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Отобранные у России из-за допинга золотые медали Чемпионата Европы вручили украинским биатлонистам. ФОТО

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Сергей Семенов и Артем Прима получили золотые медали Чемпионата Европы 2015 года

Украинцам вручили золотые медали чемпионата Европы 2015 года по биатлону. Награду отдали из-за допинга российского биатлониста, команда которого заняла первое место. Капитан мужской команды Украины по биатлону Дмитрий Пидручный показал медаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"ЧЕ-2015 в Отепяя. Заслуженная золотая медаль, а все потому, что дисквалифицировали РФ", - подписал фото спортсмен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАДА снова прекратило работу Московской антидопинговой лаборатории из-за манипуляции информацией

Отобранные у России из-за допинга золотые медали Чемпионата Европы вручили украинским биатлонистам 01

"Золото" также получили Артем Тищенко, Сергей Семенов и Артем Прима.

Причиной дисквалификации России стал допинг российских спортсменов. 9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил. 14 января глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс усомнился, что какому-либо российскому атлету удастся доказать свою "чистоту" и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио. 22 января WADA приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве. 11 июня бывший глава IAAF признался в суде, что допинг россиян скрывали.

Автор: 

биатлон (141) награда (1803) россия (95725) спорт (2430) чемпионат (322) допинг-контроль (334)


