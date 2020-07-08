10 военнослужащих ВСУ, пятеро из которых с тяжелыми ранениями, доставлены самолетом из Харькова в Киев для дальнейшего лечения. ФОТОрепортаж
Сегодня, 8 июля, с Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове была осуществлена плановая медицинская эвакуация.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.
"Раненые и болеющие военнослужащие проходили лечение в Харькове, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военнослужащих к следующему этапу лечения", - сказано в сообщении.
Так, реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 "ВИТА" 10 военнослужащих (пятеро с тяжелыми ранениями, двое травмированных и трое болеющих) прибыли на военный аэродром Борисполь, а затем специализированным транспортом их доставили в Национальный Военно-медицинский клинический центра "ГВКГ", расположенный в Киеве.
Отмечается, что в настоящее время украинские воины размещены в профильных отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения.
"В настоящее время больные обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации. По словам военных медиков состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - добавили в ведомстве.
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Ганьба зеленим капітулянтам!
Й три материнських серденька занили
І знову обривають телефони - хто?
Куди везуть поранену дитину?
Сьогодні пролилася знову кров…
За що війна синів наших карає?
Чи не за те, що знають ту Любов,
Що Волю береже своєму краю?
Війна ця болем всюди розлилась
Й заглянула вже не в три оселі…
Чому ж і досі мрія не збулась,
Чому печаллю заткані міста і села?
" Сьогодні трьох поранено в АТО"
І три біди постукали оселі…
Чи відповість за кров синів хоч хтось? -
Шепоче кожна матінка до себе.
Їх троє тих, хто залишили стрій
На їхнє місце сини інших встали..
Життя вручивши долі й медсестрі,
Герої вірять: мир таки настане!
06.08.2016. А.Ал.
https://www.facebook.com/nata.voronkova?__cft__[0]=AZVIPGQDw5Hbmb4_Fyuq1_ZhbQtL_of9DE6ICTihtIsT5hlvsqTddkat0Er2yq6xW1q24I1f8j-5bqxpYEwt0iXo9jl0OLr3q5vUNuOLxEAbHgvxIY_j0t_-********************************&__tn__=-]C%2CP-R Nataly Voronkova
почувається з розбитим серцем у https://www.facebook.com/pages/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C/1685181645027128?__cft__[0]=AZVIPGQDw5Hbmb4_Fyuq1_ZhbQtL_of9DE6ICTihtIsT5hlvsqTddkat0Er2yq6xW1q24I1f8j-5bqxpYEwt0iXo9jl0OLr3q5vUNuOLxEAbHgvxIY_j0t_-********************************&__tn__=kC%2CP-R
Головний Військовий Клінічний Госпіталь .
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Сьогодні похмуре небо і на душі важко - до нас в Київський госпіталь знову прилетів борт з пораненими захисниками.
Серед них важкопоранені, які одразу ж потраплять у реанімацію, де лікарі будуть боротись за їх життя.
Війна не відступає, зараз майже нема ні одного дня без обстрілів наших військових.
Це тільки вчорашні новини з війни: «ФРОНТ. Вечір. Четверо поранених. Одужання нашим захисникам!» (Сергій Братчук)
Ми продовжуємо допомагати в умовах карантину з дотриманням всіх засобів безпеки - нашим захисникам і в госпіталі й на фронті.
Там - на війні зараз дуже погіршилось забезпечення, але всім заборонено про це говорити...
особливо болить, коли чуєш що не вистачає медикаментів (списки чого не вистачає медикам на фронті додам у фото), збираємо що можемо. Але без вашої допомоги не впораємось
Потрібна допомога з житлом для рідних важкопоранених бійців десь поблизу Київського військового госпіталя на Печерську (бажано безкоштовно або за мінімальні кошти)
Просимо ваших молитв за наших поранених воїнів та пам'ятайте вони чекають на нашу з вами підтримку.
1. Головний Військовий Шпиталь, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка
Працюємо з 10:00 до 18:00 понеділок-субота
Телефони:
093-687-03-38 Юлія, ліки
063-863-06-31 хоз.потреби
2. Бульвар Верховної Ради, 21Б
Працюємо з 11:00 до 18:00
093-585-84-64 Ніна
068-986-4593, 093-687-0338 Юлія
3. Відправити посилку Новою Поштою (за наш рахунок, у нас є бали НП)
Київ, НП-51, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01
ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ та МЕДИКАМ
ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталія
400 мл крові замінять мільйон аргументів у суперечках проти парашних ботів на форумі.
Я буду завтра зранку.