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Голый мужчина пытался сбежать из отделения для больных COVID-19 в Киеве. ФОТО
Беглеца задержали, он вел себя неадекватно и отказывался одеться.
Об этом сообщает в Фейсбуке Муниципальная охрана, информирует Цензор.НЕТ.
"9 больница. К дежурному наряда охраны обратились врачи с просьбой вернуть пациента-беглеца в инфекционное отделение.
Мужчина вел себя неадекватно и отказывался одеться. Был возмущен тем, что ему пытались оказать первую помощь", - сказано в сообщении.
Беглеца удалось задержать и вернуть в инфекционное отделение, отметили в Муниципальной охране.
Киевская городская клиническая больница № 9 - одно из семи столичных медучреждений, в которых принимают больных COVID-19.
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Топ комментарии
+17 Грышка Распутный 2
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+12 jura bucaphalus
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+10 Sergiy Dzysyak
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Единственное наказание для пациента - отказ врачей от ответственности за его лечение.
Ленку на больничке тоже голой держали?
Пропала ведь с поля зрения тиливизира.
Может, ей одежду не возвращают вот и не показывается.
Не сидеть же без дела первой ляди пока муж не покладая рук айкозы курит с корабельными соснами.
Там на больничке порно снимают.
А дядька отказался.
Сбежал.