Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков. ФОТОрепортаж

Правоохранители продолжают осмотр зоны в Новоайдарском районе Луганской области, пострадавшей от лесного пожара.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Угрозы населению и объектам инфраструктуры нет. Полицейские продолжают осмотр мест происшествия, чтобы определить объем убытков. Спасибо каждому за четкую и слаженную работу!", - заявил Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что сейчас главной задачей является определение причин возникновения пожара.

"Для нас принципиально важно разобраться в причине возникновения пожара, чтобы в дальнейшем не допустить такой ситуации. Население и экосистема получили очень серьезные последствия. Тем более что мы находимся недалеко от зоны проведения Операции объединенных сил и применять технику, в частности авиацию, не можем в полном объеме", - подчеркнул он.

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин в свою очередь сообщил, что к тушению пожара привлечены около 1500 сотрудников МВД и 300 ед. техники.

"Это спасатели, работники Нацполиции и военнослужащие Национальной гвардии, работники агентства лесных ресурсов, а также местные органы власти. Считаю, что с данными задачами мы практически справились, но хочу отметить: и силы и резервы остаются здесь, на местах", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на Луганщине локализован, открытого горения нет: продолжается тушение трех очагов тления, - ГСЧС

Как сообщалось, 6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитановое Новоайдарского района Луганской области возник пожар. Из-за сильного ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор Смоляниново и садовый кооператив "Волчье озеро". Ориентировочная площадь пожара - 5 тыс. га.

В целом огонь уничтожил 24 и повредил 35 жилых домов, оказана помощь 43 пострадавшим. В больницы Северодонецка госпитализированы 7 чел.,, Новоайдара - 7 чел. Пять человек погибли.

По состоянию на 17:40 9 июля пожар был локализован. Продолжается тление в очагах, однако угрозы распространения огня нет.

Правоохранители рассматривают три основных версии возгорания в лесах Новоайдарского района Луганской области: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом, умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.

По факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.



