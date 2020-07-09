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Голый мужчина пытался сбежать из отделения для больных COVID-19 в Киеве. ФОТО

Беглеца задержали, он вел себя неадекватно и отказывался одеться.

Об этом сообщает в Фейсбуке Муниципальная охрана, информирует Цензор.НЕТ.

"9 больница. К дежурному наряда охраны обратились врачи с просьбой вернуть пациента-беглеца в инфекционное отделение.

Мужчина вел себя неадекватно и отказывался одеться. Был возмущен тем, что ему пытались оказать первую помощь", - сказано в сообщении.

Беглеца удалось задержать и вернуть в инфекционное отделение, отметили в Муниципальной охране.

Киевская городская клиническая больница № 9 - одно из семи столичных медучреждений, в которых принимают больных COVID-19.

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Голый мужчина пытался сбежать из отделения для больных COVID-19 в Киеве 01

Голый мужчина пытался сбежать из отделения для больных COVID-19 в Киеве 02

Автор: 

больница (1441) карантин (16729) Киев (25588) побег (380) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Голый мужчина пытался сбежать из отделения для больных COVID-19 в Киеве - Цензор.НЕТ 7002
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09.07.2020 22:25
+12
Схоже ускладнення Covid-19 дає серьозні
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09.07.2020 22:25
+10
А кто-то может подсказать на каком основании его силой удерживают в инфекционном отделении? Это каким-то законом предусмотрено?
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09.07.2020 22:29
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Голый мужчина пытался сбежать из отделения для больных COVID-19 в Киеве - Цензор.НЕТ 7002
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09.07.2020 22:25 Ответить
Схоже ускладнення Covid-19 дає серьозні
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09.07.2020 22:25 Ответить
а ще якщо він виборець Земоніки
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10.07.2020 08:48 Ответить
мда!
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09.07.2020 22:26 Ответить
А вони впевнені, що у нього ковід ?
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09.07.2020 22:26 Ответить
нє блін, він зі Саскачевана, або з Едмонтону
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09.07.2020 22:28 Ответить
https://nv.ua/ukr/health/medicine/vcheni-poperedili-pro-novu-nebezpeku-covid-19-50098702.html?utm_source=set_lang Британські неврологи опублікували відомості про пацієнтів з легким перебігом https://nv.ua/ukr/health/medicine/koronavirus-ta-dnk-50098134.html COVID-19 , у яких з'явилися потенційно смертельні захворювання головного мозку.
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10.07.2020 08:37 Ответить
Ох уж мне эти британские ученые. Последнее время отжигают нипадецки.
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10.07.2020 13:04 Ответить
Стопудово він теж президент! Один з:
Голый мужчина пытался сбежать из отделения для больных COVID-19 в Киеве - Цензор.НЕТ 3188
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09.07.2020 22:27 Ответить
о б*же, доктора там судя по фото, тоже обосрались
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09.07.2020 22:27 Ответить
А кто-то может подсказать на каком основании его силой удерживают в инфекционном отделении? Это каким-то законом предусмотрено?
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09.07.2020 22:29 Ответить
Не, не имеют права.
Единственное наказание для пациента - отказ врачей от ответственности за его лечение.
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09.07.2020 22:55 Ответить
бо труси не одів, тому і утримували
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10.07.2020 08:49 Ответить
О, лохторат ЗЕ на фотке...
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09.07.2020 22:30 Ответить
Почему он голый?
Ленку на больничке тоже голой держали?
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09.07.2020 22:30 Ответить
не фантазируйте)))) кто и где ее держал? ))))
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09.07.2020 22:43 Ответить
Да хто её знает, где держали.
Пропала ведь с поля зрения тиливизира.
Может, ей одежду не возвращают вот и не показывается.
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09.07.2020 22:50 Ответить
Мож в каком-то новом порнопроекте участвует.
Не сидеть же без дела первой ляди пока муж не покладая рук айкозы курит с корабельными соснами.
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10.07.2020 01:43 Ответить
Что-то узнал, боялся за свою жизнь?
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09.07.2020 22:33 Ответить
похоже их туда с дурки свозят, что бы поднять процент заболевших, а этот, хоть и псих, видимо понял что могут и зажмурить то же для поднятия процента, решил сделать ноги.
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09.07.2020 22:40 Ответить
залечили... обобрали )))) а говорили - бесплатно )))) ага!!!
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09.07.2020 22:42 Ответить
ну хотя бы кормят! судя по фото
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09.07.2020 22:50 Ответить
та то с голодухи опух )))
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09.07.2020 23:02 Ответить
А там что, все наверное голые, О! тогда и зелёная тоже была голенькая, ай-яй-яй!!!
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09.07.2020 22:42 Ответить
да какая разница! она же зелёная, извращенец!
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09.07.2020 22:44 Ответить
Спортсмен.
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09.07.2020 22:42 Ответить
Я понял.
Там на больничке порно снимают.
А дядька отказался.
Сбежал.
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09.07.2020 22:52 Ответить
Украинская власть называет концлагеря "инфекционными больницами". В больницах людей силой не держат.
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09.07.2020 22:58 Ответить
Рекомендую подивитись "OSS 117 Lost in Rio" з Дю-Жарденом. Там є подібна сцена
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09.07.2020 23:56 Ответить
МУСОРА ТУПО ОТОБРАЛИ ВСЁ И ЗАКРЫЛИ В НАГЛУЮ
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10.07.2020 00:20 Ответить
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10.07.2020 10:02 Ответить
Аполлон Бельведерський! Таку фігуру гріх не показати. Десь писали, що ковід і на психіку дає ускладнення. Не збрехали британські вчені.
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10.07.2020 01:43 Ответить
это уже не мужчина.. он абс.безопасный = можно выпускать)))
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10.07.2020 04:44 Ответить
КОРОНА таки убивает и мозги!
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10.07.2020 07:50 Ответить
почитал комментарии - комментаторам при заболевании КОРОНАвирусом утрата мозгов не грозит.
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10.07.2020 07:56 Ответить
Жара
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10.07.2020 08:22 Ответить
А може в інфекційній лікарні давав концерти на піаніно сам Найвеличніший з Ведучих, то він і мабуть підготувався, а тут такий лікарі облом вчинили.
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10.07.2020 08:51 Ответить
Он из партии СН! Бежал к своему Духовному Лидеру - аятолла ЗЕменеї!!!
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10.07.2020 09:24 Ответить
В топе комменты как всегда второстепенные. Почему в инфекционные больницы свозят психов для статистики ковида - осталось за кадром. Дико заплюсовали все остальное, чтобы не фокусировалось внимание.
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10.07.2020 09:58 Ответить
ну заболел человек эксгибиционизмом,это осложнение от ковид
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11.07.2020 11:10 Ответить
 
 