Смолию принесли гроб и венки с угрозами. В НБУ расценили это как показатель эффективной работы и намекнули на Коломойского. ФОТО

В среду, 8 июля, в поселок, где проживает бывший глава НБУ Яков Смолий, неизвестные привезли гроб, похоронные венки и плакаты с угрозами в адрес экс-чиновника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Яков Смолий сообщил в Twitter, обнародовав фото с места происшествия.

"08.07.2020. Украинский вечер. Без комментариев", - написал Смолий.

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В свою очередь, НБУ считает это "спектаклем с плохим сценарием" против политики, чиновников и экс-чиновников Нацбанка.

Кроме того, в пресс-службе регулятора также предположили, что вскоре гробы и венки оставят под домами действующих должностных лиц структуры. "Но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI (ключевой показатель эффективности. - Ред.) – делать свою работу так, чтобы под НБУ и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы главы центробанка", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке намекнули, что к акции может быть причастен олигарх Игорь Коломойский - к фото пресс-служба регулятора добавила вопрос "К кому следующему придут митингующие?" с вариантами ответов, среди которых - "Дождутся подмоги из Никопольского завода ферросплавов".

Владельцем контрольного пакета акций Никопольского завода ферросплавов является Игорь Коломойский. Ранее работники Никопольского завода ферросплавов участвовали в пикетировании главного офиса "ПриватБанка" в Днепре. В "ПриватБанке" такие действия называли "давлением на банк".

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Обязанности и.о. главы Нацбанка временно исполняет Екатерина Рожкова.