Volkswagen разорвало после столкновения с фурой под Киевом: за рулем был пьяный следователь ГУ НПУ, он чудом выжил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 00:30 на Новообуховской трассе водитель автомобиля Volkswagen Golf на бешеной скорости влетел в грузовик с прицепом, в результате чего машину разорвало на части.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"Сразу после столкновения из раскуроченной машины выбежал водитель и начал срывать номерные знаки со своего автомобиля. Когда ему это не удалось - пытался бежать, но был задержан. Максимально неадекватен, бухой и буйный мужчина попался", - говорится в комментарии к фото.







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Как позже выяснилось, за рулем был сотрудник полиции – главный следователь ГУ НПУ, который от прохождения тестов на состояние опьянения на месте отказался.