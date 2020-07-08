10 тыс. человек собрались у стен Печерского райсуда в поддержку Порошенко, - пресс-служба "ЕС". ФОТОрепортаж

Участники митинга - активисты, волонтеры, представители местного самоуправления, народные депутаты, общественные деятели - в своих выступлениях подчеркнули, что политические преследования недопустимы в демократической Украине. Под стенами Печерского суда против политических репрессий в поддержку Петра Порошенко собрались около 10 тыс. украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Перед нами сейчас стоит большая угроза. Мы пришли в суд, чтобы продемонстрировать свои отношения к политическим репрессиям. Зеленский идет путем Януковича, украинцы не позволят преследовать оппозицию. Путь Зеленского закончится в Ростове быстрее, чем у Януковича, потому что они не смогут отнять у нас Достоинство. Мы знаем, что авторитаризм не остановится, если его не остановим мы", - заявила медик-доброволец, народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич.

По словам нардепа, сегодня важно бороться и объединяться, чтобы не потерять страну.

Участник войны с российскими оккупантами на Донбассе Игорь Лапин отметил, что сегодня на митинге присутствуют его побратимы.

В свою очередь, украинский воин Андрей Усач отметил: "Если мы сегодня проиграем этот бой, то такой бой будет у каждого из нас. Из нас сделают врагов народа и мы будем вынуждены или покидать нашу страну, или разочаровавшись куда-то деваться".

Напомним, сегодня Печерский райсуд избирает меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Дело, в котором Порошенко хотят избрать меру пресечения, заключается, по данным прокуратуры, в том, что в 2018 году тогдашний президент Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий. Адвокат Илья Новиков предполагает, что речь идет о назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Защита бывшего президента и сам Петр Порошенко отвергают обвинения в нарушении закона.

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