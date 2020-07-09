Криминальный авторитет Дед выдворен из Украины с 15-летним запретом на въезд. ФОТО

Криминального авторитета по прозвищу Дед выдворили за пределы Украины. В течение 15 лет ему запрещено въезжать в Украину.

Об этом сообщает сайт МВД, передает Цензор.НЕТ.

"55-летнего уроженца Армении неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства, за что его принудительно выдворяли за пределы Украины. Несмотря на запрет, мужчина вновь незаконно вернулся в Украину. Чтобы не попасть в руки полицейских, каждые три-четыре дня он менял место жительства", - говорится в сообщении.

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28 апреля 2020 криминального авторитета задержали.

На мужчину составили административные протоколы и доставили его в Вознесенский райсуд Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о его задержании и помещении в Николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением.