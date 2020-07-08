"Досить терору": под Печерским судом Киева проходит акция в поддержку Порошенко. ФОТОрепортаж

Под Печерским райсудом Киева проходит акция в поддержку пятого президента, нардепа (ЕС) Петра Порошенко, которому суд сегодня должен продолжить избирать меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня Печерский райсуд Киева продолжит избирать меру пресечения Петру Порошенко. Под зданием суда проходит акция в поддержку пятого президента. Митингующие держат плакаты, а также они повесили на входе в суд баннер "Нет политическим репрессиям". Перед митингующим выступают политики и активисты.

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"Пещерное правосудие - это приговор самому Зеленскому". - заявили организаторы акции.





































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, сегодня в Печерском суде Киева должно пройти очередное заседание по делу пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.