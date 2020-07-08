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10 тыс. человек собрались у стен Печерского райсуда в поддержку Порошенко, - пресс-служба "ЕС". ФОТОрепортаж

Участники митинга - активисты, волонтеры, представители местного самоуправления, народные депутаты, общественные деятели - в своих выступлениях подчеркнули, что политические преследования недопустимы в демократической Украине. Под стенами Печерского суда против политических репрессий в поддержку Петра Порошенко собрались около 10 тыс. украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Перед нами сейчас стоит большая угроза. Мы пришли в суд, чтобы продемонстрировать свои отношения к политическим репрессиям. Зеленский идет путем Януковича, украинцы не позволят преследовать оппозицию. Путь Зеленского закончится в Ростове быстрее, чем у Януковича, потому что они не смогут отнять у нас Достоинство. Мы знаем, что авторитаризм не остановится, если его не остановим мы", - заявила медик-доброволец, народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич.

По словам нардепа, сегодня важно бороться и объединяться, чтобы не потерять страну.

Участник войны с российскими оккупантами на Донбассе Игорь Лапин отметил, что сегодня на митинге присутствуют его побратимы.

В свою очередь, украинский воин Андрей Усач отметил: "Если мы сегодня проиграем этот бой, то такой бой будет у каждого из нас. Из нас сделают врагов народа и мы будем вынуждены или покидать нашу страну, или разочаровавшись куда-то деваться".

Напомним, сегодня Печерский райсуд избирает меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогдашний президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Адвокат Илья Новиков предполагает, что речь идет о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Защита бывшего президента и сам Петр Порошенко отвергают обвинения в нарушении закона.

Также читайте: Власть хочет упечь оппозицию за решетку, чтобы ограничить ее участие в местных выборах, - Порошенко

10 тыс. человек собрались у стен Печерского райсуда в поддержку Порошенко, - пресс-служба ЕС 01
10 тыс. человек собрались у стен Печерского райсуда в поддержку Порошенко, - пресс-служба ЕС 02
10 тыс. человек собрались у стен Печерского райсуда в поддержку Порошенко, - пресс-служба ЕС 03
10 тыс. человек собрались у стен Печерского райсуда в поддержку Порошенко, - пресс-служба ЕС 04
10 тыс. человек собрались у стен Печерского райсуда в поддержку Порошенко, - пресс-служба ЕС 05

Автор: 

митинг (2556) Порошенко Петр (19607) Европейская Солидарность (1055)


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Топ комментарии
+46
Когда зебилы выбрали Янука, то порохоботам пришлось отстаивать Украину на Майдане. Когда на нас напали кацапы, то порохоботы пошли отстаивать Украину с оружием в руках. И вот теперь, когда главзебил начал преследывать Петра Порошенка - порохоботы и тут все доведут до логического и справедливого конца!!!!
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08.07.2020 12:56
+36
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC5A2gU-21QgqNMsBztW2UFz9mi0XrtZKokmiaZNZPbL6FVFOQOGWmM4mVB4QRF38LNuCIa4KDNyP53&hc_ref=ARQN5AUsMX6dPZtO6_wMvueUL7NkRiE_FS148XVDRun1EyWZGjuOvvCNAsWuUXG8ZH4&fref=nf Борислав Береза

Я ждал до утра. Мне было интересно президент у нас человек слова или балабол. Он сказал, что уйдёт если нарушит закон и нарушал его многократно. Но не уходил. И вот пришёл тот момент, когда он нарушил, признал это и получил за нарушение закона два админпротокола. Наступило утро. Зеленский молчит. Это значит, что он соврал? https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDEAXbtKQuU51NJvBzVUy7dDGPAmqon5Nc4CFWGU-o1a3JKwUs_Avff1OgYliMjNL-LFS5a-KHD4aDn&fref=mentions Володимир Зеленський , так идете на выход или зубами за булаву будете держаться? Можете не отвечать. И так все видно.
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08.07.2020 13:05
+29
Порошенко вкрав навіть звинувачення в корупції.
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08.07.2020 13:07
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Страница 4 из 4
Если Зеленский и дальше будет продолжать с маниакальным упорством преследовать Порошенко,то его карьера,как президента,закончится уже в этом году.
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08.07.2020 15:10 Ответить
Володимире! Пєця собі рейтингу надує перед місцевими, як типу "гнаний за правду", а потім все це шаркотіння навколо суду зникне, як і не було. От побачите
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08.07.2020 16:18 Ответить
То зєля тягає по судах петю, бо той попросив? Оце поворот.

