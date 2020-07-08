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В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход. ФОТОрепортаж

В акватории Черного моря был проведен пятидневный сбор-поход катеров и суден Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает командование ВМС ВСУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ВМС отрабатывали элементы боевой подготовки, слаженности подразделений разнородных сил и демонстрировали присутствие в Черноморском регионе.

"Кроме корабельно-катерного состава, в мероприятии приняли участие подразделения морской пехоты, морской и тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - сообщает командование ВМС ВСУ.

В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход 01

Личный состав участников сбор-похода отработал ряд тактических упражнений, среди которых высадка морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздушном пространстве, ведения минно-заградительных действий, защита морских коммуникаций, недопущения блокирования пункта базирования и тому подобное.

Кроме того, вблизи Одесской области военные в составе тактических разнородных групп отработали действия по отражению нападения противника в море и оказанию помощи судну, терпящему бедствие.

В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход 02

Основой проведенного сбор-похода стали корабли, катера и суда, которые в 2020 году были возведены в состав ВМС ВСУ. Управление силами осуществлялось с корабельного пункта управления. В соответствии с распределением функций по стандартам НАТО флотилия и в дальнейшем будет работать для приобретения возможностей по подготовке корабельного состава.

В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход 03
В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход 04
В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход 05
В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход 06
В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход 07
В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход 08
В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход 09
В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход 10
В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход 11
В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход 12

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Автор: 

ВМС (1474) Черное море (1485)


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Ну разве это флот? Огрызки какие-то.
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08.07.2020 11:59 Ответить
а те че надо?
мне бы(гипотет.) хватило бы сказать: На нас напали, целостность АЭС - не гарантирую, прошу поддержки в охранении, в т.ч. воздушном, объектов крит. важности. прием, как слыхать то?

Так что - нам оно нужно? как и ты сказал - морская группировка, когда мона грамотно стать союзником Трампа, и Путин обосрется.
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08.07.2020 12:19 Ответить
если заретушировать фото в черно-белый цвет,то фото кораблей будет с 1930 года)
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08.07.2020 12:08 Ответить
если заретушировать дровоносец кузю, то как раз будет фото войніза независимость єпохі первих цгольних пароходов
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08.07.2020 12:33 Ответить
Нехай тренуються, а не стоять в порту.
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08.07.2020 12:11 Ответить
так, біля бережка...
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08.07.2020 12:35 Ответить
Я знову побачив броньовані катера, але їх мало. Де ті, що кричали за ті катера, які будували в Києві? Немає. А де катера великі і багато від Бені і Зілі? Немає. Дурний безрогий нарід. Я також пам*ятаю, як репетували за автобуси "Богдан", які виготовляло підприємство 5 президента. І що? Накупили ПАЗіків з Московії, ГЕЗЕЛьок і МАЗів з Білорусі.Правда молодці? Свої угробили, аби не Порошенко, а накупили і продовжують купувати у путіна. А з ким війна?
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08.07.2020 12:27 Ответить
я спочатку подумав що вони від сорому почервоніли, а як побачив що вони море гасять то зрозумів що то пожежні, вибачте за сарказм! бо навчання треба проводити, але може доцільно меньше це офішувати?
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08.07.2020 13:13 Ответить
 
 