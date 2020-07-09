Криминальный авторитет Дед выдворен из Украины с 15-летним запретом на въезд. ФОТО
Криминального авторитета по прозвищу Дед выдворили за пределы Украины. В течение 15 лет ему запрещено въезжать в Украину.
Об этом сообщает сайт МВД, передает Цензор.НЕТ.
"55-летнего уроженца Армении неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства, за что его принудительно выдворяли за пределы Украины. Несмотря на запрет, мужчина вновь незаконно вернулся в Украину. Чтобы не попасть в руки полицейских, каждые три-четыре дня он менял место жительства", - говорится в сообщении.
28 апреля 2020 криминального авторитета задержали.
На мужчину составили административные протоколы и доставили его в Вознесенский райсуд Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о его задержании и помещении в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением.
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а у людей - я сказал что расстрелять и только.
понятно что в норм. мире такого нет и воро, ну тех шо в распальцовках закономерно садят надолго.
тебе видимо меньше 30-ти, и это круто. я просто когда со старшими тусуюсь, то такое - воров типо надо уважать, я уточняю - воровали у .... державы или у людей. -
ну не скажу я шо - вас надо садить, быки тупые
а второй - коммунистом был.
особливо як згадаю битву під Дубно(не знаєш?)
Як тобі таке?
ти би теж подумав на кого наїжджати, фон.
я не розумію - ти знаєш багато, то не випручуйся тут. чи як там по нашому ліпше сказати.
будеш ше мені тут мало не за історію розповідати. читай "труди" Верцингеторікса...
без образ, просто не потрібно вчити вченого. сорі, чи як там у вас - шайзен, чи як?
тут не та ситуація.
чо, хочеш себе виставити типу шо "обосрал борю"?
йдіть ви на Путіна.
непотрібно тупо наїжджати. просто тому шо я Антиколорадоса читаю - так що мінімум ти вибачитись можеш.
ясно шо гнид, которые именно у людей воруют - стрелять надо.
а до речи - посм. как сажали некого Аль Капоне - много интересного узнаешь.
не ругайся, я не люблю воров, как и Гестапо или кто там был - что воров тупо вешали. вот и я того же хотел бы.
так шо:
1. я не ходил на выборы
2. у меня дед не был колхозником
3. а другой - умер коммунистом