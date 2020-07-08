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В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС 01

"К тушению пожаров привлечены более 400 человек личного состава, тяжелая инженерная техника, автомобильный транспорт для подвоза воды. Наготове в районах стихии врачебно-сестринские бригады с эвакуационной медицинской техникой", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС 02
В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС 03

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В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС 04
В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС 05
В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС 06

Также, по решению командующего Объединенных сил, к тушению пожара были привлечены экипажи беспилотных летательных аппаратов, которые на начальном этапе стихии выполнили важную функцию, установив четкие границы районов пожаров, направление продвижения и распространения очагов огня.

В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС 07

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В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС 08

Подразделения Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил продолжают участвовать в ликвидации пожара и помогать местному населению оказавшегося в эпицентре стихии, отметили в пресс-центре ОС.

В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС 09

Также смотрите: Бойцы 93-й ОМБр "Холодний Яр" о пожарах на Луганщине: "Масштабы колоссальные. Горели десятки гектаров леса". ВИДЕО беспилотника

В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС 10

Автор: 

армия (8497) беспилотник (3653) пожар (5961) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+5
А які види податків ти платиш, що не платять вони?
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08.07.2020 19:54
+3
я так " люблю " когда вылазит очередное чудо и начинает ныть о том что его налоги кто то там что то обьедает
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08.07.2020 20:25
+2
Каких твоих налогов? Это местное население собрало еду и воду погорельцам и пожарным, а военные подвозили. У этих "бугаев" сгорело все дотла, а пожарных власти и не подумали накормить и напоить, сутки голодные тушили. Вы хоть бы соц. сети почитали и новости посмотрели.
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09.07.2020 02:28
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всьо тільки завдяки слугам народу!
не забудьте свічку поставити за зеленого гетьмана!
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08.07.2020 19:49 Ответить
бугаи такие на фото, пахать и пахать
... твари за подачками выстроились с моих налогов. шоб оно вам поперек горла стало!!!
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08.07.2020 19:49 Ответить
А які види податків ти платиш, що не платять вони?
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08.07.2020 19:54 Ответить
и какие они платят что суки вонючие выстроились за бутылкой воды в очередь?
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08.07.2020 21:17 Ответить
я так " люблю " когда вылазит очередное чудо и начинает ныть о том что его налоги кто то там что то обьедает
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08.07.2020 20:25 Ответить
даунбас ПНХ!
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08.07.2020 21:17 Ответить
Каких твоих налогов? Это местное население собрало еду и воду погорельцам и пожарным, а военные подвозили. У этих "бугаев" сгорело все дотла, а пожарных власти и не подумали накормить и напоить, сутки голодные тушили. Вы хоть бы соц. сети почитали и новости посмотрели.
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09.07.2020 02:28 Ответить
слушай пистун бамбаский на фото не одного сгоревшего дома!!!
В статье нигде не сказано что это кто то собрал!
ПНХ ЧМО БАМБАСКОЕ! ГОРЕТЬ ВАМ С-кам ВСЕМ В АДУ!
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09.07.2020 09:29 Ответить
Сам гори парашкинец с украинского прокси.
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09.07.2020 16:28 Ответить
Ну як завжди без інженерних військ у таких ситуаціях обійтися за просто так неможливо. Згідно номеру "борта" ІМРерки працює 331 ІСаБ. Ну за ціх хлопців особисто я у спокої....
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08.07.2020 19:56 Ответить
І все одно Україна буде погана.
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08.07.2020 20:12 Ответить
тогда подавятся, как только плохо подумают.
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08.07.2020 20:15 Ответить
Боярой?
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08.07.2020 20:18 Ответить
ган*нами такими как они шоб не размножались!
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08.07.2020 21:18 Ответить
Во понятно почему такие тяжелые потери. А вообще не использовали пажарную авиацию.
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08.07.2020 23:21 Ответить
А де нацгвардія, де МНС, чому там задіяно ЗСУ у них немає чим займатись? Скоро Путін попре, а ЗСУ буде ліси тушити.
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09.07.2020 07:17 Ответить
Такой сосновый лес на пеке - как порох!
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09.07.2020 10:42 Ответить
 
 