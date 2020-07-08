Коммунальщики во Львове оригинально залатали дыру в тротуаре: чтобы не класть новую брусчатку, ее нарисовали на бетоне. ФОТО

На улице Трактат Глинянский во Львове коммунальщики оригинально залатали брешь в брусчатке на тротуаре. Вместо новой плитки дыру залили бетоном, а сверху нанесли импровизированный рисунок, имитирующий камни.

Об этом в Facebook сообщила львовянка Анна Прод, передает Цензор.НЕТ.

23 июня она обратилась на "Горячую линию Львова" с просьбой отремонтировать давно поврежденный тротуар, а впоследствии показала результат работы на фото.

"Просьба заделать брусчаткой, а не нарисовать брусчатку из бетона. Были хорошо сделаны остановка и тротуар. Первое фото - скрин обращения, которое выполнено. Выполнение на втором фото", - написала женщина.

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