Патрульные и спасатели доставляют воду и продукты пострадавшим от пожара на Луганщине. ФОТО
В пострадавшее от пожара село Смоляниново привезли воду и продукты, которые для них собрали жители Северодонецка и ближайших населенных пунктов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на патрульную полицию Луганской области.
"Эти продукты весь прошлый вечер и ночь жители Северодонецка и ближайших населенных пунктов свозили к базе спасателей, откуда их доставляли к потерпевшим", - сказано в сообщении.
Теперь помощь разводят патрульные полицейские и спасатели ГСЧС.
"Спасибо неравнодушным людям за помощь и передаем искреннюю благодарность от жителей Смоляниново!" - подчеркивают полицейские.
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Движение в направлении Смоляниново и Новоайдара по-прежнему ограничено, отметили в полиции.
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Эвакуация раненых. Патрульные. После указания "сверху".
До указания:" да куда я его повезу, он мне весь салон кровью измажет!"