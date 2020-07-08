РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11829 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
13 756 12

10 военнослужащих ВСУ, пятеро из которых с тяжелыми ранениями, доставлены самолетом из Харькова в Киев для дальнейшего лечения. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 июля, с Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове была осуществлена плановая медицинская эвакуация.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

"Раненые и болеющие военнослужащие проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военнослужащих к следующему этапу лечения", - сказано в сообщении.

Так, реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 "ВИТА" 10 военнослужащих (пятеро с тяжелыми ранениями, двое травмированных и трое болеющих) прибыли на военный аэродром Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный Военно-медицинский клинический центра "ГВКГ", расположенный в Киеве.

10 военнослужащих ВСУ, пятеро из которых с тяжелыми ранениями, доставлены самолетом из Харькова в Киев для дальнейшего лечения 01

Отмечается, что в настоящее время украинские воины размещены в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воину 93-й ОМБр Виталию Зарипову, раненому снайпером наемников РФ, нужна помощь в лечении и реабилитации: пуля застряла в шейном отделе позвоночника. ВИДЕО

10 военнослужащих ВСУ, пятеро из которых с тяжелыми ранениями, доставлены самолетом из Харькова в Киев для дальнейшего лечения 02

"В настоящее время больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - добавили в ведомстве.

10 военнослужащих ВСУ, пятеро из которых с тяжелыми ранениями, доставлены самолетом из Харькова в Киев для дальнейшего лечения 03
10 военнослужащих ВСУ, пятеро из которых с тяжелыми ранениями, доставлены самолетом из Харькова в Киев для дальнейшего лечения 04
Фото: сайт Командования Медсил

эвакуация (2083) военнослужащие (6158) ВСУ (6629) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
некоторым курвам очень полезно побывать в госпиталях,послушать крики и понюхать запах рваного мяса,чтобы не нести потом всякую уйню про наших людей и т.п...
показать весь комментарий
08.07.2020 13:55
+25
Найшвидшого одужання!
Ганьба зеленим капітулянтам!
показать весь комментарий
08.07.2020 13:55
+17
Повного одужання нашим героям. Бережи ва Господь, хлопці
показать весь комментарий
08.07.2020 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
некоторым курвам очень полезно побывать в госпиталях,послушать крики и понюхать запах рваного мяса,чтобы не нести потом всякую уйню про наших людей и т.п...
показать весь комментарий
08.07.2020 13:55 Ответить
Найшвидшого одужання!
Ганьба зеленим капітулянтам!
показать весь комментарий
08.07.2020 13:55 Ответить
"Сьогодні трьох поранено в АТО.."
Й три материнських серденька занили
І знову обривають телефони - хто?
Куди везуть поранену дитину?

Сьогодні пролилася знову кров…
За що війна синів наших карає?
Чи не за те, що знають ту Любов,
Що Волю береже своєму краю?

Війна ця болем всюди розлилась
Й заглянула вже не в три оселі…
Чому ж і досі мрія не збулась,
Чому печаллю заткані міста і села?

" Сьогодні трьох поранено в АТО"
І три біди постукали оселі…
Чи відповість за кров синів хоч хтось? -
Шепоче кожна матінка до себе.

Їх троє тих, хто залишили стрій
На їхнє місце сини інших встали..
Життя вручивши долі й медсестрі,
Герої вірять: мир таки настане!

06.08.2016. А.Ал.
показать весь комментарий
08.07.2020 13:55 Ответить
Повного одужання нашим героям. Бережи ва Господь, хлопці
показать весь комментарий
08.07.2020 14:02 Ответить
тримайтесь..
показать весь комментарий
08.07.2020 14:09 Ответить
https://www.facebook.com/nata.voronkova?__cft__[0]=AZVIPGQDw5Hbmb4_Fyuq1_ZhbQtL_of9DE6ICTihtIsT5hlvsqTddkat0Er2yq6xW1q24I1f8j-5bqxpYEwt0iXo9jl0OLr3q5vUNuOLxEAbHgvxIY_j0t_-********************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/nata.voronkova?__cft__[0]=AZVIPGQDw5Hbmb4_Fyuq1_ZhbQtL_of9DE6ICTihtIsT5hlvsqTddkat0Er2yq6xW1q24I1f8j-5bqxpYEwt0iXo9jl0OLr3q5vUNuOLxEAbHgvxIY_j0t_-********************************&__tn__=-]C%2CP-R Nataly Voronkova
10 військовослужбовців ЗСУ, п’ятеро з яких з важкими пораненнями, доставлено літаком з Харкова до Києва для подальшого лікування - Цензор.НЕТ 8406почувається з розбитим серцем у https://www.facebook.com/pages/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C/1685181645027128?__cft__[0]=AZVIPGQDw5Hbmb4_Fyuq1_ZhbQtL_of9DE6ICTihtIsT5hlvsqTddkat0Er2yq6xW1q24I1f8j-5bqxpYEwt0iXo9jl0OLr3q5vUNuOLxEAbHgvxIY_j0t_-********************************&__tn__=kC%2CP-R
Головний Військовий Клінічний Госпіталь .
https://www.facebook.com/nata.voronkova/posts/3090212227700119?__cft__[0]=AZVIPGQDw5Hbmb4_Fyuq1_ZhbQtL_of9DE6ICTihtIsT5hlvsqTddkat0Er2yq6xW1q24I1f8j-5bqxpYEwt0iXo9jl0OLr3q5vUNuOLxEAbHgvxIY_j0t_-********************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год. · https://www.facebook.com/pages/Kyiv-Ukraine/111227078906045?__cft__[0]=AZVIPGQDw5Hbmb4_Fyuq1_ZhbQtL_of9DE6ICTihtIsT5hlvsqTddkat0Er2yq6xW1q24I1f8j-5bqxpYEwt0iXo9jl0OLr3q5vUNuOLxEAbHgvxIY_j0t_-********************************&__tn__=%2CP-R Kyiv ·

Сьогодні похмуре небо і на душі важко - до нас в Київський госпіталь знову прилетів борт з пораненими захисниками.

Серед них важкопоранені, які одразу ж потраплять у реанімацію, де лікарі будуть боротись за їх життя.

Війна не відступає, зараз майже нема ні одного дня без обстрілів наших військових.

Це тільки вчорашні новини з війни: «ФРОНТ. Вечір. Четверо поранених. Одужання нашим захисникам!» (Сергій Братчук)

Ми продовжуємо допомагати в умовах карантину з дотриманням всіх засобів безпеки - нашим захисникам і в госпіталі й на фронті.

Там - на війні зараз дуже погіршилось забезпечення, але всім заборонено про це говорити...
особливо болить, коли чуєш що не вистачає медикаментів (списки чого не вистачає медикам на фронті додам у фото), збираємо що можемо. Але без вашої допомоги не впораємось


10 військовослужбовців ЗСУ, п’ятеро з яких з важкими пораненнями, доставлено літаком з Харкова до Києва для подальшого лікування - Цензор.НЕТ 8406 Потрібна допомога з житлом для рідних важкопоранених бійців десь поблизу Київського військового госпіталя на Печерську (бажано безкоштовно або за мінімальні кошти)

Просимо ваших молитв за наших поранених воїнів та пам'ятайте вони чекають на нашу з вами підтримку.
показать весь комментарий
08.07.2020 14:37 Ответить
Потрібна допомога з житлом для рідних важкопоранених бійців десь поблизу Київського військового госпіталя на Печерську (бажано безкоштовно або за мінімальні кошти)

1. Головний Військовий Шпиталь, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка
Працюємо з 10:00 до 18:00 понеділок-субота
Телефони:
093-687-03-38 Юлія, ліки
063-863-06-31 хоз.потреби

2. Бульвар Верховної Ради, 21Б
Працюємо з 11:00 до 18:00
093-585-84-64 Ніна
068-986-4593, 093-687-0338 Юлія

3. Відправити посилку Новою Поштою (за наш рахунок, у нас є бали НП)

Київ, НП-51, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01

ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ та МЕДИКАМ
ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталія
показать весь комментарий
08.07.2020 14:40 Ответить
Кияни-форумчани, підтягуймось зранку у відділення переливання крові Центрального госпіталю.
400 мл крові замінять мільйон аргументів у суперечках проти парашних ботів на форумі.
Я буду завтра зранку.
показать весь комментарий
08.07.2020 14:58 Ответить
Скину на карточку сейчас ,сколько могу кровь после желтухи не берут....
показать весь комментарий
09.07.2020 08:36 Ответить
А ШО ТАМ родительский должник ? в глазах и своей жопе х,,й путина не увидел?
показать весь комментарий
08.07.2020 18:45 Ответить
 
 