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Патрульные и спасатели доставляют воду и продукты пострадавшим от пожара на Луганщине. ФОТО

В пострадавшее от пожара село Смоляниново привезли воду и продукты, которые для них собрали жители Северодонецка и ближайших населенных пунктов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на патрульную полицию Луганской области.

"Эти продукты весь прошлый вечер и ночь жители Северодонецка и ближайших населенных пунктов свозили к базе спасателей, откуда их доставляли к потерпевшим", - сказано в сообщении.

Теперь помощь разводят патрульные полицейские и спасатели ГСЧС.

"Спасибо неравнодушным людям за помощь и передаем искреннюю благодарность от жителей Смоляниново!" - подчеркивают полицейские.

Также на Цензор.НЕТ: Пожар на Луганщине: подтверждена гибель 5 человек, 9 - госпитализированы, сгорели 103 дома, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Движение в направлении Смоляниново и Новоайдара по-прежнему ограничено, отметили в полиции.

Патрульные и спасатели доставляют воду и продукты пострадавшим от пожара на Луганщине 01
Патрульные и спасатели доставляют воду и продукты пострадавшим от пожара на Луганщине 02
Патрульные и спасатели доставляют воду и продукты пострадавшим от пожара на Луганщине 03
Патрульные и спасатели доставляют воду и продукты пострадавшим от пожара на Луганщине 04

Автор: 

пожар (5961) ГСЧС (4988) патрульная полиция (1813) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+2
так шо,то пожарники с бойцами на самом деле слуги народа?
вылупки квартальные служат рабиновичам с медведчукчами...
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08.07.2020 18:12
+2
Ты дебил .
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08.07.2020 18:56
+2
лохторат опзжопников. Где же опзжо, почему не помогают?
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08.07.2020 18:57
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яду им!
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08.07.2020 18:07 Ответить
Ты дебил .
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08.07.2020 18:56 Ответить
пнх даунбасня конченая!
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08.07.2020 19:48 Ответить
Напейся на 11р 48 копеек - урод .
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08.07.2020 20:08 Ответить
здохни мразь даунбаская от коронавируса!
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08.07.2020 21:21 Ответить
так шо,то пожарники с бойцами на самом деле слуги народа?
вылупки квартальные служат рабиновичам с медведчукчами...
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08.07.2020 18:12 Ответить
магазины продуктовые тоже сгорели?
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08.07.2020 18:28 Ответить
Питьевую водичку подадут вовремя . А дощик надеемся , поможет затушить пожежу .
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08.07.2020 19:02 Ответить
андон бамбаский бери лопати иди тушить **блюдок!
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08.07.2020 21:22 Ответить
Вспоминаю взрыв гранаты под ВРУ.
Эвакуация раненых. Патрульные. После указания "сверху".
До указания:" да куда я его повезу, он мне весь салон кровью измажет!"
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08.07.2020 18:52 Ответить
лохторат опзжопников. Где же опзжо, почему не помогают?
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08.07.2020 18:57 Ответить
 
 