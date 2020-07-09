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СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции. ФОТОрепортаж

Прокуратурой города Киева совместно со следователями СУ ГУ ГФС в г. Киеве и сотрудниками СБ Украины разоблачена противоправная деятельность отечественных предприятий, которые наладили схему поставок минеральных удобрений из РФ в обход санкций и антидемпинговой пошлины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, производители минеральных удобрений из Российской Федерации, внесенные в санкционный список, организовали канал поставки минеральных удобрений в обход антидемпинговых пошлин, что позволило дистрибьюторам в течение 2014-2018 годов реализовывать минеральные удобрения на территории Украины по демпинговым ценам и уклоняться от уплаты обязательных платежей.

Так, должностные лица отечественных предприятий сознательно вносили ложные сведения в таможенную документацию, указывая другой код УКТВЭД, на который не установлена антидемпинговая пошлина.

Указанные действия привели к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах.

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В СБУ сообщили, что по решению суда правоохранители провели 6 обысков в офисах коммерсантов и 23 осмотра складских помещений на территории Харьковской, Хмельницкой, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей и в Киеве.

В ходе проведенных следственных действий изъято около тысячи тонн минеральных удобрений российского происхождения, первичную бухгалтерскую документацию, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 01
СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 02
СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 03
СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 04

СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 05
СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 06
СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 07
СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 08
СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 09
СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 10
СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 11
СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 12
СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции 13

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В рамках уголовного производства, начатого по признакам состава уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

контрабанда (2409) россия (95725) минеральные удобрения (21) удобрения (53)


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Топ комментарии
+11
Этого нельзя писать...завтра они откупятся...а фамилии уже известны...это не хорошо...не по понятиям...😃
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09.07.2020 13:56
+4
Тому що це лише чергова порція локшини на вуха лохтората !!! Різновид бурхливої діяльності !!))
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09.07.2020 13:57
+3
Чому не напишуть хто керував даними підприємствамт, скільки людей арештували, чи накладений арешт на майно і банківські реквізити?
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09.07.2020 13:53
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Чому не напишуть хто керував даними підприємствамт, скільки людей арештували, чи накладений арешт на майно і банківські реквізити?
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09.07.2020 13:53 Ответить
Этого нельзя писать...завтра они откупятся...а фамилии уже известны...это не хорошо...не по понятиям...😃
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09.07.2020 13:56 Ответить
Тому що це лише чергова порція локшини на вуха лохтората !!! Різновид бурхливої діяльності !!))
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09.07.2020 13:57 Ответить
Их (мешки) дронами через границу переправили?

Да, контрабанда это ремесло.
В.Высоцкий
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09.07.2020 13:57 Ответить
вагонами, писали в документах одне, а по факту було інше, оте інше і продавали, бо саме оно було потрібно, от і попалились.
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09.07.2020 16:03 Ответить
А митники не помітили мабуть що завозять не те що задекларовано?
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09.07.2020 16:22 Ответить
якби тобі сказати, добрива на які є антидемпінгові мита і на які немає, можуть бути майже однаковими на вигляд, а якщо ще дати пару ЮСД митнику, то взагалі не не міг відрізнити, тому й не було потреби перевіряти.
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09.07.2020 16:45 Ответить
Ну звичайно, усі добрива "однакові на вигляд", а на митницях взагалі працюють одні йолопи, яким можна розказувать що кокаїн це мука. А ось припущення про ЮМД (не пару звичайно) якраз пояснює яким чином можна ввозити в Україну контрабандні товари вагонами.
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09.07.2020 17:43 Ответить
та вносили інший код і давали документи, що це те що декларують, нічого нового. і ясне діло, що всі були в долі.
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09.07.2020 20:38 Ответить
А в нас що, вже немає клепки самим добрива виробляти? Дохазяйнувались крєпкіє хазайственікі до ручки...
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09.07.2020 14:00 Ответить
Это не зависит от квалификации хозяйственников. У РФ газ и электричество значительно дешевле. А это 80% себестоимости.

