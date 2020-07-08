ГБР подозревает экс-пограничника в содействии в незаконном пропуске Порошенко через границу. Экс-президент заявляет, что "никогда в жизни его не видел". ФОТО

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщено о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы Украины в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

"Следствием установлено, что пограничник в январе 2018 года предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через границу Украины, вопреки существующему порядку, вне пункта пропуска, Президента Украины и лиц, сопровождавших его на отдых на Мальдивы", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора (ОГПУ), передает Цензор.НЕТ.



"Сейчас следствием также проверяется причастность этого военнослужащего и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы Украины и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных лиц без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска", - добавили в ОГПУ.

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"В настоящее время устанавливается круг всех должностных лиц, причастных к организации создания и использования неконтролируемого канала в государственной границе Украины. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - акцентировали в прокуратуре.



В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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"По данным предварительного расследования, подозреваемый, находясь в должности руководителя воинской части Государственной пограничной службы Украины, в январе 2018 года, вопреки существующему порядку, предоставил незаконное указание подчиненным военнослужащим на незаконный пропуск через государственную границу Украины пятого Президента Украины, членов его семьи и других лиц для организации отдыха вне существующего пункта пропуска", - уточнили в ГБР.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что в глаза не видел бывшего пограничника, которому сообщили о подозрении из-за якобы указания пропустить его с семьей через госграницу "вне существующего пункта пропуска", пишет Украинская правда.

"Пограничника того сейчас пытаются взять в заложники. Я никогда в жизни его не видел. Так же как границу пересекаю исключительно в пунктах пропуска. Одна известная личность, которая плохо закончила, когда-то с экранов телевидения призвала: "Астанавитесь", Владимир Александрович, вас это касается, чтобы не последовать его дорогой", - заявил Порошенко.

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко возмущена объявлением подозрения бывшему чиновнику Госпогранслужбы в том, что он якобы незаконно выпустил в начале 2018 года бывшего президента Петра Порошенко с семьей на Мальдивы.

"На глазах сейчас разваливаются не только дела эти и фальсификации против Порошенко, но и даже то, как якобы вручалось подозрение, где также были нарушены все нормы. А тем временем власти Зеленского продолжают плодить дела против Порошенко. Сегодня пограничнику какому-то (бывшему. - Ред.) вручили подозрение, что он якобы незаконно выпустил президента Порошенко с семьей на 5 дней за 5 лет отдохнуть на Мальдивы. Друзья, а давайте пошлем депутатский запрос, как с семьей Зеленский вылетал в Осман или куда он там летал, в Оман? Просто превращается в фарс то, что происходит в стране! Все это на фоне эпидемии, беспорядка в экономике, ужасной безработицы, войны на Донбассе, оккупации Крыма – мы имеем ситуацию, когда Зеленский абсолютно забыл о внешней политике, о том, что он является верховным главнокомандующим – у него есть ежедневно одно дело: слушать отчеты от силовых структур, сколько еще дел напложено против Порошенко как лидера оппозиции и его команды", - заявила Геращенко.

Напомним, 19 января 2018 журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование, согласно которому, по их данным, отдых на Мальдивских островах пятого президента Украины Петра Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее 500 тысяч долларов, что составляет более 14 млн. гривен.

Позже пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в начале января 2018 года летал отдыхать на Мальдивские острова вместе с семьей за свои личные средства.

Отметим, ранее заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что ГБР открыло новое уголовное производство против экс-президента Украины Петра Порошенко. По его словам, отправляясь на отдых в 2018 году, Порошенко "незаконно переправил через границу группу лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам".