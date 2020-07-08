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Из Украины депортировали двух россиян: работали на спецслужбы РФ и готовили серию тяжких преступлений, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщают, что из Украины выдворили двух россиян, которые работали на спецслужбы РФ и готовили совершение тяжких преступлений на территории нашей страны.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

7 июля полиция задержала двоих россиян, работавших на спецслужбы: "планировали серию тяжких преступлений".

"Сегодня, 8 июля, оперативники Департамента стратегических расследований с работниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины. Вчера во время спецоперации в Киеве их задержали правоохранители. Была получена информация о том, что злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине. ️Выдворенные россияне были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала двоих россиян, работавших на спецслужбы: "планировали серию тяжких преступлений". ФОТО

Из Украины депортировали двух россиян: работали на спецслужбы РФ и готовили серию тяжких преступлений, - полиция 01
Из Украины депортировали двух россиян: работали на спецслужбы РФ и готовили серию тяжких преступлений, - полиция 02
Из Украины депортировали двух россиян: работали на спецслужбы РФ и готовили серию тяжких преступлений, - полиция 03
Из Украины депортировали двух россиян: работали на спецслужбы РФ и готовили серию тяжких преступлений, - полиция 04

Автор: 

депортация (684) Нацполиция (16501) россия (95702)


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Топ комментарии
+56
Раша ловит и обменивает на 10 бандитов а Украина выдворяет.
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08.07.2020 10:44
+43
Выдворили и всё? То есть за такой род преступления не арестовывают? Кацапы при малейшей или надуманом деле бросают в тюрьму,у себя и сколько пленных в Мордоре наших,могли бы хотябы на обмен,зелёные импотенты,классическая 5 колонна в действиии
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08.07.2020 10:46
+37
за таке свинособак треба як мінімум затримувати, а не депортувати!!!
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08.07.2020 10:44
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Улик преступлений нет, заявлений от потерпевших нет, показаний свидетелей нет.... Вышло что доказательств никаких нет. И за что их судить?
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08.07.2020 13:36 Ответить
В полоні лднр перебувають за різними даними 300-500 наших військовополонених ,мало того що при останьому обміні, були видані злочинці, терористи всяка мерзота,замість них передано нашій стороні лише 12 військовополонених всі решта нікоиу невідомі серед яких виявилі два терориста.І ось чергова "радість" спіймали двох терористів і просто видворили з України ,це вже дно цинізму і непрофесійності чи свідома зрада?
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08.07.2020 12:36 Ответить
а почему не в тюрьму или хорошо заплатили?
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08.07.2020 12:55 Ответить
У них денег нет на коммерческие камеры.
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08.07.2020 20:48 Ответить
Даже прессконференцию не провели ,не показали всему миру злых русских .
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08.07.2020 12:58 Ответить
Просто нет слов, блд! СБ какой какой страны?
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08.07.2020 13:33 Ответить
******* кальція просто!
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08.07.2020 20:03 Ответить
Готували тер. акти а їх на депортацію а хто піде на обмін?? Доказів бракує то тоді не повідомляйте дурниць!! Влада нинішня Ідіоти!!
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08.07.2020 14:10 Ответить
Це не влада повідомляє. Це повідомлення самого безцензурного Цензора.
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08.07.2020 14:48 Ответить
Чому не повісили?
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08.07.2020 14:14 Ответить
"...злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине..." - непонятно почему тогда просто депортировали??? Как-то странно звучит. Или автор статьи преувеличил, или государство наше ни в пи*ду!
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08.07.2020 14:20 Ответить
А почему не арестовали???????

Сцикуны ЗЕленые!!!!
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08.07.2020 14:21 Ответить
З України депортували двох росіян: працювали на спецслужби РФ і готували серію тяжких злочинів, - поліція - Цензор.НЕТ 4941
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08.07.2020 14:34 Ответить
Ну депортували то депортували. А тепер пропоную посадити на відповідний термін тих добрих людей що прийняли таке рішення, ага, і заборонити їм користуватись платними камерами - в загальну...
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08.07.2020 14:31 Ответить
А извиниться перед ними и Кадыровым, стоя на коленях, не забыли?

С такой исходной характеристикой этих фруктов и их намерений - это лет десять тюрьмы. Как минимум. Вообще, что происходит?!
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08.07.2020 14:43 Ответить
"..работали на спецслужбы РФ и готовили серию тяжких преступлений...."-при таких характеристиках - ДЕПОРТИРОВАЛИ???? Да, что-то неладно в нашем отечестве : вопим на весь мир, что мы - воюющая страна .... Или эта информация - очередной высер Цензора, который лезез из кожи, чтобы внести недовольство и хаос в умах людей.
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08.07.2020 14:46 Ответить
Якась несенитниця! У РФ за те, що флаг України українець! в руки взяв на 6 років посадили..Саджають блогерів та журналістів...дітей хапають за висловлювання у фейсбуці...крадуть наших вояків прямо з позицій та садють, як за порушення кордону!! А тут НЕ ЗМОГЛИ ТА НЕ ЗАХОТІЛИ навіть нічого пошукати....ГОТУВАЛИ ТЕРАКТИ, ВОЮВАЛИ... - а їх відіслали з України краще підготуватися та повернутися на танках?? Це, або фейк якийсь, або СБУ дійсно перетворилася у 95 квартал...Таке враження, що вони з глузду зьїхали зовсім...
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08.07.2020 14:53 Ответить
Импотентная власть.
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08.07.2020 14:57 Ответить
Преступников арестовывают и судят,а не выдворяют,чушь собачья!
Размазня,а не власть.
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08.07.2020 15:03 Ответить
Это возмутительно! Московия ни за что людям по 23 года лепит, а наш **************************************** пойманных на горячем шпионов, террористов ДЕПОРТИРУЕТ?!! Есть ли у них хоть немного серого вещества и минимального чувства страха? Или инстинкт самосохранения не про них?
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08.07.2020 15:13 Ответить
А цих диверсантів і шпигунів хоча б присоромили, перш ніж видворяти з України?
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08.07.2020 15:31 Ответить
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