Хоть хозяйственник Украины на уши встанет, ему не сделать удобрения дешевле российских, даже с учётом того что российские надо везти чёрти откуда контробандой.
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09.07.2020 14:32 Ответить
80 проц это по азотным ,по другим другой расклад, есть прорывные технологии - но мы грабим землю по старинке!
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09.07.2020 14:40 Ответить
А чому це при наявності атомних електоростанцій та власних родовищ нафти та газу газ та електоренергія в нас дорожчі,чим в кацапії? Може, треба було б запитати у фіртташів,каламойських,ахметових? Хоча,хто ж в них запитає...
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09.07.2020 15:49 Ответить
мoгут, нo дoрoгo будует, все тoт же Рoттердам +
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09.07.2020 14:33 Ответить
Що значить- дорого? Може,дешевше буде свої заводи на металобрухт порізати,а людей в Польщу батрачить відправити?
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09.07.2020 15:43 Ответить
так те заводы и так один металлолом, я работаю на одном из таких и тоже связанном из фирташем, оборудование 50-х годов еле еле "дышет"
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09.07.2020 15:50 Ответить
Ну звісно,фірташеві оновлювати обладнання і нахер не потрібно.От у цьому і вся біда...
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09.07.2020 15:59 Ответить
а якої фірми обладнання на вашому заводі?
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10.07.2020 01:04 Ответить
Совнархоз,
литое клеймо на корпусах оборудования
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10.07.2020 08:44 Ответить
Клепка є -паперові чинушні фортеці нема сил брати! А так -азотні селітру та карбамід із газу та повітря,можливо долучити біогаз , торф та органо мінеральні, фосфорні -поклади фосфоритів на Рівненщині,Слобожанщині ,плюс мікроби фосфомобілізуючі ,калійні -Калуш довести до тями та глауконітові піски плюс каліймобілізуючі мікроби, кальцій,сірка,мікроєлементи - відходи кольоровоі промисловості та плюс массове використання різновидів цеолітів для підвищення єфективності добрив -це все плюс культура виробництва -і не треба везти від москалів АЛЕ хто у нас сидить на потоках імпорту міндобрив ?І кому у нас на.....ть на добривну незалежність?
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09.07.2020 14:35 Ответить
Ну так а я про що- крєпкіє хазайственікі хазяйнують...
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09.07.2020 15:39 Ответить
я б навіть додав - справжні госпідари
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10.07.2020 01:06 Ответить
Не верьте, это неправда
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09.07.2020 14:12 Ответить
Если кто не понял, теперь подорожает не только налог на землю, но и мин удобрения. +новый акциз на солярку и контрольный в голову снижение закупочных цен на с/г продукцию. Кто там радовался закону про землю? Вы землю скоро не продавать будете, а просить, что бы ее даром взяли и спасибо говорить.
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09.07.2020 14:20 Ответить
А теперь бы это реализовать, как конфискат: и фермерам хорошо и в бюджет деньги.Правда непонятно,если 2014-2018 года поставляли,то была и схема реализации - навряд ли что то осталось.А на фото это та тысяча тонн,которую изъяли или что?Да и вообще почему то мелькает мысль,что это будет реализовано своим людям ещё по более демпинговым ценам и бюджет опять останется с протянутой рукой.
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09.07.2020 14:23 Ответить
какой конфискат? это легальный импорт, просто так надо. и сейчас надо - фирташу
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09.07.2020 14:54 Ответить
легальні там тільки перші умовно 10 мішків. А далі ці 10 продаються і продаються і все не закінчуються на складі
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10.07.2020 01:00 Ответить
не в данном случае.
Здесь россияне просто обходили заградительные пошлины, причем довольно грамотно и законно.

А теперь, когда поезд давно ушел, "бреют" наших белых оптовиков, кто это все продавал в Украине. Причем с известной в узких кругах целью.
почитайте если интересно историю вопроса

https://biz.censor.net.ua/resonance/3083036/v_chem_sostoit_spor_ukrainy_i_rossii_v_vto_po_poshlinam_na_udobreniya
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10.07.2020 12:12 Ответить
Це ж в сумці не перевизеш. Хто це так торгує на крові?
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09.07.2020 14:24 Ответить
Опачки! І хто ж це наживається на війні, хто торгує з агресором, хто кровавий мародер? Хто=хто ета сдєлапааааал?
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09.07.2020 14:26 Ответить
Почему в статье не пишут, что удобрения из России на много дешевле, чем удобрения монополиста по производству удобрений в Украине , товарища Фирташа. Конечно монополисту такая дерзость не понравилась и устроили шоу с СБУ, а то, что фермеры вынуждены покупать отечественные удобрения в разы дороже , это не столь важно))))
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09.07.2020 14:33 Ответить
А еще дешевле лечь по московию -не надо погранцов.всу. и спор пети с зелей разрешиться -лэпота !
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09.07.2020 14:43 Ответить
та і гас теж "намного дешевше", особливо коли расплачуєшся спочатку ядерною зброєю, потім банківським сектором та посадами, ну а потім вже і до територій с холопами справа доходить
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10.07.2020 01:02 Ответить
Где-то мыши съели, где-то принесли.
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09.07.2020 14:36 Ответить
Олигархов разоблачить не хотят, а я забыл, СБУ на них работает...
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09.07.2020 15:02 Ответить
Шо дохлых кацев привезли в мешках ?
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09.07.2020 15:27 Ответить
Вот, снова проклятая рука Порошенко!
Венедиктова, где дело ?????
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09.07.2020 15:59 Ответить
 
 