В тушении пожаров на Луганщине участвует 400 военнослужащих, тяжелая инженерная техника и армейские беспилотники, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"К тушению пожаров привлечены более 400 человек личного состава, тяжелая инженерная техника, автомобильный транспорт для подвоза воды. Наготове в районах стихии врачебно-сестринские бригады с эвакуационной медицинской техникой", - говорится в сообщении.





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Также, по решению командующего Объединенных сил, к тушению пожара были привлечены экипажи беспилотных летательных аппаратов, которые на начальном этапе стихии выполнили важную функцию, установив четкие границы районов пожаров, направление продвижения и распространения очагов огня.

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Подразделения Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил продолжают участвовать в ликвидации пожара и помогать местному населению оказавшегося в эпицентре стихии, отметили в пресс-центре ОС.

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