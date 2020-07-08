В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход. ФОТОрепортаж

В акватории Черного моря был проведен пятидневный сбор-поход катеров и суден Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает командование ВМС ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ВМС отрабатывали элементы боевой подготовки, слаженности подразделений разнородных сил и демонстрировали присутствие в Черноморском регионе.

"Кроме корабельно-катерного состава, в мероприятии приняли участие подразделения морской пехоты, морской и тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - сообщает командование ВМС ВСУ.

Личный состав участников сбор-похода отработал ряд тактических упражнений, среди которых высадка морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздушном пространстве, ведения минно-заградительных действий, защита морских коммуникаций, недопущения блокирования пункта базирования и тому подобное.

Кроме того, вблизи Одесской области военные в составе тактических разнородных групп отработали действия по отражению нападения противника в море и оказанию помощи судну, терпящему бедствие.

Основой проведенного сбор-похода стали корабли, катера и суда, которые в 2020 году были возведены в состав ВМС ВСУ. Управление силами осуществлялось с корабельного пункта управления. В соответствии с распределением функций по стандартам НАТО флотилия и в дальнейшем будет работать для приобретения возможностей по подготовке корабельного состава.





















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