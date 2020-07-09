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Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Около 00:30 на Новообуховской трассе водитель автомобиля Volkswagen Golf на бешеной скорости влетел в грузовик с прицепом, в результате чего машину разорвало на части.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
"Сразу после столкновения из раскуроченной машины выбежал водитель и начал срывать номерные знаки со своего автомобиля. Когда ему это не удалось - пытался бежать, но был задержан. Максимально неадекватен, бухой и буйный мужчина попался", - говорится в комментарии к фото.
Как позже выяснилось, за рулем был сотрудник полиции – главный следователь ГУ НПУ, который от прохождения тестов на состояние опьянения на месте отказался.
Топ комментарии
+32 Kozak_Vasil
показать весь комментарий09.07.2020 12:56
+23 Real Trent
показать весь комментарий09.07.2020 12:57
+23 Олег Петрович #320765
показать весь комментарий09.07.2020 13:06
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однако...
водка спасла человека...
спасибо этому прекрасному напитку..
а вот эта мусорня бесплатно договориться и порешает
В Дании моего друга менты остановили , он тоже не хотел дуть в трубочку , его завезли в больницу , мордой в пол и насильно взяли кровь на анализ , оказалось 1,52
Отказался, для суда значит бухой. Не нужно никого мордой в пол)
А фото смотрели ? Так в чем уважение к немецким машинам и чем они лучше за других ?
Deutschland и Scandinavia известны своей фанатичностью к инжинирингу и надежности. Я сам работаю в немецкой компании и вижу это каждый день.
Эти ненужные подушки, краш тесты, дорогие системы бесопасности, абсорбция энергии, многолетние исследования все - херня. Только Жигули и Запорожец....
миполицию алкашей и беспредельщиков - этого парашализы не видят.
день работы и купит Пассат