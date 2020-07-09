Смолию принесли гроб и венки с угрозами. В НБУ расценили это как показатель эффективной работы и намекнули на Коломойского. ФОТО
В среду, 8 июля, в поселок, где проживает бывший глава НБУ Яков Смолий, неизвестные привезли гроб, похоронные венки и плакаты с угрозами в адрес экс-чиновника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Яков Смолий сообщил в Twitter, обнародовав фото с места происшествия.
"08.07.2020. Украинский вечер. Без комментариев", - написал Смолий.
В свою очередь, НБУ считает это "спектаклем с плохим сценарием" против политики, чиновников и экс-чиновников Нацбанка.
Кроме того, в пресс-службе регулятора также предположили, что вскоре гробы и венки оставят под домами действующих должностных лиц структуры. "Но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI (ключевой показатель эффективности. - Ред.) – делать свою работу так, чтобы под НБУ и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы главы центробанка", - говорится в сообщении.
Также в Нацбанке намекнули, что к акции может быть причастен олигарх Игорь Коломойский - к фото пресс-служба регулятора добавила вопрос "К кому следующему придут митингующие?" с вариантами ответов, среди которых - "Дождутся подмоги из Никопольского завода ферросплавов".
Владельцем контрольного пакета акций Никопольского завода ферросплавов является Игорь Коломойский. Ранее работники Никопольского завода ферросплавов участвовали в пикетировании главного офиса "ПриватБанка" в Днепре. В "ПриватБанке" такие действия называли "давлением на банк".
Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.
Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.
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Так вот, их задача - мочить Порошенко.
Всіх до одного..Саме Порошенко... )))
Пересичный телезритель фиг вспомнит, что на момент аннексии Крыма Порошенко еще не был главнокомандующим.
Завжди наголошую -Крим ,і внаслідок цього війна в Донбасі -наслідок "мироблюбства "КОсатої Бл..ді" на засіданні РНБо..
Пересичному пофиг, что информация о поздравлении Путина озвучена Песковым.
дійсно пофік.. тому що Порошенко будуть садити не за слова.,а за ПРОТИЗАКОННІ дії..
Коли це буде доведено у Суді...
Вторая же часть вышла несколько резковата, я бы от таких реплик воздержался.
Но все равно -- благодарен Вам за правильный ответ.
В унисон с бубочкой, который вчера рассказал как он с той пирамидой оказывается боролся)
Все, кто мог дать денег Украине, оценят эти шутки по достоинству.
Збитків на копійки, а крику до всцику.
Свіжий приклад неочікувана любов Тимошенко і Ляшко. Після усього бруду вони на одному гектарі сідати срати не повинні, а нічого так, поспілкувалися, майже цілувалися.
Коломойському вигідно щоб Смолій демонстрував "політичне переслідування", тим самим отримав захист від межнародних інстітуцій? Я так не думаю, діло зроблено Смолій пішов у відставку, для чого нагнічувати ситуацію?
А кому вигідно? Мабуть тому хто написав йому текст про "політичне переслідування", з яким він виступив у Верховній Раді, при тому він так і не зміг розкрити суті "переслідувань" скотившись на скарги на погрози від невідомих. Ну от знову ці "невідомі" зробили йому подарунок.
пусть мне приносят венки и гробы, ходовой товар.
зебилы, вы-таки упоротые дебилы..
и да, Мамин-Йурыст будет сидеть, разве что раньше сбежит, переодевшись в своё любимое женское платье..