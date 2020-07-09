Голый мужчина пытался сбежать из отделения для больных COVID-19 в Киеве. ФОТО

Беглеца задержали, он вел себя неадекватно и отказывался одеться.

Об этом сообщает в Фейсбуке Муниципальная охрана, информирует Цензор.НЕТ.

"9 больница. К дежурному наряда охраны обратились врачи с просьбой вернуть пациента-беглеца в инфекционное отделение.

Мужчина вел себя неадекватно и отказывался одеться. Был возмущен тем, что ему пытались оказать первую помощь", - сказано в сообщении.

Беглеца удалось задержать и вернуть в инфекционное отделение, отметили в Муниципальной охране.

Киевская городская клиническая больница № 9 - одно из семи столичных медучреждений, в которых принимают больных COVID-19.

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