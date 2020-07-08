Из Украины депортировали двух россиян: работали на спецслужбы РФ и готовили серию тяжких преступлений, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщают, что из Украины выдворили двух россиян, которые работали на спецслужбы РФ и готовили совершение тяжких преступлений на территории нашей страны.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

7 июля полиция задержала двоих россиян, работавших на спецслужбы: "планировали серию тяжких преступлений".

"Сегодня, 8 июля, оперативники Департамента стратегических расследований с работниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы Украины. Вчера во время спецоперации в Киеве их задержали правоохранители. Была получена информация о том, что злоумышленники прибыли в столицу с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине. ️Выдворенные россияне были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран", - говорится в сообщении.

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