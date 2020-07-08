"Досить терору": под Печерским судом Киева проходит акция в поддержку Порошенко. ФОТОрепортаж
Под Печерским райсудом Киева проходит акция в поддержку пятого президента, нардепа (ЕС) Петра Порошенко, которому суд сегодня должен продолжить избирать меру пресечения.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Сегодня Печерский райсуд Киева продолжит избирать меру пресечения Петру Порошенко. Под зданием суда проходит акция в поддержку пятого президента. Митингующие держат плакаты, а также они повесили на входе в суд баннер "Нет политическим репрессиям". Перед митингующим выступают политики и активисты.
"Пещерное правосудие - это приговор самому Зеленскому". - заявили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, сегодня в Печерском суде Киева должно пройти очередное заседание по делу пятого президента Украины, лидера "ЕС" Петра Порошенко о назначении Сергея Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.
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Золотой гребешок,
С бодуна головушка,
заблевана бородушка,
Что ты рано встаёшь,
Воровать не даешь,
Себе сам все берешь?
Раніше - пізніше, а прийдеться ...
І та брехня, яку ви тут виригуєте до вас же і прийде.
Раніше - пізніше, а прийде ... , особливо до тих, які це роблять свідомо, за криваві гроші.
Вибір за вами.
И вообще. Какой "террор", шановные? Суд Пещерный- тот же, что и при Пеце был. Как и вся судебная система, ним же "рехформированная". За что, собственно, (в том числе) Пеца и был отправлен в утиль.
И да. Отстранение от госкорыта ему явно на пользу. Во как "постройнел"!
Не дочекаєтесь! Будемо воювати до останнього подиху!
Це все в розрахунку на лохів-виборців. Тому не гризіться і візьміть попкорн і спостерігайте за спектаклем.