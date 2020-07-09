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Смолию принесли гроб и венки с угрозами. В НБУ расценили это как показатель эффективной работы и намекнули на Коломойского. ФОТО

В среду, 8 июля, в поселок, где проживает бывший глава НБУ Яков Смолий, неизвестные привезли гроб, похоронные венки и плакаты с угрозами в адрес экс-чиновника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Яков Смолий сообщил в Twitter, обнародовав фото с места происшествия.

"08.07.2020. Украинский вечер. Без комментариев", - написал Смолий.

Смолию принесли гроб и венки с угрозами. В НБУ расценили это как показатель эффективной работы и намекнули на Коломойского 01

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В свою очередь, НБУ считает это "спектаклем с плохим сценарием" против политики, чиновников и экс-чиновников Нацбанка.

Кроме того, в пресс-службе регулятора также предположили, что вскоре гробы и венки оставят под домами действующих должностных лиц структуры. "Но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI (ключевой показатель эффективности. - Ред.) – делать свою работу так, чтобы под НБУ и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы главы центробанка", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке намекнули, что к акции может быть причастен олигарх Игорь Коломойский - к фото пресс-служба регулятора добавила вопрос "К кому следующему придут митингующие?" с вариантами ответов, среди которых - "Дождутся подмоги из Никопольского завода ферросплавов".

Владельцем контрольного пакета акций Никопольского завода ферросплавов является Игорь Коломойский. Ранее работники Никопольского завода ферросплавов участвовали в пикетировании главного офиса "ПриватБанка" в Днепре. В "ПриватБанке" такие действия называли "давлением на банк".

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.

Смолию принесли гроб и венки с угрозами. В НБУ расценили это как показатель эффективной работы и намекнули на Коломойского 02

акция (2425) Коломойский Игорь (1792) НБУ (4836) Смолий Яков (138)


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Топ комментарии
+51
Зелень хоче штампувати фантики, а він заважав.
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09.07.2020 09:48
+46
А если хатынки Дупинского, Бени обложить похоронными венками, гробами, Авакян тоже ничего не заметит?
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09.07.2020 09:49
+33
Они думают это гроб с венками Смолию. Это гроб 73% ЗЕбилам!
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09.07.2020 09:52
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Страница 2 из 2

Так вот, их задача - мочить Порошенко.

Всіх до одного..Саме Порошенко... )))


Пересичный телезритель фиг вспомнит, что на момент аннексии Крыма Порошенко еще не был главнокомандующим.

Завжди наголошую -Крим ,і внаслідок цього війна в Донбасі -наслідок "мироблюбства "КОсатої Бл..ді" на засіданні РНБо..


Пересичному пофиг, что информация о поздравлении Путина озвучена Песковым.

