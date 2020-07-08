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ЕСПЧ не стал снимать иммунитет с Логвинского и заявил о нарушениях, допущенных НАБУ в деле экс-депутата. ДОКУМЕНТ

Офис Генпрокурора Украины обратился в Европейский суд по правам человека с запросом об иммунитете бывшего народного депутата ("Народный фронт") и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской Георгия Логвинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз суда.

Отмечается, что запрос поступил в ЕСПЧ 3 марта 2020 года и объяснялся уголовным расследованием, в котором фигурировал Логвинский.

Офис Генпрокурора просил также снять иммунитет, если таковой имеется.

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ЕСПЧ провел заседания 29 июня и 6 июля и пришел к выводу, что полученные от НАБУ обстоятельства дела Логвинского не стоит анализировать, так как этот орган вел тайное наблюдение и оказывал давление на свидетелей.

В релизе отмечается, что "указанные действия НАБУ по поиску свидетельств против Логвинского несовместимы с его иммунитетом… а также сами по себе противоречат сути иммунитета и подрывают целостность процедуры его снятия".

В завершение решения Европейский суд по правам человека отмечает, что Украина "не продемонстрировала достаточных гарантий (не)использования в уголовном процессе доказательств", добытых в нарушение международного права.

Суд отказался снимать иммунитет, который действует в отношении всей семьи судьи Юдковской и предоставляется пожизненно.

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ЕСПЧ не стал снимать иммунитет с Логвинского и заявил о нарушениях, допущенных НАБУ в деле экс-депутата 01
ЕСПЧ не стал снимать иммунитет с Логвинского и заявил о нарушениях, допущенных НАБУ в деле экс-депутата 02

Напомним, НАБУ обвиняет Георгия Логвинского и ряд экс-чиновников Минюста в действиях, которые привели к потерям государства на сумму 54 млн грн. Обвиняемые же утверждают, что лишь выполняли обычные для ЕСПЧ процедуры.

Автор: 

НАБУ (4224) Европейский суд по правам человека (812) Логвинский Георгий (108) Офис Генпрокурора (2480)


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в действиях, которые привели к потерям государства на сумму 54 млн грн. Обвиняемые же утверждают, что лишь выполняли обычные для ЕСПЧ процедуры.А 54 млн грн сами по карманах розошлисьБ и причем тут украл.Источник:https://censor.net/p3207013
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08.07.2020 23:04 Ответить
а що то за народний фронт? щось я не чув, щоб народ фронт десь відкривав: можновладці собі смакують в своїх маєтках, високопосадовці їм віддано слугують.....щось не бачив я фронтів....
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08.07.2020 23:04 Ответить
Суд отказался снимать иммунитет, который действует в отношении всей семьи судьи Юдковской и предоставляется пожизненно...... накуй нужен такой европейский суд, в который дает иммунитет мужу судьи ,не важно вор он или нет , он совсем другая история
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08.07.2020 23:52 Ответить
Безперечно, Логяинський міг десь щось украсти. В це я вірю. Але я ще і твердо знаю, що наші правоохоронні органи працювати за європейськими стандартами не вміють/не можуть/не хочуть. Тому не варто робити винуватий ЄСПЛ, а варто вчитися працювати за законами.
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08.07.2020 23:52 Ответить
Сначала действовать законно научитесь ,а то только вселенский вой устраивать умеете)
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09.07.2020 00:25 Ответить
Це ті фігуранти, що колись в сінагозі їх хтось прослуховува і вони злякались. Мабуть там не релігійні обряди були, а обговорювали кого і куди призначити і які схеми провернути. А їм щей імунітет прописали.
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09.07.2020 07:14 Ответить
Вот это счастье мужику привалило - делай, что хочешь, кради сколько хочешь, беспредельничай в общем. Всепох - ПОЖИЗНЕННЫЙ иммунитет!
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09.07.2020 08:57 Ответить
Та хто ж вам, зебуїни, повірить після справ Звіробій, Антоненка, Порошенка, Омеляна! Свого досягли - це наслідок бубочкиного слідства та правосуддя.
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09.07.2020 10:01 Ответить
Суддівська мафія, вона і в Африці мафія...
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09.07.2020 13:37 Ответить
 
 