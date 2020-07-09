Пожарные, медики и пиротехники: в Соледаре на Донетчине открыли Центр безопасности граждан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Соледар Донецкой области открыли Центр безопасности граждан. Он стал 12 Центром безопасности граждан, открытым в Донецкой области. Главная цель центра - предоставлять полный спектр безопасности услуг гражданам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сказал во время открытия Центра.

"Главная задача Центра безопасности граждан - это предоставление полного спектра безопасности услуг. На территории Центра находятся пожарно-спасательное подразделение, подразделения экстренной медицины и что очень важно, учитывая близость линии разграничения - пиротехническое подразделение. И после создания полицейского офицера громады, он также будет находиться здесь", - сказал Яровой.

По словам первого заместителя министра, создание таких центров поможет сократить время реагирования на чрезвычайные события, а также обеспечит эффективную координацию и организацию действий подразделений.

"До конца года запланировано открытие еще 4 центров безопасности в Донецкой области, к 2022 году их будет 28. Далее этот проект будет распространен на всю Украину", - добавил Яровой.

В свою очередь председатель ГСЧС Николай Чечеткин подчеркнул актуальность нахождения в Центре безопасности пиротехнического подразделения.

"Учитывая, что здесь недалеко находится линия разграничения, очень важно что в Центре находится пиротехническое подразделение. Пиротехнические подразделения привлекаются фактически каждый день к проведению разминирования территорий и других объектов", - сказал Чечеткин.

В здании Центра размещается 88 государственная пожарно-спасательная часть, общей численностью 34 человека и личный состав пиротехнического отделения численностью 5 человек.

В рамках проведения административной реформы на территории Донецкой области запланировано создание 8 районов, из которых 5 расположены на подконтрольной территории Украины и 3 района на временно неподконтрольной территории. Из 5 районов запланировано создание 45 объединённых территориальных общин.

Воплощая концепцию децентрализации власти между Донецкой областной государственной администрацией и ГСЧС в 2019 году был заключен Меморандум о сотрудничестве по развитию Центров безопасности граждан в состоявшихся территориальных общинах. В рамках подписанного Меморандума предусмотрено создание 28 центров безопасности граждан.

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На сегодняшний день открыты и функционируют 11 центров безопасности.

К концу 2020 года планируется завершить строительство 4 центров безопасности граждан, к концу 2022 - строительство 12 центров.







Фото: сайт МВД