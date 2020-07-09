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Ущерб от аварии танкера Delfi вблизи Одессы по состоянию на 8 июля составляет более $15 тысяч, - Госэкоинспекция. ДОКУМЕНТ

Государственная экологическая инспекция Украины в Одесской области предварительно подсчитала размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 8 июля ущерб составляет 15 204,73 доллара (почти 410,2 тысячи гривен).

"Окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции в отношении объемов нефтепродуктов, которые были на судне до осуществления загрязнения, которые остались после завершения операции по подъему судна", - добавляют в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о затонувшем у Одессы танкере Delfi: "Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его"

Ущерб от аварии танкера Delfi вблизи Одессы по состоянию на 8 июля составляет более $15 тысяч, - Госэкоинспекция 01
Ущерб от аварии танкера Delfi вблизи Одессы по состоянию на 8 июля составляет более $15 тысяч, - Госэкоинспекция 02

Также читайте: Море возле танкера Delfi в Одессе чистое, нет никаких нефтепродуктов, - спикер Одесской ОГА Соколов

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

Читайте: В Одессе ограничили доступ на пляж из-за утечки топлива с танкера Delfi

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.

Автор: 

Госэкоинспекция (148) Одесса (7901) танкер (146)


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Чтт б такие копейки нарисовали, видать им хорошо занесли
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09.07.2020 00:36 Ответить
В 25х кратке заминусовали. Саакашвили на всех не хватит, надо смертную казнь.
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09.07.2020 00:38 Ответить
Знатно занесли. А полностью закрытый пляж и загрязненная вода не соответствующая нормам на пляжах рядом в пик сезона, это нормально и стоит как подержанная иномарка ?
А репутационные убытки городу тоже не считали?
Спасибо Вам, зеленые ублюдки...
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09.07.2020 00:49 Ответить
Как можно поднять танкер на таком мелком месте ?
Разве что долить в море воды и устроить такой же шторм.
Если Зеленский сказал убрать, значит, он там останется навсегда.
Там можно открыть ресторанчик - закидываться чем Бог пошлёт.
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09.07.2020 01:05 Ответить
там штраф должен был бы быть в десятки больше
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09.07.2020 01:18 Ответить
"...ущерб составляет 15 204,73 доллара..."


"73 цента" - это что то !!! Этому считальщику надо памятник на против танкера поставить!
В следующую выборную кампанию в ЦИК не забудьте включить! Подсчитает количество избирателей до сотых... до лишней руки или уха...

Источник:https://censor.net/p3207024
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09.07.2020 02:52 Ответить
Экологическая инспекция ошиблась при расчетах,надо премию владельцам выписать за то что полгода при штормах дизтоплива поступает в море. От мерзавцы коррумпированные.
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09.07.2020 05:06 Ответить
 
 