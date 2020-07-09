Ущерб от аварии танкера Delfi вблизи Одессы по состоянию на 8 июля составляет более $15 тысяч, - Госэкоинспекция. ДОКУМЕНТ

Государственная экологическая инспекция Украины в Одесской области предварительно подсчитала размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 8 июля ущерб составляет 15 204,73 доллара (почти 410,2 тысячи гривен).

"Окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции в отношении объемов нефтепродуктов, которые были на судне до осуществления загрязнения, которые остались после завершения операции по подъему судна", - добавляют в ведомстве.

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

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21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.