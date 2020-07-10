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Водителю грузовика выписали рекордные 6,5 тыс. евро штрафа за перевес в почти 22 тонны на Столичном шоссе. ФОТО

Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенной.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую.

"Зафиксирован рекордный штраф 6500 евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе. Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенной", - говорится в сообщении.

В Департаменте транспортно инфраструктуры напомнили, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: 36-м км. трассы Киев-Чоп, 7-м км. трассы Киев-Одесса, с. Пролески по ул. Броварской, пересечении ул. Кольцевая и Г. Барского и на Столичном шоссе.

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Водителю грузовика выписали рекордные 6,5 тыс. евро штрафа за перевес в почти 22 тонны на Столичном шоссе 01
Водителю грузовика выписали рекордные 6,5 тыс. евро штрафа за перевес в почти 22 тонны на Столичном шоссе 02

Автор: 

дороги (2512) КГГА (2985) контроль (195) штраф (1286)


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Топ комментарии
+16
У нас штрафы уже в евро выписывают?
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10.07.2020 10:07
+15
Посчитай сколько километров дорог ты разбил своей гавнавозкой и во сколько денег обойдется ремонт, и поймешь почему такой штраф.
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10.07.2020 10:44
+14
Запрещено.
Единым средством платежа на территории Украины является гривна.

Может автор статьи перевел по курсу.
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10.07.2020 10:13
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У нас штрафы уже в евро выписывают?
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10.07.2020 10:07 Ответить
Автопоезд польской регистрации, потому в евро.
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10.07.2020 10:10 Ответить
Запрещено.
Единым средством платежа на территории Украины является гривна.

Может автор статьи перевел по курсу.
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10.07.2020 10:13 Ответить
Как не парадоксально, но штрафы выписывают даже украинским машинам в Евро, я пытался узнать на каком основании, но мне вразумительно никто не смог объяснить
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10.07.2020 10:17 Ответить
А вы в соответсивующие органы обращаться не пробовали? Ведь нарушение украинского законодательства.
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10.07.2020 10:22 Ответить
Это затем делается, что бы потом скасувати постанову як недійсну...
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10.07.2020 11:25 Ответить
нарушение закона, можно оспорить и признать штфаф недействительным.
Или делается специально, чтобы оспорили.
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10.07.2020 12:49 Ответить
их выписывают в евро что бы без проблем отменить через суд!
Так что это очередное дно от зебилов!
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10.07.2020 14:40 Ответить
контора мабуть офшорна.
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10.07.2020 21:53 Ответить
Что запрещено, где запрещено, кому запрещено?
За перегруз автопоезда на иностранных номерах штраф оплачивает физическое лицо управляющее или владелец транспорта юридическое лицо.
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10.07.2020 11:07 Ответить
читайте Законы.

Или рузькэ?
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10.07.2020 12:48 Ответить
у меня таких "поляков" на базе по 10 штук в день выгружается. то .fr, то .de на тентах написано. а водилы, *****, русским матом гнут.
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10.07.2020 10:14 Ответить
Все, кто хоть немного пообщался с рускими гнут матом.
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10.07.2020 18:30 Ответить
зачем с ними общаться ? в них стрелять надо.
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10.07.2020 23:23 Ответить
А если бы автопоезд был из сирийской Ракки, то водитель должен был расплачиваться золотыми динарами ИГИЛ?
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10.07.2020 10:20 Ответить
а где видно шо польской регистрации?
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10.07.2020 17:50 Ответить
www.tks-trans.pl на тенте прицепа и сверху кабины tks-trans.pl
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10.07.2020 18:29 Ответить
и шо?я вот сегодня видел машину с надписями на тенте и кабине www.....de а госномер наш.
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10.07.2020 20:19 Ответить
Пойди похмелись, бояра поди не дорого у вас в кацапстане.
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10.07.2020 21:47 Ответить
Номер нечитаем, но хорошо видна голубая полоска слева - так что действительно номер евросоюза. У нас нет номеров такого типа.
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11.07.2020 01:15 Ответить
дорожные штрафы всегда считались в евро и переводились в гривни
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10.07.2020 19:12 Ответить
С каких это пор Украина в еврозоне?))
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10.07.2020 10:08 Ответить
Банзай Зеленскому, нас приняли в Евросоюз!Перемига!
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10.07.2020 10:10 Ответить
сразу видно - Украина цэ Европа. штрафы в еврах выписывают. ну а то, шо в карман, а не в банк - то не важно.
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10.07.2020 10:11 Ответить
Вау! Мы в ЕС!!!!!

