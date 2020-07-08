Вора в законе по прозвищу Каха Тбилисский выдворили из Украины. ФОТО
Кахабера Орагвелидзе, известного также как Каха Тбилисский, выслали из Украины и запретили въезд на 3 года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.
Каху Тбилисского задержали 1 марта рядом с пропускным пунктом "Селятино" в Черновицкой области.
Его поместили в ГУ "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине".
Также на Цензор.НЕТ: Вора в законе по прозвищу "Рубен Ивановский" выдворили из Украины и запретили въезд на 8 лет, - Нацполиция. ФОТО
"Сегодня, 8 июля, "вора в законе" Кахабера Орагвелидзе по прозвищу Каха Тбилисский депортировали за пределы Украины с запретом въезда в Украину в течение трех лет", - сообщили в полиции.
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я слежу за этим вопросом.. мне самому интересно..
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67506
вот она реклама бандитизма - стань вором и ты будешь круче чем гос чиновник ( а за простых смертных и говорить нечего )
зеленые куда вы страну ведете ?
конечно можно , и по действующим , проявлять например к преступному элементу нулевую толерантность , данного персонажа можно закрыть за нелегальное пересечение границы
и так далее , но приказ с верху - воров и авторитетов не чипаты