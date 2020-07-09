В девятиэтажном жилом доме в Киеве произошел пожар, эвакуировали 15 человек, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве во время тушения пожара в жилом доме в Деснянском районе пожарные эвакуировали 15 человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 июля, в 2:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме по ул. Закревского, 31, что в Деснянском районе столицы возник пожар.

По прибытию на место вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 7-м этаже", - сказано в сообщении.

Во время тушения пожара спасатели по внутренней лестничной клетке эвакуировали из жилого дома и вывели на безопасное расстояние 15 человек. Среди них также был и владелец квартиры, в которой возник пожар.

В 2:50 пожарные локализовали пожар, а в 3:22 - ликвидировали.

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В результате пожара квартира выгорела полностью, повреждены входные двери соседней квартиры, закопчены стены и потолок общего коридора.

К ликвидации пожара было привлечено 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут выяснять правоохранительные органы.









Фото: сайт ГСЧС