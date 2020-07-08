ГБР подозревает экс-пограничника в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу. Экс-президент заявляет, что "никогда в жизни его не видел". ФОТО
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщено о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).
"Следствием установлено, что пограничник в январе 2018 года предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через границу Украины, вопреки существующему порядку, вне пункта пропуска, Президента Украины и лиц, сопровождавших его на отдых на Мальдивы", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора (ОГПУ), передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас следствием также проверяется причастность этого военнослужащего и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы Украины и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных лиц без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска", - добавили в ОГПУ.
"В настоящее время устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации создания и использования неконтролируемого канала в государственной границе Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - акцентировали в прокуратуре.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
"По данным предварительного расследования, подозреваемый, находясь в должности руководителя воинской части Государственной пограничной службы Украины, в январе 2018 года, вопреки существующему порядку, предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через государственную границу Украины пятого Президента Украины, членов его семьи и других лиц для организации отдыха вне существующего пункта пропуска", - уточнили в ГБР.
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в глаза не видел бывшего пограничника, которому сообщили о подозрении из-за якобы указания пропустить его с семьей через госграницу "вне существующего пункта пропуска", пишет Украинская правда.
"Пограничника того сейчас пытаются взять в заложники. Я никогда в жизни его не видел. Так же как границу пересекаю исключительно в пунктах пропуска. Одна известная личность, которая плохо закончила, когда-то с экранов телевидения призвала: "Астанавитесь", Владимир Александрович, вас это касается, чтобы не последовать его дорогой", - заявил Порошенко.
Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко возмущена объявлением подозрения бывшему чиновнику Госпогранслужбы в том, что он якобы незаконно выпустил в начале 2018 года бывшего президента Петра Порошенко с семьей на Мальдивы.
"На глазах сейчас разваливаются не только дела эти и фальсификации против Порошенко, но и даже то, как якобы вручалось подозрение, где также были нарушены все нормы. А тем временем власти Зеленского продолжают плодить дела против Порошенко. Сегодня пограничнику какому-то (бывшему. - Ред.) вручили подозрение, что он якобы незаконно выпустил президента Порошенко с семьей на 5 дней за 5 лет отдохнуть на Мальдивы. Друзья, а давайте пошлем депутатский запрос, как с семьей Зеленский вылетал в Осман или куда он там летал, в Оман? Просто превращается в фарс то, что происходит в стране! Все это на фоне эпидемии, беспорядка в экономике, ужасной безработицы, войны на Донбассе, оккупации Крыма – мы имеем ситуацию, когда Зеленский абсолютно забыл о внешней политике, о том, что он является верховным главнокомандующим – у него есть ежедневно одно дело: слушать отчеты от силовых структур, сколько еще дел напложено против Порошенко как лидера оппозиции и его команды", - заявила Геращенко.
Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.
Позже пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.
Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".
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О роспуске Верховной Рады.
Ситуация.
1. Зеленский потерял контроль над большинством в ВР.
2. Содержание фракции становится тяжелой финансовой нагрузкой.
3. Рейтинг "СН" стремительно тянет вниз рейтинг самого Зеленского.
4. К концу года разразится колоссальный экономический кризис при котором всю вертикаль власти могут просто демонтировать протестные выступления.
Что делать Зеленскому ?
1. Сохранить за собой фискальный контроль за экономикой . (Закон о бюро экономических расследований, управление "К" СБУ)
2. Провести перевыборы в ВР, сформировав жестко структурированную группу людей.
3. Переложить ответственность за экономическую ситуацию в стране на новое коалиционное правительство.
4. Дотянуть до следующих президентских выборов на критике этого правительства.
Мы всегда знали, что Уманский умный человек
По решению Зеленского под руководством главы СБУ Баканова, создается альтернативный избирательный штаб. Основная задача - поиск и проверка кандидатов на будущие выборы в Верховную Раду. Ориентировочное время роспуска Верховной Рады - после принятия Закона о едином органе финансовых расследований подчиненного непосредственно президенту. По договоренности с Бакановым управление "К" будет сохранено
(Евангелие от Матфея 7:2) И вообще, кажется, про качество воспитания еврейских детей больше выдумок, чем правды. А посмотришь на одного шмарклю, так кажется, что там вообще учат исключительно подлости, цинизму, лжи и всяким прочим гадостям.
Порошенко тоже летал с тайно-официальным визитом который вдруг оказался отдыхом за счет жены? Или может с Порохом дЕрмак летал? Или на Мальдивах случайно оказался главный ФСБшник Патрушев который на самолете мертвечука туда прилетел?
Так обязанности погранцов - оказывать СОДЕЙСТВИЕ гражданам Украины при пересечении границ Украины))
Более того, не существует понятия "незаконный пропуск" - если документы в порядке. Наоборот - препятствование пересечению границы - и есть незаконным))
Но зебилы верят что "пересечение границы" - это незаконно))
Ну ладно, выезд зелюпкин был законным... но въезд? На каком-то неидентифицированном самолете, без опознавания friend or foe, без плана, графика, полагась на случай... и это шо? Поведение президента страны, главкома ЗСУ??? Вот уж поистине, в своем глазу бревно...
Тут вже справа дійшла до: «Ілі я его сажу в тюрьму, ілі я рву когті на Ростов.»
И как слепые могут там работать?
Когда же уже хоть что-то о коррупции и воровстве "мародера" выкопают?
Не выкапывается?
Це як?
Под сие фамильйо пэтрушка на Мальдивах просерал 0.5 ляма зелени с бюджета
- ЗеДебилы, сэр.
Короче, слуги мудрого нарИда уже не знают, к чему приколупаться. Думаю, венедиктова свое очко поставила дЕрмаку и гавнокомандующему Зе, что посадит Пороха, но пока только обсероны по всем фронтам. *****, зебилы - они и в Омане зебилы
А в тому, що закон поширюється на усіх.
Не можна втіхушечку шастать через кордон без державної потреби, навіть якщо ти прєзік.
І на мою думку, головнокомандувач у період війни має право пересуватися непублічно чи таємно.
Це мстить у першу чергу ФСБ Россіі, яке просрало тоді виїзд Порошенка з України на Мальдіви.
Отож була дана команда місцевій агентурі здійняти хайп і крик.
Розформувати їх треба. "Харківських" (про яких задував слідчий Корецький), взагалі з вовчим білетом вигнати чи посадити
Лживая, подлая, низкая война Зеленского против Украины (в лице Порошенко) продолжается.