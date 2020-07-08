Стрельба, десантирование, обследование затонувшего корабля: водолазы прошли тренинг под эгидой антитеррористического центра СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Госпогранслужбы, ВМС, Сил специальных операций, Управления госохраны, Нацгвардии, водной полиции и спецподразделения "КОРД" 2 недели отрабатывали специальные упражнения водолазной подготовки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

Участники сборов тренировались в десантировании в воду с воздуха, обследовании подводных находок, ориентировании по сигналам, буксировке группы водолазов.

Они отработали десантирование подразделения с вертолета без парашютов. А под водой исследовали затонувшее судно на предмет возможного устройства тайников и учились поднимать на поверхность предметы весом до 2 тонн при полученных от США специальных систем аварийного подъема.

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"Такие водолазные сборы представителей различных ведомств способствуют обмену опытом, дополнительной тренировке, позволяют расти и совершенствоваться в своих умениях и просто добавляют драйва в нашу повседневную подготовку", - говорит один из участников тренинга.



















