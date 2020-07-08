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Зеленский: Каждая пострадавшая от пожара на Луганщине семья получит 300 тыс., на погибших будут отдельные выплаты. ФОТО

Президент Владимир Зеленский рассказал, какую помощь получат пострадавшие от пожаров в Луганской области.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Каждая семья, оставшаяся без жилья, получит 300 000 гривен компенсации, а каждому пострадавшему будет выделено по 20 000 гривен на поддержку. На погибших непременно будут отдельные выплаты", отметил глава государства.

Зеленский также выразил искреннее сочувствие семьям, которые потеряли родных и близких.

"Сейчас будем делать все, чтобы как можно быстрее расселить людей и ликвидировать последствия бедствия", - добавил президент.

Читайте также: Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленский: Каждая пострадавшая от пожара на Луганщине семья получит 300 тыс., на погибших будут отдельные выплаты 01
Зеленский: Каждая пострадавшая от пожара на Луганщине семья получит 300 тыс., на погибших будут отдельные выплаты 02
Зеленский: Каждая пострадавшая от пожара на Луганщине семья получит 300 тыс., на погибших будут отдельные выплаты 03

Как сообщалось, пожар в районе села Осколоновка, Капитаново и Муратово Новоайдарского района Луганской области возник днем 6 июля.

7 июля пожар в районе Осколоновки был локализован, но в тот же день из-за порывчатого ветра возникло еще несколько очагов верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также велась ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 6 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.

Зеленский принял решение об использовании авиации для тушения пожаров на Луганщине.

Зеленский: Каждая пострадавшая от пожара на Луганщине семья получит 300 тыс., на погибших будут отдельные выплаты 04

Зеленский Владимир (20511) помощь (7824) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+18
Красується.
Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати - Цензор.НЕТ 2175
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08.07.2020 16:25
+13
Зеленский: Каждая пострадавшая от пожара на Луганщине семья получит 300 тыс., на погибших будут отдельные выплаты - Цензор.НЕТ 177
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08.07.2020 16:18
+13
Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати - Цензор.НЕТ 3201
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08.07.2020 16:32
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Правила форума Совет форумчан
там жэ нашилюдинарид....на Западе Украине бюыдло живет по Зеклованскому чмо... какой лес в луганской области Вова ты чего белены объелся... там лесополосы а не лес...
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08.07.2020 16:14 Ответить
Открой карту и посмотри, какие леса.
Так-то 5% - 7% области это лес, а ты не в курсе.
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08.07.2020 16:21 Ответить
На посмотри на лесополосы, недоразвитое https://censor.net/video_news/3206891/boyitsy_93yi_ombr_holodniyi_yar_o_pojarah_na_luganschine_masshtaby_kolossalnye_goreli_desyatki_gektarov
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08.07.2020 16:27 Ответить
А чого це гідрант такий активний? Коли захід залило то роздуплився через тиждень? А ... тамженашлюдь.
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08.07.2020 16:15 Ответить
оно воды боится больше, чем огня
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08.07.2020 16:24 Ответить
Рейтинг поднимать надо. Деньги для того и раздаёт.
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08.07.2020 16:38 Ответить
Там Ростов под носом,можно попонтоваться,да и Порох далеко,не так страшно.
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08.07.2020 23:26 Ответить
Эти мрази хоть налоги платят?
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08.07.2020 16:15 Ответить
дотационный регион, всегда им все должны.
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08.07.2020 16:19 Ответить
Та куди? Не більше ні менше, а кармільци ЄС і України. Я от думаю, як від втрати тих дотаційних з бюджету шахт, ми досі з голоду не того.
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08.07.2020 16:30 Ответить
ВаЗЕлин Шестой хозяин своего слова - захотел - дал, захотел - забрал!
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08.07.2020 16:16 Ответить
Да сразу после жертв катастрофы в Иране где он тоже обещал по 200000 гривен
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08.07.2020 16:21 Ответить
так у них же там рубли!

