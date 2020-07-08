Львовянин пытался незаконно ввезти в Украину из Италии 4 сабли и меч, - пограничники. ФОТО
Холодное оружие обнаружили в пункте пропуска "Тиса" и направили на экспертизу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Транспортное средство под управлением 43-летнего львовянина направлялось в Украину из Италии. Во время проверки багажного отсека пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни заметил картонную коробку со старинными предметами", - сказано в сообщении.
При проверке пограничники и таможенники обнаружили 4 сабли и меч. Мужчина говорит, что перевозил передачу по просьбе незнакомого человека.
Сабли и меч изъяли и направили на экспертизу. Пограничники сообщили в полицию о контрабанде.
Также на Цензор.НЕТ: Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
обычно вывозят из Укранины а тут ввозят!
если мона то:
1. мы Европа?
2. пусть подает в ЕСПЧ.
блин, если там свободно купил, то это личное имущество - че какой-то пузач должен забирать это, высрав вумную формулировку об незаконном обороте коров в системе Бинау-Ураку?
ибо высеры погранцов так и выглядят - то монетку нашли, то какой-то прибор, где типо радиация есть. ну да, есть, но они даже законно когда изымают, выглядят как клоуны