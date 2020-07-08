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Стрельба, десантирование, обследование затонувшего корабля: водолазы прошли тренинг под эгидой антитеррористического центра СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Госпогранслужбы, ВМС, Сил специальных операций, Управления госохраны, Нацгвардии, водной полиции и спецподразделения "КОРД" 2 недели отрабатывали специальные упражнения водолазной подготовки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Участники сборов тренировались в десантировании в воду с воздуха, обследовании подводных находок, ориентировании по сигналам, буксировке группы водолазов.

Они отработали десантирование подразделения с вертолета без парашютов. А под водой исследовали затонувшее судно на предмет возможного устройства тайников и учились поднимать на поверхность предметы весом до 2 тонн при полученных от США специальных систем аварийного подъема.

Также на Цензор.НЕТ: В акватории Черного моря ВМС ВСУ провели пятидневный сбор-поход. ФОТОрепортаж

"Такие водолазные сборы представителей различных ведомств способствуют обмену опытом, дополнительной тренировке, позволяют расти и совершенствоваться в своих умениях и просто добавляют драйва в нашу повседневную подготовку", - говорит один из участников тренинга.

Стрельба, десантирование, обследование затонувшего корабля: водолазы прошли тренинг под эгидой антитеррористического центра СБУ 01
Стрельба, десантирование, обследование затонувшего корабля: водолазы прошли тренинг под эгидой антитеррористического центра СБУ 02
Стрельба, десантирование, обследование затонувшего корабля: водолазы прошли тренинг под эгидой антитеррористического центра СБУ 03
Стрельба, десантирование, обследование затонувшего корабля: водолазы прошли тренинг под эгидой антитеррористического центра СБУ 04
Стрельба, десантирование, обследование затонувшего корабля: водолазы прошли тренинг под эгидой антитеррористического центра СБУ 05
Стрельба, десантирование, обследование затонувшего корабля: водолазы прошли тренинг под эгидой антитеррористического центра СБУ 06
Стрельба, десантирование, обследование затонувшего корабля: водолазы прошли тренинг под эгидой антитеррористического центра СБУ 07
Стрельба, десантирование, обследование затонувшего корабля: водолазы прошли тренинг под эгидой антитеррористического центра СБУ 08
Стрельба, десантирование, обследование затонувшего корабля: водолазы прошли тренинг под эгидой антитеррористического центра СБУ 09
Стрельба, десантирование, обследование затонувшего корабля: водолазы прошли тренинг под эгидой антитеррористического центра СБУ 10

Автор: 

Госпогранслужба (6484) военные учения (3459)


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Стрибати в ластах з гелікоптера в воду, це те саме що на бетонну підлогу, розбиваються ноги. Аквалангісти мають стрибати в воду зі знятими ластами і вдівати їх вже в воді.
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08.07.2020 12:43 Ответить
высота позволяет
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08.07.2020 15:27 Ответить
Так це ж тренування, як раз потрібно тренуватись надівати ласти в воді. А може наступного разу стрибок буде з парашутом і вміння натягувати ласти в воді стане у пригоді.
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09.07.2020 15:34 Ответить
для того что бы тренироваться натягивать ласты не обязательно вертолет гонять.это можно делать и у берега
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09.07.2020 16:00 Ответить
У берега не так глибоко.
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09.07.2020 16:10 Ответить
да прям. пару метров для тренировки натягивания ласт с головой
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09.07.2020 16:23 Ответить
Угу. А Navy SEALs в США - ну полные идиоты. Ну никак не хотят тебя главным ыкспэрдом пригласить. Ты бы их и прыгать научил, и 12-дюймовые орудия на 26-метровые катера установил бы.

Стрілянина, десантування, обстеження затонулого корабля: водолази пройшли тренінг під егідою Антитерористичного центру СБУ - Цензор.НЕТ 9272
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08.07.2020 17:16 Ответить
И это радует.
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08.07.2020 18:31 Ответить
 
 