А у кого-то и гривен нету... но этих людей вельможЭ не видно.
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08.07.2020 16:17 Ответить
какие выплаты будут для тех кто пострадал от затопления? И когда?
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08.07.2020 16:18 Ответить
Зеленский: Каждая пострадавшая от пожара на Луганщине семья получит 300 тыс., на погибших будут отдельные выплаты - Цензор.НЕТ 177
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08.07.2020 16:18 Ответить
когда зеленский займется своими обязанностями президента, а не ездить тушить пожары лесопосадок и смотреть на паводки в карпатах. это какой-то позор (швондер).
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08.07.2020 16:20 Ответить
Зато в Одессе в море покупался,пописял и стадион в Южном затопило.
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08.07.2020 23:27 Ответить
Почему нет информации о возрасте погибших?
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08.07.2020 16:20 Ответить
их вообще нет.
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08.07.2020 16:24 Ответить
Погибших?
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08.07.2020 16:27 Ответить
Свидетель диабетика панамского Саша Пономарь тут как тут ....
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08.07.2020 16:20 Ответить
"Каждая семья, оставшаяся без жилья, получит 300 000 гривен компенсации, а каждому пострадавшему будет выделено по 20 000 гривен на поддержкую...
відразу після вчителів
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08.07.2020 16:23 Ответить
когда в Киеве доп рванул три дня в бункере сидел. а тут такая активность... блазень
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08.07.2020 16:24 Ответить
Красується.
Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати - Цензор.НЕТ 2175
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08.07.2020 16:25 Ответить
ЗеБилл иди в сраку !
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08.07.2020 16:27 Ответить
Популіст, курва! Ти хіба бюджетом роспоряджаєшся? Якого ти свою пельку розкриваеш? То робота Прем'єра.
А ти, падло зелене, повинен був скликати РНБО при паводку на Західній Україні...
А, якщо вважаєш, що ситуація на луганщині критична, то й з цього приводу теж.
І вже РНБО повинно було працювати з кабміном, а ти, недолуге, з робочими візитами відвідувати країни Європи для утримання антиросійської коаліції, яка створювалася до твого "царювання".
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08.07.2020 16:31 Ответить
Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати - Цензор.НЕТ 3201
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08.07.2020 16:32 Ответить
Зеленський: Кожна сім'я, яка постраждала від пожежі на Луганщині, отримає 300 тис., на загиблих будуть окремі виплати - Цензор.НЕТ 9469
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08.07.2020 16:37 Ответить
Тобто рішення про виділення коштів приймає Зєлєнскій ? А навіщо нам Шмигаль ?
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08.07.2020 16:53 Ответить
У дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Юрія Кісєля, яка купила у родини Зеленського земельну ділянку у 1200 кв.м та житловий будинок у 353,5 кв. м в Іванковичах Васильківського району на Київщині 13,47 мільйона гривень не було задекларованого доходу в такому розмірі!
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08.07.2020 16:53 Ответить
Зеля напечатал и одолжил,на вес 300 кг
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08.07.2020 23:29 Ответить
Клован пиарится???

А ты войну прекратил?
Учителя по 4000 баков получают???
Пенсы получают достойную пенсию????

Клоун, иди в сраку!!! А потом в Ростов!!!!
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08.07.2020 17:07 Ответить
С какого х***я с наших денег сепарью помогать? Сами подожгли пускай жрут
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08.07.2020 17:43 Ответить
А деньги откуда? Напечатает? Чтобы потом ими туалеты обклеивать?
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08.07.2020 22:57 Ответить
Спочатку заробіть, а потім роздавайте. Дармоїди. Ліс вирізали, продали, а заплатить бюджет, так і тут хто підпалив нехай і заплатить.
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09.07.2020 07:21 Ответить
Зеля напечатал и одолжил,на вес 300 кг
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09.07.2020 08:39 Ответить
 
 