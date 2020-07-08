Тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой проходят на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В Житомирской области проходят тактические учения с боевой стрельбой подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Десантно-штурмовых войск.

Подразделения отработали задачи по отражению атаки противника с привлечением техники БТР-80, БТР-3.





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Десантники провели боевое слаживание и усовершенствовали практические навыки ведения боевых действий.





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