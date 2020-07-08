Вора в законе по прозвищу Каха Тбилисский выдворили из Украины. ФОТО

Кахабера Орагвелидзе, известного также как Каха Тбилисский, выслали из Украины и запретили въезд на 3 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

Каху Тбилисского задержали 1 марта рядом с пропускным пунктом "Селятино" в Черновицкой области.

Его поместили в ГУ "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине".

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"Сегодня, 8 июля, "вора в законе" Кахабера Орагвелидзе по прозвищу Каха Тбилисский депортировали за пределы Украины с запретом въезда в Украину в течение трех лет", - сообщили в полиции.