Хваня, нє дєлай волни (с)
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08.07.2020 16:23 Ответить
Не здивуюсь, що ці двоє вечером іноді зустрічаються і ржуть з нас всіх за чаркою віскаріка
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08.07.2020 16:45 Ответить
та куда там, воно ж має іншу фізіологію, він кожень день з доріжки починає, з білого порошочка
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08.07.2020 18:16 Ответить
Я так розумію Ви йому особисто той порошочок підганяєте що така обізнаність.
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09.07.2020 13:34 Ответить
Государственная измена и коррупция - это политическое преследование?
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08.07.2020 15:11 Ответить
Перестань... Ти ще про розпалювання релігійної ворожнечі напиши😁 А чому проти Варфоломія не порушили справу, Порошенко не сам томос ПЦУ виписав😁
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08.07.2020 16:13 Ответить
Оппа! Когда соплю садить бум?
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08.07.2020 20:33 Ответить
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко доєднався до прохання своїх адвокатів https://prm.ua/zahist-poroshenka-napolyagaye-na-vikliku-slidchogo-dbr-koretskogo-dlya-dachi-pokazan-u-sudi/ заслухати свідчення слідчого Державного бюро розслідувань Олега Корецького у суді.
Про це він сказав у залі суду, трансляцію вів "Прямий".
"Я наголошую, це вимога: свідчення від пана Корецького, поки він живий - я не жартую, бо від цих можна чекати всього, що можливо - він заявив, що він добре себе почуває, він не збирається покінчувати життя самогубством і не збирається звільнятися з ДБР... Без дослідження цих доказів будь-яке рішення суду є сумнівним. Я, ваша честь, долучаюся до прохань сторони захисту оголосити перерву і допитати пана Корецького. Якщо ви не будете мати цієї можливості, я пропоную, з вашого дозволу, зателефонувати йому, увімкнути "голосний зв'язок" - і нехай дає покази. Нехай вся країна знає" - сказав Порошенко.
"Я дуже негативно до нього ставлюся. Але те, що я почув сьогодні... Друзі, уотергейт у порівнянні з цим - квіточки. І ще раз наголошую: вам доведеться відповідати, хто на вас тиснув, як Бабіков робив, які вказівки з Кремля ви отримуєте, які вказівки від Януковича, хто і чим це закінчиться", - додав він.
Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань https://prm.ua/harkivski-na-choli-z-venediktovoyu-tisnuli-na-slidchih-u-spravah-poroshenka-slidchiy-dbr-koretskiy/ Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти Петра Порошенка. Авторитетні міжнародні організації, низка впливових світових політиків, українські громадські діячі, активісти та медіа https://prm.ua/svitova-spilnota-zaklikaye-zelenskogo-pripiniti-politichni-peresliduvannya-petra-poroshenka/ закликають президента Володимира Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка.
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08.07.2020 15:34 Ответить
Коли при Пєтьці в цьому ж суді шили справи добровольцям, волонтерам, майданівцям, то пєтіно-янеківські бєркутасти не давали пройти ні в суд, ні до суду.
А тепер - ходи як хочеш і де хочеш.
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08.07.2020 15:57 Ответить
Перечисли, пожалуйста, несправедливо обвиненных добровольцев, волонтеров, майдановцев. И где оправдательные приговоры (если найдешь "невинно" пострадавших), так как Порошенко уже больше года не у власти.
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08.07.2020 16:23 Ответить
Ти ведь кацап українофоб, так ведь?
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09.07.2020 00:47 Ответить
Зеленый дебил?
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09.07.2020 09:20 Ответить
вибач, friendly fire
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09.07.2020 18:33 Ответить
Ви ж кричали, що Порошенко кинув в тюрми 8000 добровольців та патріотів. То вони вже вийшли чи ще сидять?
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08.07.2020 16:28 Ответить
точно, Антоненко, Кузьменко- це порох іх закрив без доказів і тримає щоб собакова не виперли. і де ти, таке притрушене, взялося...
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08.07.2020 18:18 Ответить
Значицца сопля пользуется этим механизмом зная что нарушает закон? Чё он там мычал -
нарушу уйду?
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08.07.2020 20:36 Ответить
Народ, не будьте наївними й не хвилюйтесь на нічому. Ось побачите, що ніхто його не посадить бо не збираються нікого садити.
