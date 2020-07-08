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Новости Фото Помощь раненым
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Медборт прибыл в Киев: есть очень "тяжелые" бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова сообщает, что в Киев прибыл борт с ранеными украинскими воинами. Некоторые из них в крайне тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

"В Киев прибыл борт с ранеными защитниками Украины. Есть воины в очень тяжелом состоянии. Их сразу повезли в реанимацию. За последние сутки ранены четыре бойца, за неделю более 15 бойцов, каждый день обстрелы из крупного калибра. В госпитале лежат ребята без рук и без ног, с огнестрельными ранениями. В госпитале карантин, но мы покупаем ребятам все необходимое: соки, йогурты, фрукты, колбаса, сыр на перекус и гражданскую одежду, футболки, шорты, спортивные костюмы. Из лекарств нужен дексалгин и кетанов в ампулах", - написала Юсупова, опубликовав отчет о прежних закупках.

Она уточнила: "Для госпиталя расходники - 9300 грн, на лекарства бойцам - 6300 грн, 3000, 13 900 грн, 21 000, 33 760 грн и сегодня отправляю $1800 онкобольному бойцу за границу. Прошу всех не забывать, что в стране каждый день война! Спасибо всем кто помогает. Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталья, с "Приватбанка" через "Приват24" легко переводить".

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Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 01
Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 02
Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 03
Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 04
Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 05
Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 06
Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 07
Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 08
Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 09
Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 10
Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 11
Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 12

Медборт прибыл в Киев: есть очень тяжелые бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова 13

помощь (7824) волонтеры (2637) Юсупова Наталья (186)


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Топ комментарии
+21
Легкого і повного одужання, наші рідні захисники!
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08.07.2020 17:33
+18
Шмаркле-малороссу пох
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08.07.2020 17:27
+16
+ Одужання нашим соколикам. Бережи вас Господь, хлопчики
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08.07.2020 18:01
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Правила форума Совет форумчан
сепары прислужники оккупанта горите вместе со своими семьями
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08.07.2020 17:26 Ответить
горят, горят, не переживай коменты бы закрыть надо кстаити
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08.07.2020 17:31 Ответить
Шмаркле-малороссу пох
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08.07.2020 17:27 Ответить
А нарик мир шукает в Черновцах
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08.07.2020 17:33 Ответить
Замість розводити срач про шмарклю чи торчка мовчки переведіть по 50-100 грн на вказаний рахунок.
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08.07.2020 21:11 Ответить
Легкого і повного одужання, наші рідні захисники!
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08.07.2020 17:33 Ответить
А що Головнокомандуючий?
Закінчив у голові війну, і дме в айкос?
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08.07.2020 17:45 Ответить
Прикольні відосіки про далекобійників знімає.
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08.07.2020 17:53 Ответить
+
І завтра кров здавати у ЦВГ.
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08.07.2020 17:55 Ответить
А что Клоун??? Он не причем!!! Он войну закончил!!!! Войска отвел!!!!

Ребята, поправляйтесь!!!!

Клоун, Ростов тебя ждет!!!!
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08.07.2020 17:57 Ответить
Юсупова - молодець, поки інші від вірусу ховаються, вона допомагає в реальній біді. Бійцям - одужання!
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08.07.2020 18:00 Ответить
+ Одужання нашим соколикам. Бережи вас Господь, хлопчики
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08.07.2020 18:01 Ответить
Просто перестали стрелять.
ФельдмаршАл Янелох.
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08.07.2020 18:05 Ответить
А хтось переписав на синка банк і корпорацію, - але став багатший.
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08.07.2020 18:14 Ответить
А хтось на друзів, бо синок малий ще.
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08.07.2020 18:34 Ответить
Слава ЗЕ !!!
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08.07.2020 22:45 Ответить
Идёт война ,война это всегда жертвы ,горе и слёзы ,нашей власти надо что-то делать ,лично я знаю что надо делать ,но они этого не сделают ....но тогда это сделают другие и тут альтернативы НЕТ !
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08.07.2020 18:44 Ответить
-8 сепаров, 15 наших раненых. Не хилый был замес. А чмо куда то там заглядывает.
Как насчет вернутся на свои позиции? или проехали?
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08.07.2020 19:10 Ответить
а Зебобик ленточки перерезает, на море ездит праздновать День флота, в кафе с корешами встречается на всю страну фоткаясь
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08.07.2020 20:39 Ответить
Надо пошерстить Зеленую плесень ,они же их защищают
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08.07.2020 19:13 Ответить
През,ты где?Наши защитники,выздоравливайте
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08.07.2020 19:37 Ответить
с "Приватбанка" через "Приват24" легко переводить". Источник: https://censor.net/p3206951

але є нюанси..не видно одержувача платежу..
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08.07.2020 19:47 Ответить
согласен , это не отчёт , а куй зна шо ... квитанции ни о чём.. к каждой такой бумажке должна быть выдаткова накладна, а лучше кассовый чек с полным перечнем и ценами на лекарства от поставщика...
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08.07.2020 20:36 Ответить
я дещо не про це..а в цьому контексті, вважаю припустимим, якщо людина залишить якусь частину грошей собі..
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09.07.2020 08:32 Ответить
Тобто ти про неї вперше чуєш?
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08.07.2020 23:04 Ответить
тобто я не бачу отримувача грошей(прізвище, ім'я, та по батькові)..сподіваюсь вони потрапили за призначенням..
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09.07.2020 08:12 Ответить
За весь час правління зеленої гниди, воно жодного разу не відвідувало наших поранених в госпіталях. Жодного. Гріш ціна такому гідранту.
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08.07.2020 20:11 Ответить
и Жулька, рвавшаяся к власти, ни разу за 6 лет не пришла к раненым в госпиталь., зато перед выборами съездила с охраной на линию разграничения, помолилась за кого-то (наверно за себя) и уехала на кортежах, майбахах.
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08.07.2020 20:34 Ответить
Это ты на раненых положил?
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08.07.2020 22:53 Ответить
+Одужаємо і переможемо!
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08.07.2020 22:37 Ответить
Одужуйте, рідненькі наші.
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08.07.2020 22:49 Ответить
 
 