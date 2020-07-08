ЕСПЧ не стал снимать иммунитет с Логвинского и заявил о нарушениях, допущенных НАБУ в деле экс-депутата. ДОКУМЕНТ

Офис Генпрокурора Украины обратился в Европейский суд по правам человека с запросом об иммунитете бывшего народного депутата ("Народный фронт") и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской Георгия Логвинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз суда.

Отмечается, что запрос поступил в ЕСПЧ 3 марта 2020 года и объяснялся уголовным расследованием, в котором фигурировал Логвинский.

Офис Генпрокурора просил также снять иммунитет, если таковой имеется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гримчак подал иск против Украины в ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

ЕСПЧ провел заседания 29 июня и 6 июля и пришел к выводу, что полученные от НАБУ обстоятельства дела Логвинского не стоит анализировать, так как этот орган вел тайное наблюдение и оказывал давление на свидетелей.

В релизе отмечается, что "указанные действия НАБУ по поиску свидетельств против Логвинского несовместимы с его иммунитетом… а также сами по себе противоречат сути иммунитета и подрывают целостность процедуры его снятия".

В завершение решения Европейский суд по правам человека отмечает, что Украина "не продемонстрировала достаточных гарантий (не)использования в уголовном процессе доказательств", добытых в нарушение международного права.

Суд отказался снимать иммунитет, который действует в отношении всей семьи судьи Юдковской и предоставляется пожизненно.

Также читайте: Зеленский лишил Арьева, Герасимова и Логвинского дипломатических рангов





Напомним, НАБУ обвиняет Георгия Логвинского и ряд экс-чиновников Минюста в действиях, которые привели к потерям государства на сумму 54 млн грн. Обвиняемые же утверждают, что лишь выполняли обычные для ЕСПЧ процедуры.