Зеленский: Каждая пострадавшая от пожара на Луганщине семья получит 300 тыс., на погибших будут отдельные выплаты. ФОТО
Президент Владимир Зеленский рассказал, какую помощь получат пострадавшие от пожаров в Луганской области.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Каждая семья, оставшаяся без жилья, получит 300 000 гривен компенсации, а каждому пострадавшему будет выделено по 20 000 гривен на поддержку. На погибших непременно будут отдельные выплаты", отметил глава государства.
Зеленский также выразил искреннее сочувствие семьям, которые потеряли родных и близких.
"Сейчас будем делать все, чтобы как можно быстрее расселить людей и ликвидировать последствия бедствия", - добавил президент.
Как сообщалось, пожар в районе села Осколоновка, Капитаново и Муратово Новоайдарского района Луганской области возник днем 6 июля.
7 июля пожар в районе Осколоновки был локализован, но в тот же день из-за порывчатого ветра возникло еще несколько очагов верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также велась ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.
В результате пожаров погибло 6 человек.
На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.
Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.
Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так-то 5% - 7% области это лес, а ты не в курсе.
А у кого-то и гривен нету... но этих людей вельможЭ не видно.
відразу після вчителів
А ти, падло зелене, повинен був скликати РНБО при паводку на Західній Україні...
А, якщо вважаєш, що ситуація на луганщині критична, то й з цього приводу теж.
І вже РНБО повинно було працювати з кабміном, а ти, недолуге, з робочими візитами відвідувати країни Європи для утримання антиросійської коаліції, яка створювалася до твого "царювання".
А ты войну прекратил?
Учителя по 4000 баков получают???
Пенсы получают достойную пенсию????
Клоун, иди в сраку!!! А потом в Ростов!!!!