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Топ комментарии
+30
Звук... Це не тріскіт попкорну... Це рвуться ватні дупи... XD
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09.07.2020 11:22
+24
Отобранные у России из-за допинга золотые медали Чемпионата Европы вручили украинским биатлонистам - Цензор.НЕТ 8857
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09.07.2020 11:23
+21
допппинг пишется с тремя П
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09.07.2020 11:27
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Правила форума Совет форумчан
Звук... Це не тріскіт попкорну... Це рвуться ватні дупи... XD
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09.07.2020 11:22 Ответить
Где то под Полтавой загрустил отставной майор военкомата...опять обидели Родину.
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09.07.2020 11:30 Ответить
Отобранные у России из-за допинга золотые медали Чемпионата Европы вручили украинским биатлонистам - Цензор.НЕТ 8857
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09.07.2020 11:23 Ответить
после завершения всех проверок на доппинг медали в конечном итоге достанутся филлипинцам
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09.07.2020 11:24 Ответить
допппинг пишется с тремя П
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09.07.2020 11:27 Ответить
А ффилиппинцам с двумя Ф.
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09.07.2020 11:28 Ответить
А не один ли фуй?
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09.07.2020 11:36 Ответить
Зедебил?
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09.07.2020 11:38 Ответить
калиброванный!
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09.07.2020 11:42 Ответить
Для "кацапов" - да... Вам теперь "вшистко едно" - что "ежик" с "елкой", что "ёжик" с "ёлкой"... Скоро поотращиваете хвосты, начнёте прыгать по веткам и общаться "междометиями" или вообще, нечленораздельными воплями...
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09.07.2020 12:58 Ответить
Ты на грамотность речи патриотов здесь полюбуйся дбл бл
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09.07.2020 13:17 Ответить
Синку, "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався", варто оглянуться і понюхать свій зад - може, він смердить сильніше?...". Якщо тобі не подобається мова патріотів - будь ласка, критикуй, ніхто не проти... Однак, перед тим, як когось критикувать, треба це самому знать... Я, наприклад, вільно, набагато краще, ніж більшість росіян, володію російською, українська для мене рідна, розумію кілька споріднених слов"янських мов, дві тюркські... А ти однієї своєї, рідної, не знаєш... Колись Вахтанг Кікабідзе, з цього приводу, сказав: "Если вы встретите "лицо кавказской национальности, и он заговорит с вами, по-русски, с акцентом, вспомните: кроме русского, он ещё в совершенстве владеет своим родным... А вы его вообще не знаете...".
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09.07.2020 13:53 Ответить
все это не опровергает дбл бл.
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09.07.2020 13:55 Ответить
Хто тобы заважаэ ъх критикувать?
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09.07.2020 13:56 Ответить
Вибачаюсь за "збій" - відповідав іншому, "культурному" російськомовному форумчанину... Так от, "Хто тобі заважає їх критикувать? Давай... Однак, уявляю, ЩО ти понаписуєш, виправляючи помилки патріотів... З тебе ще більше сміяться будуть... Якось був у Луганську, у відрядженні. Їду у маршрутці. Чую поряд запитання: "Вібачьтє... А какая січас останівка?" . Чоловік, що стоїть поряд, поветається і заявляє: "Нє "останівка", а "зупинівка! И ваще, пора вівчіть украйонский язик!...".
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09.07.2020 14:03 Ответить
Да, чтоб в оригинале учить творчество Владимира Сергийчука.
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09.07.2020 14:13 Ответить
Ти спочатку вивчи творчість Пушкіна, Лєрмонтова, Грибоєдова і Фонвізіна... "В оригіналі"... Бо, хоча один - потомок ефілопського фалаша, інший - шотландця, ще інший - поляка, а ще інший - саксонця, російською мовою вони володіли набагато краще тебе...
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09.07.2020 14:30 Ответить
Только Сергийчук имеет значение.
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09.07.2020 14:41 Ответить
Значення, для оточуючих тебе людей, має тільки одне: "Ти "дурень", чи ні?...". Якщо тобі подобається "клеїть дурня" - будь ласка... Але тоді не ображайся, коли тебе на сміх піднімають... (Або "посилають"...).
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09.07.2020 14:46 Ответить
Вот всё в этой новости хорошо
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09.07.2020 11:24 Ответить
Ітак спека весь тиждень, а зараз у раші так предаи рвануть, що можуть полярні шапки планети розплавити!
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09.07.2020 11:26 Ответить
Кацапам вручать что-то можно только в рамках премии Дарвина.
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09.07.2020 11:26 Ответить
Всі перемоги Росії базуються на фальсифікаціях чи підміні сечі
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09.07.2020 11:27 Ответить
Не зря хло с собой водит специального холопа с баночкой .
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09.07.2020 11:29 Ответить
Лапті це наркомани які без допінгу жити не можуть.
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09.07.2020 11:28 Ответить
Це не тільки перемога наших спортсменів !
Це перемога ПРАВДИ, над брехнею !
Слава Україні !
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09.07.2020 11:28 Ответить
Тільки ретельно їх помийте. З хлоркою.
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09.07.2020 11:28 Ответить
Це новий комплект медалей.
Ті, що у кассабів, аннульовані, і мають статус брязкалець.
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09.07.2020 11:31 Ответить
Це оголтілий прояв русофобії. Біндерівці надавали люлєй рептилоїдам і захопили планету.
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09.07.2020 11:32 Ответить
Лайкнул только за заголовок, не читая!
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09.07.2020 11:33 Ответить
Ось так завжди в історії, всі надбання русні насправді їм не належать.
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09.07.2020 11:44 Ответить
Автори!!! Ви можете давати пруфи на конкретну новину, а не на сайт взагалі?!!!
Це журналістська культура.
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09.07.2020 11:52 Ответить
Козломордим замість медалей видали по клізьмі.
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09.07.2020 11:56 Ответить
сподіваюсь вони продезінфікували медалі після кацапів.
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09.07.2020 11:57 Ответить
десь була давненько інформація, що кацапи відмовились повертати медалі, яких їх позбавили, можливо це не ці, але.
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09.07.2020 13:21 Ответить
мабуть пропили вже
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09.07.2020 16:13 Ответить
продезинфікували?
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09.07.2020 12:31 Ответить
Разбирательства в самом разгаре. Почти все медали Сочи, какие отобрали у РФ - вернули обратно. Сейчас позиция обвинения - гораздо слабее. Тогда хоть были доказаны какие то физические действия с пробами. Сейчас же есть только факты правки базы данных неизвестными.

Не рановато ли?
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09.07.2020 14:24 Ответить
 
 