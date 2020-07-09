Отобранные у России из-за допинга золотые медали Чемпионата Европы вручили украинским биатлонистам. ФОТО

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Сергей Семенов и Артем Прима получили золотые медали Чемпионата Европы 2015 года

Украинцам вручили золотые медали чемпионата Европы 2015 года по биатлону. Награду отдали из-за допинга российского биатлониста, команда которого заняла первое место. Капитан мужской команды Украины по биатлону Дмитрий Пидручный показал медаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"ЧЕ-2015 в Отепяя. Заслуженная золотая медаль, а все потому, что дисквалифицировали РФ", - подписал фото спортсмен.

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"Золото" также получили Артем Тищенко, Сергей Семенов и Артем Прима.

Причиной дисквалификации России стал допинг российских спортсменов. 9 декабря 2019 года Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил. 14 января глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс усомнился, что какому-либо российскому атлету удастся доказать свою "чистоту" и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио. 22 января WADA приостановила лицензию антидопинговой лаборатории в Москве. 11 июня бывший глава IAAF признался в суде, что допинг россиян скрывали.