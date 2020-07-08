Из Украины депортировали двух россиян: работали на спецслужбы РФ и готовили серию тяжких преступлений, - полиция. ФОТОрепортаж
Правоохранители сообщают, что из Украины выдворили двух россиян, которые работали на спецслужбы РФ и готовили совершение тяжких преступлений на территории нашей страны.
Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
7 июля полиция задержала двоих россиян, работавших на спецслужбы: "планировали серию тяжких преступлений".
"Сегодня, 8 июля, оперативники Департамента стратегических расследований с работниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины. Вчера во время спецоперации в Киеве их задержали правоохранители. Была получена информация о том, что злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине. ️Выдворенные россияне были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сцикуны ЗЕленые!!!!
С такой исходной характеристикой этих фруктов и их намерений - это лет десять тюрьмы. Как минимум. Вообще, что происходит?!
Размазня,а не власть.