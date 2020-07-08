РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9594 посетителя онлайн
Новости Фото
5 421 12

Харьковчанка вербовала девушек для проституции на Мальте, ее могут посадить на 12 лет, - полиция. ФОТОрепортаж

На автовокзале в Харькове полиция задержала женщину, которая вербовала имеющих финансовые проблемы девушек для занятий проституцией на Мальте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Установлено, что 33-летняя харьковчанка организовала в Харькове поиск, подбор и вербовку молодых женщин для отправки их в Республику Мальта с целью сексуальной эксплуатации. Девушек женщина искала в социальных сетях, выходила с ними на контакт и предлагала работу за рубежом с высокой оплатой", - сказано в сообщении.

По данным полиции, женщина за свои деньги через посредника сделала для девушек загранпаспорта и купила билеты на автобус до Польши и на самолет из Польши на Мальту.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция отчиталась, что накрыла "порностудию" с 6 моделями в Херсоне: "Организатору и администратору грозит от 3 до 7 лет". ФОТО

Ее задержали на автовокзале возле автобуса сообщением Харьков-Киев-Познань при попытке отправить четырех завербованных автобусом в Варшаву.

Следователи возбудили производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит от 5 до 12 лет за решеткой.

Харьковчанка вербовала девушек для проституции на Мальте, ее могут посадить на 12 лет, - полиция 01
Харьковчанка вербовала девушек для проституции на Мальте, ее могут посадить на 12 лет, - полиция 02
Харьковчанка вербовала девушек для проституции на Мальте, ее могут посадить на 12 лет, - полиция 03
Харьковчанка вербовала девушек для проституции на Мальте, ее могут посадить на 12 лет, - полиция 04
Харьковчанка вербовала девушек для проституции на Мальте, ее могут посадить на 12 лет, - полиция 05

Автор: 

Нацполиция (16501) проституция (324) торговля людьми (273) Харьков (7520) Мальта (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
А за вербвовку в боевиков ордло и то меньше дают сроки. о времена, о нравы
показать весь комментарий
08.07.2020 14:01
+4
Програма 500тисяч робочих місць Шмигаля ім Нелоха Найвеличнішого?
показать весь комментарий
08.07.2020 14:02
+3
а каломойшу когда посадят на 12 лет за вербовку политических проституток зеленского, дубинского и прочих?
показать весь комментарий
08.07.2020 14:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А за вербвовку в боевиков ордло и то меньше дают сроки. о времена, о нравы
показать весь комментарий
08.07.2020 14:01 Ответить
Програма 500тисяч робочих місць Шмигаля ім Нелоха Найвеличнішого?
показать весь комментарий
08.07.2020 14:02 Ответить
всем на клубнику в Польшу! Безальтернативно
показать весь комментарий
08.07.2020 14:04 Ответить
не надо ее сажать. передать пацанам на холодную гору в сизо на несколько суток. а потом отпустить на мальту.
показать весь комментарий
08.07.2020 14:17 Ответить
Подруги Зеленского Ольга и Светлана Пещанские удобно усьроены и без проституции...главой АМКУ Украины, а Ольга заведует крутым особнком Зели в Италии,в курортном местечке Форте-де-Марми,где много РАБссиянских миллиардеров обитают...
показать весь комментарий
08.07.2020 14:18 Ответить
Штож, у девушек хоть и финансовые проблемы - но питаются они, вроде как, неплохо
показать весь комментарий
08.07.2020 14:22 Ответить
То от макарон с хлебом.
показать весь комментарий
08.07.2020 15:29 Ответить
В КГБ СССра дохлого служили около 100 000 приституок разных возрастов,от детей до глубоких старух,а знаете почему?На Западе требутс все виды услуг у толтосумов.От молодых лесбиянок,до старушек,от молодых голубых и до старых.В нужной стране нужному политику или крутому бизнесмену пристаивали кремлевского клиента или клиентку ,с целью его дискредитации и шантажа.Схема работает еще с времен знаменитой советской проститутки в роли посла советского союза Александры Коллонтай.
Схема проста как белых яблонь дым работает до сих пор...
показать весь комментарий
08.07.2020 14:31 Ответить
Медовая ловушка, называлась.
показать весь комментарий
08.07.2020 15:30 Ответить
Могут да могут. Вы посадите сначала, а потом говорите.
показать весь комментарий
08.07.2020 14:39 Ответить
а каломойшу когда посадят на 12 лет за вербовку политических проституток зеленского, дубинского и прочих?
показать весь комментарий
08.07.2020 14:57 Ответить
Что же девачкам на лесоповал идти?
показать весь комментарий
08.07.2020 15:31 Ответить
 
 