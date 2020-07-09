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Новости Фото Пьяные за рулем
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Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 00:30 на Новообуховской трассе водитель автомобиля Volkswagen Golf на бешеной скорости влетел в грузовик с прицепом, в результате чего машину разорвало на части.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"Сразу после столкновения из раскуроченной машины выбежал водитель и начал срывать номерные знаки со своего автомобиля. Когда ему это не удалось - пытался бежать, но был задержан. Максимально неадекватен, бухой и буйный мужчина попался", - говорится в комментарии к фото.

Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил 01
Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил 02
Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил 03

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Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил 04
Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил 05
Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил 06
Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил 07
Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил 08
Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил 09

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Как позже выяснилось, за рулем был сотрудник полиции – главный следователь ГУ НПУ, который от прохождения тестов на состояние опьянения на месте отказался.

Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил 10

ДТП (7679) Киевская область (4156) Нацполиция (16501)


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Топ комментарии
+32
мусора тверезими за руль не сідають
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09.07.2020 12:56
+23
Аваков повысит в звании.
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09.07.2020 12:57
+23
И выжило падло..
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09.07.2020 13:06
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мусора тверезими за руль не сідають
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09.07.2020 12:56 Ответить
Та це просто Джеймс Бонд, агент 007. Хоча навіть в телевізійного Бонда не було такого щасливого завершення такої автокатастрофи. Тепер має бути тюрма і позбавлення прав на все життя!
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09.07.2020 14:07 Ответить
а тюрма за що, за замах на вбивство? Єгорл, тобі краще жувати, ніж щось писати.
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09.07.2020 16:41 Ответить
Тюрма за ДТП в п'яному стані.
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09.07.2020 16:42 Ответить
а чим це передбачено? чи тобі так хочеться?
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09.07.2020 16:55 Ответить
Из какой кацапсиной дырки вылазят такие уроды, как ты? Вот когда, в следующий раз, этот галимый мусор сядет бухим за руль и собьет насмерть тебя, твою жену, твоих детей и твоих родителей- я буду аплодировать стоя
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10.07.2020 04:13 Ответить
бидло кацапське, хочеш щось щось сказати, говори нормальною мовою, а не своїм козлячим мичиш.
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10.07.2020 06:50 Ответить
Ага, страшно.
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09.07.2020 15:29 Ответить
Аваков повысит в звании.
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09.07.2020 12:57 Ответить
Хто ще сумнівається що Сабаков самий потужний міністр??? Такій самий потужний як зелене чмо президент..Дерадовані аваківськи подонки продовжують вчиняти злочини. У нас не існує поліції, у нас банальне ОЗУ. Зброд подонків, шахраїв, алкашів, хабарників, садистів, вбивць і трутнів. Карма настигла свого клієнта.
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09.07.2020 12:58 Ответить
Дурні та бухі - під особливою протекцією Бога..нічого "наколядує" на іншу тачку..головне що люди не постраждали..
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09.07.2020 12:59 Ответить
Жив курилка!
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09.07.2020 13:00 Ответить
Такое чуство что они все прислужники сатаны, в дтп не гибнут, в тюрьму не садят.
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09.07.2020 13:00 Ответить
А утром тщетно вспоминал, где припарковал своего коня.
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09.07.2020 13:00 Ответить
Оказывается Гольф это отличная машина для прокуроров и палицаев а они че то на Примусах ездят.
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09.07.2020 13:02 Ответить
Прюфєт Авакяну!
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09.07.2020 13:05 Ответить
И выжило падло..
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09.07.2020 13:06 Ответить
Просто деяка пластична субстанція не тільки не тоне але й не розбивається - бо ж пластична
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09.07.2020 14:22 Ответить
Потому и выжил, что уже за руль сел "убитым".
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09.07.2020 15:05 Ответить
Переименовали в полицию, но копами они не стали, остались мусорами.
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09.07.2020 13:06 Ответить
Нове відро пом'яв на фурі, *****.
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09.07.2020 13:12 Ответить
Фуру посадить,мента наградить. Выдать новый фольксваген за счет нарида.
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09.07.2020 13:13 Ответить
А чё на фото руки за спиной скручены? Этот писюн ещё и буянил в скорой?
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09.07.2020 13:14 Ответить
"Максимально неадекватен, бухой и буйный мужчина попался" (С)

