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Львовянин пытался незаконно ввезти в Украину из Италии 4 сабли и меч, - пограничники. ФОТО

Холодное оружие обнаружили в пункте пропуска "Тиса" и направили на экспертизу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Транспортное средство под управлением 43-летнего львовянина направлялось в Украину из Италии. Во время проверки багажного отсека пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни заметил картонную коробку со старинными предметами", - сказано в сообщении.

При проверке пограничники и таможенники обнаружили 4 сабли и меч. Мужчина говорит, что перевозил передачу по просьбе незнакомого человека.

Сабли и меч изъяли и направили на экспертизу. Пограничники сообщили в полицию о контрабанде.

Также на Цензор.НЕТ: Контрабандист на Харьковщине выбросил сумки с товаром, в которых оставил справку с контактными данными, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Львовянин пытался незаконно ввезти в Украину из Италии 4 сабли и меч, - пограничники 01
Львовянин пытался незаконно ввезти в Украину из Италии 4 сабли и меч, - пограничники 02
Львовянин пытался незаконно ввезти в Украину из Италии 4 сабли и меч, - пограничники 03
Львовянин пытался незаконно ввезти в Украину из Италии 4 сабли и меч, - пограничники 04

Автор: 

Госпогранслужба (6484) контрабанда (2409) оружие (10225)


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Топ комментарии
+14
Людина придбала колекційні антикварні предмети для власного задоволення. До речі, особливо цінного чи історичного там нічого немає. На мою думку в нас створена держава яка не тільки не сприяє розвитку окремої особистості, а навпаки - особистість існує всупереч старанням держави її елементарно розчавити. Щось у нас в цьому житті не так.
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08.07.2020 11:25
+9
странно - там это мона купить на рынке?
если мона то:
1. мы Европа?
2. пусть подает в ЕСПЧ.

блин, если там свободно купил, то это личное имущество - че какой-то пузач должен забирать это, высрав вумную формулировку об незаконном обороте коров в системе Бинау-Ураку?
ибо высеры погранцов так и выглядят - то монетку нашли, то какой-то прибор, где типо радиация есть. ну да, есть, но они даже законно когда изымают, выглядят как клоуны
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08.07.2020 11:24
+8
Ну ладно бы вывозил с Украины.. а если ввозил то флаг ему в руки.. Может человек коллекционер.
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08.07.2020 11:30
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Хочу собі шаблю.
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08.07.2020 11:05 Ответить
нифига се!
обычно вывозят из Укранины а тут ввозят!
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08.07.2020 11:08 Ответить
Для того чтоб вывезти сначала надо везти
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08.07.2020 11:12 Ответить
Ну естественно везти надо. Если будет лежать дома,то толку не будет.
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08.07.2020 14:42 Ответить
Пока нету экспертизы - нету ничего незаконного.
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08.07.2020 11:10 Ответить
Отстой
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08.07.2020 11:12 Ответить
В лучшем случае конфискуют если непотвердится экспертиза твердости металла как холодное оружие по длине клинка уже подходит это если нет разрешения от итальянских ментов. Ну а если антиквариат то все может быть плохо
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08.07.2020 11:17 Ответить
Та ты шо?
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08.07.2020 14:43 Ответить
понял одно слово " кооператив " .. как в совке ..
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08.07.2020 11:19 Ответить
Непоганий набір антикваріату (якщо не підробки). Кавалерійська ***** європейського гусара, Турецька (чи персидська) *****, шотландський палаш (чи ск"явона) - погано видно, есток і індійська *****... Якщо не підробки, то коштують "купу грошей"...
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08.07.2020 11:21 Ответить
странно - там это мона купить на рынке?
если мона то:
1. мы Европа?
2. пусть подает в ЕСПЧ.

блин, если там свободно купил, то это личное имущество - че какой-то пузач должен забирать это, высрав вумную формулировку об незаконном обороте коров в системе Бинау-Ураку?
ибо высеры погранцов так и выглядят - то монетку нашли, то какой-то прибор, где типо радиация есть. ну да, есть, но они даже законно когда изымают, выглядят как клоуны
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08.07.2020 11:24 Ответить
Людина придбала колекційні антикварні предмети для власного задоволення. До речі, особливо цінного чи історичного там нічого немає. На мою думку в нас створена держава яка не тільки не сприяє розвитку окремої особистості, а навпаки - особистість існує всупереч старанням держави її елементарно розчавити. Щось у нас в цьому житті не так.
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08.07.2020 11:25 Ответить
Ну ладно бы вывозил с Украины.. а если ввозил то флаг ему в руки.. Может человек коллекционер.
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08.07.2020 11:30 Ответить
кого то жаба задавила, он то не вывозил, а ввозил, дебилы.
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08.07.2020 12:50 Ответить
Теперь появятся в чей то частной коллекции типа Зеленского или Ермака.
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08.07.2020 13:00 Ответить
По сочинениям в школе у тебя наверно высокая оценка?
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08.07.2020 14:45 Ответить
Мотивируй свой выкак.
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08.07.2020 15:34 Ответить
 
 