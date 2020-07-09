СБУ и прокуратурой разоблачена масштабная контрабанда из РФ минеральных удобрений: изъято около 1000 тонн продукции. ФОТОрепортаж
Прокуратурой города Киева совместно со следователями СУ ГУ ГФС в г. Киеве и сотрудниками СБ Украины разоблачена противоправная деятельность отечественных предприятий, которые наладили схему поставок минеральных удобрений из РФ в обход санкций и антидемпинговой пошлины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно материалам следствия, производители минеральных удобрений из Российской Федерации, внесенные в санкционный список, организовали канал поставки минеральных удобрений в обход антидемпинговых пошлин, что позволило дистрибьюторам в течение 2014-2018 годов реализовывать минеральные удобрения на территории Украины по демпинговым ценам и уклоняться от уплаты обязательных платежей.
Так, должностные лица отечественных предприятий сознательно вносили ложные сведения в таможенную документацию, указывая другой код УКТВЭД, на который не установлена антидемпинговая пошлина.
Указанные действия привели к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах.
В СБУ сообщили, что по решению суда правоохранители провели 6 обысков в офисах коммерсантов и 23 осмотра складских помещений на территории Харьковской, Хмельницкой, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей и в Киеве.
В ходе проведенных следственных действий изъято около тысячи тонн минеральных удобрений российского происхождения, первичную бухгалтерскую документацию, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.
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В рамках уголовного производства, начатого по признакам состава уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.
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Да, контрабанда это ремесло.
В.Высоцкий
Хоть хозяйственник Украины на уши встанет, ему не сделать удобрения дешевле российских, даже с учётом того что российские надо везти чёрти откуда контробандой.
литое клеймо на корпусах оборудования
Здесь россияне просто обходили заградительные пошлины, причем довольно грамотно и законно.
А теперь, когда поезд давно ушел, "бреют" наших белых оптовиков, кто это все продавал в Украине. Причем с известной в узких кругах целью.
почитайте если интересно историю вопроса
https://biz.censor.net.ua/resonance/3083036/v_chem_sostoit_spor_ukrainy_i_rossii_v_vto_po_poshlinam_na_udobreniya
Венедиктова, где дело ?????