однако...
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09.07.2020 13:15 Ответить
Як що показово посадять, хочаб на рік, то буде толк у всіх іньшіх випадках порядок НІКОЛИ не навести! Добре що п'яне п@дло нікого не вбило.
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09.07.2020 13:16 Ответить
если б не пьян - погиб..
водка спасла человека...
спасибо этому прекрасному напитку..
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09.07.2020 13:17 Ответить
аминь)
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09.07.2020 13:37 Ответить
в буцигарню!!!!
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09.07.2020 13:17 Ответить
отличный повод уменьшить лимит скорости и увеличить штраф для населения
а вот эта мусорня бесплатно договориться и порешает
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09.07.2020 13:21 Ответить
Как позже выяснилось, за рулем был сотрудник полиции - главный следователь ГУ НПУ, который от прохождения тестов на состояние опьянения на месте отказался. Источник: https://censor.net.ua/p3207113 -- что значит отказаться ? Это такой закон в Украине, что можно отказаться ?
В Дании моего друга менты остановили , он тоже не хотел дуть в трубочку , его завезли в больницу , мордой в пол и насильно взяли кровь на анализ , оказалось 1,52
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09.07.2020 13:21 Ответить
Скажи мне кто твой друзья и я скажу кто ты (с).
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09.07.2020 13:26 Ответить
Как смешно, давай вместе 🤣🤣🤣🤣
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09.07.2020 13:28 Ответить
У нас отказ приравнивается к опьянению.
Отказался, для суда значит бухой. Не нужно никого мордой в пол)
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09.07.2020 13:33 Ответить
можно отказаться, но это является автоматическим признанием алкогольного опьянения
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09.07.2020 13:39 Ответить
так вот для кого Вава отменил уголовку за пьянку за рулем
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09.07.2020 13:24 Ответить
Уважаю немецкие машины. Эту историю Фольксваген купит как рекламу и дорого.
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09.07.2020 13:25 Ответить
А суть этой истории для рекламы ?
А фото смотрели ? Так в чем уважение к немецким машинам и чем они лучше за других ?
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09.07.2020 13:30 Ответить
VW Golf в труху, а водила номера снимает. Цирк!
Deutschland и Scandinavia известны своей фанатичностью к инжинирингу и надежности. Я сам работаю в немецкой компании и вижу это каждый день.
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09.07.2020 13:37 Ответить
+1. Тільки німці. Крапка.
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09.07.2020 14:19 Ответить
так это ж не закономерность, а игра судьбы..- бухому= по колено... где именно тут инджиниринг, если эта хрупкая жестянка просто разлетелась на составные..- не ной на тему кращ-теста гольфа= не получится..)))
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10.07.2020 04:20 Ответить
Согласен с Вами.
Эти ненужные подушки, краш тесты, дорогие системы бесопасности, абсорбция энергии, многолетние исследования все - херня. Только Жигули и Запорожец....
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10.07.2020 09:45 Ответить
Ефремов бы фуру остановил нараз
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09.07.2020 13:25 Ответить
що ж це він гольф купив, а на нову гуму гроші зажав? лисі вони і є лисі, хоч мішлєни, хоч контінєнталі
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09.07.2020 13:42 Ответить
За что его штрафовать? Он второй раз родился....
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09.07.2020 13:47 Ответить
Это правильно, надо возместить ущерб владельцу грузовика и отобрать права лет на много.
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09.07.2020 15:51 Ответить
Везёт идиотам же иногда
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09.07.2020 14:05 Ответить
Пьяная морда! Хорошо что никого не убил! Зеленский "добренький", пожалел таких вот животных, отменил им уголовную ответственность))))
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09.07.2020 14:12 Ответить
У убогих во всем Зесопляк виноват, а то что соевое чмо вместо старых взяточников набрал в миполицию алкашей и беспредельщиков - этого парашализы не видят.
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09.07.2020 15:18 Ответить
Ждем опровержение от Антона Геращенко: "Это не действующий сотрудник, а бывший. Не далее как вчера его уволили из НП. На радостях и напился."
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09.07.2020 14:17 Ответить
Гольф разорвало-
день работы и купит Пассат
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09.07.2020 14:26 Ответить
мне одному кажется, что проблема коррупции в полиции не решена? или чтобы разогнали гаишников, снова нужно нахамить Яценюку? А патрульная полиция в надежде поживиться взяткой, начала останавливать а/м без причины?
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09.07.2020 14:30 Ответить
Договор с дьяволом - самая надёжная сделка в мире
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09.07.2020 14:35 Ответить
Мабуть прийшов із передової і вирішив трішки заспокоїти нерви? Чи перенервував, коли брав харар, а передову тільки бачив по телевізору. Зброю бачив на заняттях і страшно її брати в руки. Скільки ви вже "правоохоронці" будете бухати і здійснювати злочини, коли країна у війні? Вам не соромно?
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09.07.2020 14:36 Ответить
Зеленая стая...…, что еще можно сказать....
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09.07.2020 14:37 Ответить
Немца жалко.
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09.07.2020 15:07 Ответить
Пэтина реформированная палиция.
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09.07.2020 15:15 Ответить
Значит,не зря люди говорят, что ВЕЗЕТ ДУРАКАМ И ПЬЯНИЦАМ! Напрасно, Господь так решил, по моему мнению.
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09.07.2020 15:22 Ответить
Реклама Volkswagen - das auto! Машина в хлам, але людина вижила. Ну, як людина, скоріше вид людини mentus buhisius
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09.07.2020 15:38 Ответить
В рубашке родился пяница мусор
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09.07.2020 15:48 Ответить
А в чём польза свинчивать знаки? По серийнику авто и мотора определят. Хотя да, пьяный.
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09.07.2020 15:50 Ответить
Недавно Слуги відмінили кримінальну відповідальність для п*яних за кермом. Так от це для отаких.
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09.07.2020 16:03 Ответить
Это отсюда он выбежал ???

Volkswagen розірвало після зіткнення з фурою під Києвом: за кермом був п'яний слідчий ГУ НПУ, він дивом вижив - Цензор.НЕТ 3847
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09.07.2020 16:25 Ответить
"Дурака и пьяного Бог бережет" - потому оно и выжило....
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09.07.2020 16:31 Ответить
Гавно не тонет.
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09.07.2020 21:59 Ответить
Бо пяного БОХ береже, гы))
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10.07.2020 09:52 Ответить
 
 