петр Инкогнито!
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08.07.2020 18:33 Ответить
Тож в готелі, а не на кордоні
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08.07.2020 18:52 Ответить
Один в готелi,iнший на кордонi? Вы полагаете?
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08.07.2020 20:01 Ответить
Зелёная власть имеет все шансы получить титул самой маразматической власти всех времён и народов.
Лживая, подлая, низкая война Зеленского против Украины (в лице Порошенко) продолжается.
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08.07.2020 19:04 Ответить
В чем был прав Голобородский,так это в том,что "...вы опять выберете 3,14дорасов.." если кто помнит его монолог в сериале Слуга Народа.И чтобы у виборцiв не осталось сомнений пришел Зе чтобы это доказать.Теперь идея такая,украинский народ не может себе выбрать власть ,а мышебратья уже готовы оказать помощь из-за поребрика.Поправьте,если я неправ...
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08.07.2020 20:13 Ответить
к тому же Петя сдружился с Толяном. Мочат разом зелю.
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08.07.2020 19:32 Ответить
Да!! Да!!... Кто усрался ,... невистка!!!
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08.07.2020 19:59 Ответить
А це вже схоже на - "хоч не догоню, так зігріюся, сказав півень, ганяючись за куркою".
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08.07.2020 21:16 Ответить
Про них, своїх, Лавров гарно сказав: дебіли, бл....ть!
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08.07.2020 21:45 Ответить
Експрикордонника підозрюють у сприянні в незаконному пропуску Порошенка через кордон для відпочинку на Мальдівах, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4910
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09.07.2020 08:41 Ответить
 
 