Харьковчанка вербовала девушек для проституции на Мальте, ее могут посадить на 12 лет, - полиция. ФОТОрепортаж

На автовокзале в Харькове полиция задержала женщину, которая вербовала имеющих финансовые проблемы девушек для занятий проституцией на Мальте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Установлено, что 33-летняя харьковчанка организовала в Харькове поиск, подбор и вербовку молодых женщин для отправки их в Республику Мальта с целью сексуальной эксплуатации. Девушек женщина искала в социальных сетях, выходила с ними на контакт и предлагала работу за рубежом с высокой оплатой", - сказано в сообщении.

По данным полиции, женщина за свои деньги через посредника сделала для девушек загранпаспорта и купила билеты на автобус до Польши и на самолет из Польши на Мальту.

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Ее задержали на автовокзале возле автобуса сообщением Харьков-Киев-Познань при попытке отправить четырех завербованных автобусом в Варшаву.

Следователи возбудили производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от 5 до 12 лет за решеткой.