Петя із всіх компроматів обирав самі неперспективні, щоб нікого не посадити, а тільки попіаритись. Всі арешти закінчились нічим, як і мало бути. І тут те ж саме. Бо когось посадити, це підставити себе на той час, коли відійде від влади. Бо і в самих рильце добре в пушку. Притому на всіх є достатньо перспективних компроматів, які навмисно не приймають до уваги.
Це все в розрахунку на лохів-виборців. Тому не гризіться, візьміть попкорн і спостерігайте за постановочним спектаклем.
Все це пшик, як подібне було при Порошенко. Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте, що там одного навіть на ліжку несли. І хто скаже в якій він тюрмі сидить?
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08.07.2020 16:00 Ответить
і де вас, таких зебільних дур, штопають? Гидко же...
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08.07.2020 16:06 Ответить
Я тут була добре відповіла на твоє хамство, але видалила. Бо боюсь щоб не забанили. А таких як ти не банять. Скажу тільки, що в наш час порохоботи й зебільні це самий гидотний прошарок в інтернеті. Вони зовсім не патріоти.
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08.07.2020 19:59 Ответить
ви, зебіли - лярви продажні
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08.07.2020 22:31 Ответить
Хто такі "порохоботи"? Досі ніхто не зміг мені аідповісти на це питання.
Може, Ви?....
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09.07.2020 12:42 Ответить
Сонечко, "Ви зробили мій день"... Виявляється, Порошенко сам на себе понапорушував справ, а тепер "піариться" на них... А Зеленський, ідіот, з Венедіктовою і Бабіковим, цього не знають, і, знічев"я, собі намотують строки кримінальні за фальсифікацію справ проти Порошенка? Ви добре гриби перебирали, перед тим, як їх готувать і їсти? Здається, друга порція грибів Вас умовляла їх не їсти... Але Ви не послухалися...
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08.07.2020 16:20 Ответить
Барина-то ,барина за что?
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08.07.2020 16:31 Ответить
Порошенко - сильная личность, таким и должен быть президент.
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08.07.2020 16:48 Ответить
Да ладно, дураков нет, Порошенко вся Украина ненавидит. Это частью проплаченные порохоботы (как жирный А.Полтава, тьфу, смотреть противно), частью - желающие, чтобы Порошенко посадили с конфискацией. Вижу лозунги Харьковщины - так мы все за то, чтобы Порошенко сел и надолго.
Два самых худших президента было в Украине - Янукович и Полрошенко. Оба прожженное воье и потомственные уголовники. Оба будут сидеть в тюрьме рано или поздно.
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08.07.2020 18:11 Ответить
дураки єсть - це ви, зєлєдолбіки. молитва ваша: "вєрю в вофку криворогуля інофізіологічєчкого, чем порох, вєрю в кінець епохи зубожіння і пєрєстать стрєлять, в 4000 баксов зарплать учитєям, анал табу, корабєльную сосну і 100-процентного генпрокурора, да посадіт он пороха на вєкі вєков, во імя бабушкі бєні, 95-го квартала і біомасси, амінь".
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08.07.2020 18:24 Ответить
Порошенко вся Украина ненавидит. Это частью проплаченные порохоботы

Солнышко, у Вас в голове перепуталось.

так мы все за то, чтобы Порошенко сел и надолго

А за что именно? Введите нас в курс дела.
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08.07.2020 18:58 Ответить
https://censor.net/user/365440: "Два самых худших президента было в Украине - Янукович и Полрошенко."

10 тис. осіб зібралися біля стін Печерського райсуду на підтримку Порошенка, - пресслужба "ЄС" - Цензор.НЕТ 3686
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08.07.2020 23:37 Ответить
точно, вообщє 20 чел було- остальні дорісовані в кіностудії довженка. як і 77.9 процентов обнулєнія вашого ботоксного плєшивого полудурка на разєї
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08.07.2020 18:26 Ответить
Несколько тысяч точно.
Но вопрос не в количестве, это только вы на рашке баранов по головам считаете - а в достаточности для получения результата.
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08.07.2020 19:00 Ответить
Дякую вам, ЛЮДИ !
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08.07.2020 22:50 Ответить
Не знаю как Порошенко но главзебил точно сядет, он уже на три пожизненных срока делов натворил.
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09.07.2020 00:48 Ответить
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