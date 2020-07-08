10 тыс. человек собрались у стен Печерского райсуда в поддержку Порошенко, - пресс-служба "ЕС". ФОТОрепортаж
Участники митинга - активисты, волонтеры, представители местного самоуправления, народные депутаты, общественные деятели - в своих выступлениях подчеркнули, что политические преследования недопустимы в демократической Украине. Под стенами Печерского суда против политических репрессий в поддержку Петра Порошенко собрались около 10 тыс. украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Перед нами сейчас стоит большая угроза. Мы пришли в суд, чтобы продемонстрировать свои отношения к политическим репрессиям. Зеленский идет путем Януковича, украинцы не позволят преследовать оппозицию. Путь Зеленского закончится в Ростове быстрее, чем у Януковича, потому что они не смогут отнять у нас Достоинство. Мы знаем, что авторитаризм не остановится, если его не остановим мы", - заявила медик-доброволец, народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич.
По словам нардепа, сегодня важно бороться и объединяться, чтобы не потерять страну.
Участник войны с российскими оккупантами на Донбассе Игорь Лапин отметил, что сегодня на митинге присутствуют его побратимы.
В свою очередь, украинский воин Андрей Усач отметил: "Если мы сегодня проиграем этот бой, то такой бой будет у каждого из нас. Из нас сделают врагов народа и мы будем вынуждены или покидать нашу страну, или разочаровавшись куда-то деваться".
Напомним, сегодня Печерский райсуд избирает меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогдашний президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Адвокат Илья Новиков предполагает, что речь идет о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Защита бывшего президента и сам Петр Порошенко отвергают обвинения в нарушении закона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хваня, нє дєлай волни (с)
Про це він сказав у залі суду, трансляцію вів "Прямий".
"Я наголошую, це вимога: свідчення від пана Корецького, поки він живий - я не жартую, бо від цих можна чекати всього, що можливо - він заявив, що він добре себе почуває, він не збирається покінчувати життя самогубством і не збирається звільнятися з ДБР... Без дослідження цих доказів будь-яке рішення суду є сумнівним. Я, ваша честь, долучаюся до прохань сторони захисту оголосити перерву і допитати пана Корецького. Якщо ви не будете мати цієї можливості, я пропоную, з вашого дозволу, зателефонувати йому, увімкнути "голосний зв'язок" - і нехай дає покази. Нехай вся країна знає" - сказав Порошенко.
"Я дуже негативно до нього ставлюся. Але те, що я почув сьогодні... Друзі, уотергейт у порівнянні з цим - квіточки. І ще раз наголошую: вам доведеться відповідати, хто на вас тиснув, як Бабіков робив, які вказівки з Кремля ви отримуєте, які вказівки від Януковича, хто і чим це закінчиться", - додав він.
Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань https://prm.ua/harkivski-na-choli-z-venediktovoyu-tisnuli-na-slidchih-u-spravah-poroshenka-slidchiy-dbr-koretskiy/ Олег Корецький заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти Петра Порошенка. Авторитетні міжнародні організації, низка впливових світових політиків, українські громадські діячі, активісти та медіа https://prm.ua/svitova-spilnota-zaklikaye-zelenskogo-pripiniti-politichni-peresliduvannya-petra-poroshenka/ закликають президента Володимира Зеленського припинити політичні переслідування Порошенка.
А тепер - ходи як хочеш і де хочеш.
нарушу уйду?
Петя із всіх компроматів обирав самі неперспективні, щоб нікого не посадити, а тільки попіаритись. Всі арешти закінчились нічим, як і мало бути. І тут те ж саме. Бо когось посадити, це підставити себе на той час, коли відійде від влади. Бо і в самих рильце добре в пушку. Притому на всіх є достатньо перспективних компроматів, які навмисно не приймають до уваги.
Це все в розрахунку на лохів-виборців. Тому не гризіться, візьміть попкорн і спостерігайте за постановочним спектаклем.
Все це пшик, як подібне було при Порошенко. Сподіваюсь, що ви пам'ятаєте, що там одного навіть на ліжку несли. І хто скаже в якій він тюрмі сидить?
Може, Ви?....
Два самых худших президента было в Украине - Янукович и Полрошенко. Оба прожженное воье и потомственные уголовники. Оба будут сидеть в тюрьме рано или поздно.
Солнышко, у Вас в голове перепуталось.
так мы все за то, чтобы Порошенко сел и надолго
А за что именно? Введите нас в курс дела.
Но вопрос не в количестве, это только вы на рашке баранов по головам считаете - а в достаточности для получения результата.