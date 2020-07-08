10 военнослужащих ВСУ, пятеро из которых с тяжелыми ранениями, доставлены самолетом из Харькова в Киев для дальнейшего лечения. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 июля, с Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове была осуществлена плановая медицинская эвакуация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

"Раненые и болеющие военнослужащие проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военнослужащих к следующему этапу лечения", - сказано в сообщении.

Так, реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 "ВИТА" 10 военнослужащих (пятеро с тяжелыми ранениями, двое травмированных и трое болеющих) прибыли на военный аэродром Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный Военно-медицинский клинический центра "ГВКГ", расположенный в Киеве.

Отмечается, что в настоящее время украинские воины размещены в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения.

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"В настоящее время больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - добавили в ведомстве.





Фото: сайт Командования Медсил