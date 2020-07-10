РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11151 посетитель онлайн
Новости Фото Пожары в Украине
2 263 11

Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков. ФОТОрепортаж

Правоохранители продолжают осмотр зоны в Новоайдарском районе Луганской области, пострадавшей от лесного пожара.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Угрозы населению и объектам инфраструктуры нет. Полицейские продолжают осмотр мест происшествия, чтобы определить объем убытков. Спасибо каждому за четкую и слаженную работу!", - заявил Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что сейчас главной задачей является определение причин возникновения пожара.

Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков 01

"Для нас принципиально важно разобраться в причине возникновения пожара, чтобы в дальнейшем не допустить такой ситуации. Население и экосистема получили очень серьезные последствия. Тем более что мы находимся недалеко от зоны проведения Операции объединенных сил и применять технику, в частности авиацию, не можем в полном объеме", - подчеркнул он.

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин в свою очередь сообщил, что к тушению пожара привлечены около 1500 сотрудников МВД и 300 ед. техники.

Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков 02

"Это спасатели, работники Нацполиции и военнослужащие Национальной гвардии, работники агентства лесных ресурсов, а также местные органы власти. Считаю, что с данными задачами мы практически справились, но хочу отметить: и силы и резервы остаются здесь, на местах", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на Луганщине локализован, открытого горения нет: продолжается тушение трех очагов тления, - ГСЧС

Как сообщалось, 6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитановое Новоайдарского района Луганской области возник пожар. Из-за сильного ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор Смоляниново и садовый кооператив "Волчье озеро". Ориентировочная площадь пожара - 5 тыс. га.

Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков 03

В целом огонь уничтожил 24 и повредил 35 жилых домов, оказана помощь 43 пострадавшим. В больницы Северодонецка госпитализированы 7 чел.,, Новоайдара - 7 чел. Пять человек погибли.

По состоянию на 17:40 9 июля пожар был локализован. Продолжается тление в очагах, однако угрозы распространения огня нет.

Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков 04

Правоохранители рассматривают три основных версии возгорания в лесах Новоайдарского района Луганской области: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом, умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.

По факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков 05
Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков 06

Аваков Арсен (3444) МВД (9321) пожар (5961) убытки (395)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Поліцаї на всє рукі от скукі.
показать весь комментарий
10.07.2020 09:04
+2
разве оценивать убытки это работа полиции?
показать весь комментарий
10.07.2020 09:05
+1
Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков - Цензор.НЕТ 5460
показать весь комментарий
10.07.2020 09:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поліцаї на всє рукі от скукі.
показать весь комментарий
10.07.2020 09:04 Ответить
Полиция оценивает объем убытков, причиненных лесным пожаром на Луганщине, - Аваков - Цензор.НЕТ 5460
показать весь комментарий
10.07.2020 09:05 Ответить
разве оценивать убытки это работа полиции?
показать весь комментарий
10.07.2020 09:05 Ответить
Оценивать должны страховые компании..где были застрахованы дома погорельцев...что бы выплатить сумму ущерба ...Но что то мне кажетсч что ни кто ничего не страховал..и оплачивать мы все будем из нашего кармана..т.е бюджета Украины....как те киевские квартиры...
показать весь комментарий
10.07.2020 09:35 Ответить
Видать имеют специальные познания в этой области, возможно проходили трускавецкие курсы.
показать весь комментарий
10.07.2020 09:36 Ответить
Сейчас Авакаша "оценит",ждите)Что-что,а это он умеет)
показать весь комментарий
10.07.2020 09:11 Ответить
Лучшеб оценили колличество убытков причененные зекомандой
показать весь комментарий
10.07.2020 09:11 Ответить
Коли сабаков щось коментує починається нудота...ще не вистачало товстопузого Антоніни....кубло злочинців в МВС..- ОЗУ
показать весь комментарий
10.07.2020 09:12 Ответить
Бутусік перестань піарити сабакова...це є керівник ОЗУ у вигляді МВС..Мусора більше шкоди роблять чим пожежа. А це лайно у якого довіри 0% ще щось коментує..
показать весь комментарий
10.07.2020 09:15 Ответить
Да ладно уж, простите министра, "занёсся". Видать головокружение от "успешной работы" полиции по Кагарлику и других "зашкварах" полицейских.
показать весь комментарий
10.07.2020 09:41 Ответить
Ну хоч би з десяток стандартних висловів вивчив курва, ну все життя ж тут прожив!!!(((
показать весь комментарий
10.07.2020 12:12 Ответить
 
 