дійсно пофік.. тому що Порошенко будуть садити не за слова.,а за ПРОТИЗАКОННІ дії..
Коли це буде доведено у Суді...
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09.07.2020 10:23 Ответить
За які саме протизаконні дії, можна поцікавитися? Отримання безвізу, отримання Томосу, створення обороноздатної армії, відновлення зростання економіки. Для кацапського йо#@ного г@вна, яким є ти і твоя бл2дюшка йо#аная мать це, звичайно протизаконні дії. Щоб ти здох паскудна мразота, і вся твоя сім'я кацапських ху#сосів, покидьок!
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09.07.2020 10:35 Ответить
С первой частью Вашего поста согласен на все 200% !!!
Вторая же часть вышла несколько резковата, я бы от таких реплик воздержался.
Но все равно -- благодарен Вам за правильный ответ. Смолію принесли труну і вінки з погрозами. В НБУ розцінили це як показник ефективної роботи і натякнули на Коломойського - Цензор.НЕТ 4389
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09.07.2020 10:50 Ответить
Да Смолий вообще подставной,там Гонтарева все рулила с подругой,а Зеля лох пусть теперь расхлебывает..
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09.07.2020 10:24 Ответить
Дешево и пошло
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09.07.2020 10:27 Ответить
Перевод стрелок.Пытаются повесить на Смолия пирамиду ОГВЗ.
В унисон с бубочкой, который вчера рассказал как он с той пирамидой оказывается боролся)
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09.07.2020 10:30 Ответить
Що там про відсутність тиску зебільня тринділа?
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09.07.2020 10:47 Ответить
Зелень уже назначила целый список виноватых в собственной некомпетенции: Порошенко, Гонтарева, теперь Смолий, вирус, националисты. Внимание: вот этих только просьба не трогать и не вспоминать всуе, потому что они не при чём: Путин, Медведчук, Коломойский, Ахметов, Бойко и т.п. Так держать!
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09.07.2020 10:48 Ответить
На цей перфоменс пофіг всім включно з Смолійем, а от МВФ оцінить.
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09.07.2020 10:49 Ответить
И не только МВФ.
Все, кто мог дать денег Украине, оценят эти шутки по достоинству.
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09.07.2020 13:36 Ответить
Ну хоч хатинку не підпалили, Лерці-сто баксів маєточку не шкода було, щоб у Лондоні валати про "політичне переслідування".
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09.07.2020 10:52 Ответить
А что, нашли поджигателей дома и машины Гонтаревой? И не искали? А чего так? А ведь Земля круглая, потом не плачьте...
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09.07.2020 11:38 Ответить
Ну захотіла людина слави "боруна з режимом" сама підпалила стару автівку і приміщення для персоналу.
Збитків на копійки, а крику до всцику.
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09.07.2020 11:41 Ответить
А чегож Аваковцы никого не нашли, там же камер на каждом шагу? За одно, вывели бы на чистую воду "подлых порохоботов", а то судят за томос да за мову. Что скажешь Вася?
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09.07.2020 11:46 Ответить
То шоу для еЛОХорату. На камери вони *********, а потім каву разом п'ють.
Свіжий приклад неочікувана любов Тимошенко і Ляшко. Після усього бруду вони на одному гектарі сідати срати не повинні, а нічого так, поспілкувалися, майже цілувалися.
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09.07.2020 11:51 Ответить
Понятно, плавно сполз. А я тебе скажу, менты ничего не делают, что бы не выйти на самих себя, вот и все, и со Смолием тоже самое, Беня проплатил, менты сделали, правовая держава...
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09.07.2020 11:55 Ответить
Тут крайніх не знайдеш. Шукай кому вигідно.
Коломойському вигідно щоб Смолій демонстрував "політичне переслідування", тим самим отримав захист від межнародних інстітуцій? Я так не думаю, діло зроблено Смолій пішов у відставку, для чого нагнічувати ситуацію?
А кому вигідно? Мабуть тому хто написав йому текст про "політичне переслідування", з яким він виступив у Верховній Раді, при тому він так і не зміг розкрити суті "переслідувань" скотившись на скарги на погрози від невідомих. Ну от знову ці "невідомі" зробили йому подарунок.
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09.07.2020 12:04 Ответить
А для чего нам 300000чел. МВД? И все ведь из бюджета, за счет налогоплательщика. Вот завтра сожгут тебе машину, сам пойдешь искать кому выгодно? Или перетерпишь?
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09.07.2020 13:05 Ответить
у него зеленые бабло тырят, он все сидит и думает "Тут крайніх не знайдеш. Шукай кому вигідно." бла-бла-бла
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09.07.2020 13:42 Ответить
Шо сі в країні робиться , шо робиться .Живим людям приносять труну та вінки , наче вони вже вмерли. Чи є ото розум у людей. І не бояться ,шо воно вернеться до них.
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09.07.2020 11:07 Ответить
Винахідники.Не могли через якусь підставну фірму-через рошен замовили у похоронному.
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09.07.2020 11:26 Ответить
Ти руска курва чи просто пересічний ідіот під проксі?
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09.07.2020 11:32 Ответить
Don't tell me you are from Canada! O, Canada-a! Are you?
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09.07.2020 11:33 Ответить
Смолію принесли труну і вінки з погрозами. В НБУ розцінили це як показник ефективної роботи і натякнули на Коломойського - Цензор.НЕТ 6037
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09.07.2020 11:09 Ответить
А хіба це не тягне на кримінальну справу ?
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09.07.2020 12:28 Ответить
А хто буде її відкривать на своїх "падельников"?
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09.07.2020 14:24 Ответить
так а какая цель этого давления? он же уволился уже.

пусть мне приносят венки и гробы, ходовой товар.
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09.07.2020 13:38 Ответить
Кремлядскорыговские методы.
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09.07.2020 14:21 Ответить
Лучше бы к деду пришли FEMEN и сиськами потрусили
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09.07.2020 14:38 Ответить
мусора и Зеля со своей зекомандОй, это ли доказательства давления на главу нацбанка, если даже уже уволившемуся службовцю угрожают..
зебилы, вы-таки упоротые дебилы..
и да, Мамин-Йурыст будет сидеть, разве что раньше сбежит, переодевшись в своё любимое женское платье..
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09.07.2020 14:51 Ответить
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