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Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В Житомирской области проходят тактические учения с боевой стрельбой подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Десантно-штурмовых войск.

Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине 01

Подразделения отработали задачи по отражению атаки противника с привлечением техники БТР-80, БТР-3.

Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине 02
Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине 03

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Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине 04
Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине 05

Десантники провели боевое слаживание и усовершенствовали практические навыки ведения боевых действий.

Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине 06
Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине 07

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Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине 08

Автор: 

оборона (5215) военные учения (3459) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Десантно-штурмовые войска (221) Житомирская область (1399)


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Топ комментарии
+14
Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине - Цензор.НЕТ 544
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08.07.2020 22:02
+5
Красунчики наші
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08.07.2020 22:05
+4
У нас наверное министерство культуры работает больше на Расию,почему не работают прифронтовые агитбригады,почему мало сводок с фронта? вот сегодня...У битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату 8 липня 1659 року завдали нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького. Великі втрати супротивника відкривали козацько-татарському війську шлях на Москву, проте антигетьманські повстання в Україні завадили Виговському розвинути успіх.У битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату 8 липня 1659 року завдали нищівної поразки московським в... Ещё...
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jnsm.com.ua%2Fh%2F0708Q%2F%3Ffbclid%3DIwAR0fV9yMxOySoQ1mI_ISbj7BSm2cusRqbUPrYe57fIuI5MlUi51leze60UU&h=AT1CS8ZwXKQ63NoWfRZ_WEHea9QYzezO7JB_STQYAOigJPQ6QUHSZ579l60EJfKeeWwecgeHH5g3ZJCF_7-8nW-_XS5S5s426Li3BdIcZgbVWWc2dulEfcl9EQmKp7I5P0KBww&__tn__=H-R&c[0]=AT1ZgeAxqZqXsjUfQR79ylWz9E0AK4oc-e3SMW-3m3rmOX7iAsMnAriPaXcCJ5GxpOSqLulbQkAUBI1o8T47ok2e5NW2c8XzAJEhgorKoMPL00xOE_wLpuVTwE-7HsqJNCt0NAlKGRifbKmh1r-r9NwiE9jzT6fjihLxaPlRU28i46j9Xvs Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине - Цензор.НЕТ 6271
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08.07.2020 22:10
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Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине - Цензор.НЕТ 544
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08.07.2020 22:02 Ответить
в войне против пояков - наши спокойненько татарам туп продавали рабов. так шо закрой.ся, ибо ты обосрался. Я не кацап, но так было
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08.07.2020 22:09 Ответить
боря фамилия у тебя очень подходящая к тебе
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08.07.2020 22:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UcI3tjNXWxc

фамілію я зможу змінити

А ти дурниці так і ляпатимеш-ти.
Задумайтесь.
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08.07.2020 22:56 Ответить
Стрільба з гармат БТР це звичайно цікаво, але в війні малоефективно! Гармати ці не дуже вдалі і не дуже влучно стріляють! Краще б показали стрільби на оцінки з протитанкових гармат МТ-12 Рапіра, з використанням РЛС в димах та вночі, та стрільби з МТ-12 керованими снарядами Стугна по рухомих мішенях. Оце були б гарні навчання - але обов'язково і вдень і вночі!
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09.07.2020 15:58 Ответить
а шо ви скажеш за розгром совків під Дубно?
я дуже хочу почути.
чо, Флак 88 вирулили? м?
давай, скажи як німіецькі війська розбили ту танкову орду Жукова.
скажи
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09.07.2020 16:07 Ответить
Ви ЗСУ порівнюєте з Фашистським Вермахтом а українські танки з німецькими часів Другої світової війни? Так Ви неправі, ми сьогодні менш потужні та організовані ніж Вермахт в кінці війни з СРСР.
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09.07.2020 16:18 Ответить
Вермахт - не фашизм.
це раз.
почитай за Флак 88
це два.
на початку превентивної війни було під Дубном - совок кинув армаду танкову - в світі не було стільки танків, але нічого, фашист Мусоліні розібрав.ся(по запчастинах)
і далі - не свисти якщо не в курсі, ОК?
"фощист" блін...
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09.07.2020 18:55 Ответить
смотри, я те аргумент, а ты - "подколочки". любой бы сказал шо тут прав я.
ибо так и есть.
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09.07.2020 07:59 Ответить
любой тебя, боря козлодоев,отправит пендалями в спам!
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09.07.2020 09:51 Ответить
А зебіли вирішили знищити свою Батьківщину, бо вони - манкурти, зрадники і вороги.
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08.07.2020 22:37 Ответить
Красунчики наші
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08.07.2020 22:05 Ответить
нефиг"палиться"
береговая оборона = противник не должен знать кто и какими силами и средствами - наши защищают. тупо спалили свои средства наши .
"звчетно" чо. еще номера вертушек сдай.те. оп... оп-оп-оп.
остается молить того что и у них - Коспода.
зачем эта показуха то*
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08.07.2020 22:06 Ответить
У нас наверное министерство культуры работает больше на Расию,почему не работают прифронтовые агитбригады,почему мало сводок с фронта? вот сегодня...У битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату 8 липня 1659 року завдали нищівної поразки московським військам Олексія Трубецького. Великі втрати супротивника відкривали козацько-татарському війську шлях на Москву, проте антигетьманські повстання в Україні завадили Виговському розвинути успіх.У битві під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки Кримського ханату 8 липня 1659 року завдали нищівної поразки московським в... Ещё...
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jnsm.com.ua%2Fh%2F0708Q%2F%3Ffbclid%3DIwAR0fV9yMxOySoQ1mI_ISbj7BSm2cusRqbUPrYe57fIuI5MlUi51leze60UU&h=AT1CS8ZwXKQ63NoWfRZ_WEHea9QYzezO7JB_STQYAOigJPQ6QUHSZ579l60EJfKeeWwecgeHH5g3ZJCF_7-8nW-_XS5S5s426Li3BdIcZgbVWWc2dulEfcl9EQmKp7I5P0KBww&__tn__=H-R&c[0]=AT1ZgeAxqZqXsjUfQR79ylWz9E0AK4oc-e3SMW-3m3rmOX7iAsMnAriPaXcCJ5GxpOSqLulbQkAUBI1o8T47ok2e5NW2c8XzAJEhgorKoMPL00xOE_wLpuVTwE-7HsqJNCt0NAlKGRifbKmh1r-r9NwiE9jzT6fjihLxaPlRU28i46j9Xvs Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине - Цензор.НЕТ 6271
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08.07.2020 22:10 Ответить
кто напомнит что это за тип пуль черный и красный наконечник.
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08.07.2020 22:16 Ответить
И вообще, что это за чёрный "пулемёт" ?
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08.07.2020 23:24 Ответить
черный - обычные
красный - трассируюшие, которые вставляются в ленту через 4-7 обычных.
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09.07.2020 00:58 Ответить
Тренуйтеся, хлопці !
Ми вами пишаємося.
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08.07.2020 22:38 Ответить
Как это стрельба на полигоне может быть "боевой"? А тогда стрельба из окоп на фронте будет называться "учебной"?
Написавший эту статью с таким названием - осёл которому надо ремонтировать дороги а не писать!
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09.07.2020 00:54 Ответить
Прежде, чем написать подобное, Вам необходимо почитать Курс стрельб из стрелкового оружия и боевых машин.
На данный момент, это издание 2018 года.
Вот, тогда у Вас отпадут все вопросы и разговоры про "ослов", придётся говорить самому себе.
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09.07.2020 09:32 Ответить
 
 