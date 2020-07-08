Медборт прибыл в Киев: есть очень "тяжелые" бойцы, за неделю 15 раненных. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова сообщает, что в Киев прибыл борт с ранеными украинскими воинами. Некоторые из них в крайне тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

"В Киев прибыл борт с ранеными защитниками Украины. Есть воины в очень тяжелом состоянии. Их сразу повезли в реанимацию. За последние сутки ранены четыре бойца, за неделю более 15 бойцов, каждый день обстрелы из крупного калибра. В госпитале лежат ребята без рук и без ног, с огнестрельными ранениями. В госпитале карантин, но мы покупаем ребятам все необходимое: соки, йогурты, фрукты, колбаса, сыр на перекус и гражданскую одежду, футболки, шорты, спортивные костюмы. Из лекарств нужен дексалгин и кетанов в ампулах", - написала Юсупова, опубликовав отчет о прежних закупках.

Она уточнила: "Для госпиталя расходники - 9300 грн, на лекарства бойцам - 6300 грн, 3000, 13 900 грн, 21 000, 33 760 грн и сегодня отправляю $1800 онкобольному бойцу за границу. Прошу всех не забывать, что в стране каждый день война! Спасибо всем кто помогает. Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталья, с "Приватбанка" через "Приват24" легко переводить".

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