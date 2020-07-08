Львовянин пытался незаконно ввезти в Украину из Италии 4 сабли и меч, - пограничники. ФОТО

Холодное оружие обнаружили в пункте пропуска "Тиса" и направили на экспертизу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Транспортное средство под управлением 43-летнего львовянина направлялось в Украину из Италии. Во время проверки багажного отсека пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни заметил картонную коробку со старинными предметами", - сказано в сообщении.

При проверке пограничники и таможенники обнаружили 4 сабли и меч. Мужчина говорит, что перевозил передачу по просьбе незнакомого человека.

Сабли и меч изъяли и направили на экспертизу. Пограничники сообщили в полицию о контрабанде.

Также на Цензор.НЕТ: Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ. ФОТОрепортаж







