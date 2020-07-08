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Вора в законе по прозвищу Каха Тбилисский выдворили из Украины. ФОТО

Кахабера Орагвелидзе, известного также как Каха Тбилисский, выслали из Украины и запретили въезд на 3 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

Каху Тбилисского задержали 1 марта рядом с пропускным пунктом "Селятино" в Черновицкой области.

Его поместили в ГУ "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине".

Также на Цензор.НЕТ: Вора в законе по прозвищу "Рубен Ивановский" выдворили из Украины и запретили въезд на 8 лет, - Нацполиция. ФОТО

"Сегодня, 8 июля, "вора в законе" Кахабера Орагвелидзе по прозвищу Каха Тбилисский депортировали за пределы Украины с запретом въезда в Украину в течение трех лет", - сообщили в полиции.

Вора в законе по прозвищу Каха Тбилисский выдворили из Украины 01

Автор: 

вор в законе (314) депортация (684) Нацполиция (16501) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+9
А что там с законом по которому воров в законе нужно сажать.?? Приняли...но он написан через жопу...как и все остальное что пишет зеленое стадо...и посадить не возможно???
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08.07.2020 16:21
+8
его уже несколько раз выдворяли, кто его впускает?
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08.07.2020 16:20
+8
Это большая зеленая тайна..😃 ее знает только аваков...
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08.07.2020 16:24
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его уже несколько раз выдворяли, кто его впускает?
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08.07.2020 16:20 Ответить
Это большая зеленая тайна..😃 ее знает только аваков...
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08.07.2020 16:24 Ответить
Бе бе бе бе. Вот и вся рюкзачная тайна Полиавака.
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08.07.2020 16:48 Ответить
пограничники
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08.07.2020 16:54 Ответить
а Міхо Сулугуні коли?
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08.07.2020 16:21 Ответить
А что там с законом по которому воров в законе нужно сажать.?? Приняли...но он написан через жопу...как и все остальное что пишет зеленое стадо...и посадить не возможно???
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08.07.2020 16:21 Ответить
зеленский подписал... ждем публикации и вступления в силу..
я слежу за этим вопросом.. мне самому интересно..
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67506
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08.07.2020 16:43 Ответить
пока не втупил в силу
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08.07.2020 16:55 Ответить
5 й раз за последний год
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08.07.2020 16:23 Ответить
И за чей счёт интересно?))
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08.07.2020 16:27 Ответить
Утопите хоть одну Тбилисскую рожу. Иначе эти Каки будут всплывать и дальше
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08.07.2020 16:26 Ответить
По-открывали границы для всякого сброда
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08.07.2020 16:26 Ответить
Вора в законе по прозвищу "Каха Тбилисский" выдворили из Украины - Цензор.НЕТ 9817
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08.07.2020 16:26 Ответить
Ну да,а сегодня на Поздняках(sic!)была перестрелка,говорят к нам пожаловали работники "МГБ""ДНР".Вот так...
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08.07.2020 16:27 Ответить
Позняки пишется без буквы Д.
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08.07.2020 16:39 Ответить
Воры в законе.....думала это про коррупцию.
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08.07.2020 22:18 Ответить
А когда выдворят Михо Тбилисского?
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08.07.2020 16:47 Ответить
После Пети Панамского
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08.07.2020 17:16 Ответить
Но сперва Вовка Оманский в соседи к Вите Ростовскому переедет (после погашения срока путем отсидки).
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08.07.2020 17:26 Ответить
Я не против. Я даже согласен Вовку Оманского вместе с Петей Панамским в одном гробу вальтом уложенными на Ростов отправить
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08.07.2020 17:48 Ответить
понимаю как злятся нормальные сотрудники полиции на подобные действия , вот он - преступник , но взять его нельзя , воры в нашей стране над законом ( да и закона против воров нет)
вот она реклама бандитизма - стань вором и ты будешь круче чем гос чиновник ( а за простых смертных и говорить нечего )
зеленые куда вы страну ведете ?
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08.07.2020 16:52 Ответить
Рада проголосовала, Зеленский подписал. Скоро закон вступит в силу.
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08.07.2020 16:57 Ответить
хотелось-бы , но не верится , зеленые врут и верить им нельзя , а че без закона-то бандитов закрывать нельзя ?
конечно можно , и по действующим , проявлять например к преступному элементу нулевую толерантность , данного персонажа можно закрыть за нелегальное пересечение границы
и так далее , но приказ с верху - воров и авторитетов не чипаты
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08.07.2020 19:52 Ответить
Какое страшное наказание.
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08.07.2020 17:16 Ответить
За что так жестко с Кахой ? Он же не собирался заниматься терроризмом , а ему такое же наказание , как двум уродам из-за поребрика .
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08.07.2020 17:26 Ответить
Вроде 8 раз,я давно говорил,что первый раз надо выгнать и предупредить,второй раз ,-ногу отрубить,3 раз,-руку,4 ,-голову....,и как бабка пошепчет...
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08.07.2020 17:34 Ответить
Цікаво,а злодії в законі потрапляють в автомобільні аварії? Чи може їм цеглина випадково на голову впаде?
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08.07.2020 18:56 Ответить
 
 