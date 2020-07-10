Водителю грузовика выписали рекордные 6,5 тыс. евро штрафа за перевес в почти 22 тонны на Столичном шоссе. ФОТО
Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенной.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую.
"Зафиксирован рекордный штраф 6500 евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе. Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенной", - говорится в сообщении.
В Департаменте транспортно инфраструктуры напомнили, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: 36-м км. трассы Киев-Чоп, 7-м км. трассы Киев-Одесса, с. Пролески по ул. Броварской, пересечении ул. Кольцевая и Г. Барского и на Столичном шоссе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Единым средством платежа на территории Украины является гривна.
Может автор статьи перевел по курсу.
Или делается специально, чтобы оспорили.
Так что это очередное дно от зебилов!
За перегруз автопоезда на иностранных номерах штраф оплачивает физическое лицо управляющее или владелец транспорта юридическое лицо.
Или рузькэ?
Слава Оманскому Духовному Лидеру!!!!
Так в ПКУ і записано.
Так було і до 2019, і зараз так.
прицеп и сам авто рассчитан на 20 тонн, с какими то там запасами по перегрузкам
этот умудрился и тягач перегрузить и полуприцеп ровно в два раза
Точно не разрушатся?
1,25 тонны на колесо.
бо тільки повністю обдовбаний водій забуде,який у нього перегруз і стане на вагу...
PS Насколько я помню, рекорд был где-то в Николаевской области в прошлом году - 82 тонны.
PPS А вот танки на трейлере по дорогам можно возить? А то ведь там только один танк пустой 46 тонн весит.
В ночь с пятницы на субботу, 11 июля, на Богоявленском (Октябрьском) проспекте в Николаеве автомобиль ВАЗ 2111 врезался в седельный тягач Volvo.