Слава Оманскому Духовному Лидеру!!!!
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10.07.2020 10:12 Ответить
Предполагаю, что при Мальдивском Духовном ****** было аналогично.
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10.07.2020 10:24 Ответить
вы только предполагать можете, а толком никогда ни хера не знаете. Вилами по воде, пернуть в лужу - любимые занятия криворогих дурачков
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10.07.2020 10:37 Ответить
У грудні 2018 - лютому 2019 авто з Європи розмитнювалися за ставками в євро.
Так в ПКУ і записано.
Так було і до 2019, і зараз так.
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10.07.2020 11:57 Ответить
зебиленок, ума только и хватает, чтобы Пороха вспомнить? Сците его, ЗЕленые обезьяны?
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10.07.2020 12:51 Ответить
А потом удивляются, почему у нас все дороги разбитые.
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10.07.2020 10:13 Ответить
Ето что еще за х***ня что в Украине выписывают штрафы стоимостью в квартиру? Да у нас за то что миллиард украденный из бюджета или убийство человека таких штрафов нету
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10.07.2020 10:16 Ответить
И вообще, причем тут общий вес. Если нагрузка должна на каждую ось рассчитываться. Вы бы еще общий вес поезда вычисляли
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10.07.2020 10:18 Ответить
ты водила той машины что ли?
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10.07.2020 10:38 Ответить
ПДД читай, да. На ночь и перед обедом.
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11.07.2020 01:17 Ответить
Иди в Европе с перевесом покатайся и больше 9 часов.
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10.07.2020 10:40 Ответить
Посчитай сколько километров дорог ты разбил своей гавнавозкой и во сколько денег обойдется ремонт, и поймешь почему такой штраф.
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10.07.2020 10:44 Ответить
европейские инженеры плачут!!!
прицеп и сам авто рассчитан на 20 тонн, с какими то там запасами по перегрузкам
этот умудрился и тягач перегрузить и полуприцеп ровно в два раза
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10.07.2020 10:38 Ответить
Есть такое понятие запас прочности.
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10.07.2020 10:39 Ответить
это не ссср, там никто никогда не делает запасов прочности 2, не по перегрузкам не по усталостям не по касательным
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10.07.2020 10:44 Ответить
Это фура, а не малолитражка. Малолитражки делают одноразовыми, а коммерческий транспорт считают не то что с двойным запасом, там и десятерной местами.
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11.07.2020 01:20 Ответить
Причем тут ссср, если у нее 20т «рабочий» вес, при котором у нее нету проблем при быстрой езде.
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12.07.2020 08:48 Ответить
Допустимая нагрузка 40 тонн., а дороги рассчитаны на 7 тонн.
Точно не разрушатся?
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10.07.2020 10:44 Ответить
40 т - це загальна вага автопотяга, поділи на кількість коліс...
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10.07.2020 13:36 Ответить
Когда строились дороги, двухосные автомобили были максимум 5 тонн.

1,25 тонны на колесо.
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10.07.2020 14:57 Ответить
нагрузка на ось 8 тонн, посчитай сколько у машины осей))
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10.07.2020 19:14 Ответить
В европе 42 общий без проблем
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11.07.2020 10:10 Ответить
Правильно Президент Зеленский зделал.Штрафовать рублём надо нарушителей.
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10.07.2020 10:47 Ответить
почем щас там у вас каменты в срублях деревянных?
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10.07.2020 10:53 Ответить
Деньгами нельзя, им доктор витаминки даёт.
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10.07.2020 11:33 Ответить
https://zakupka.com/p/935332053-konfeta-penis-strohhalm-lolly-red/?e=1&i=glRQD7xj7VPQ3GSzysg-kZKfc1HrNsucfVw_raPpJHc-e5SHu2t2_x-TVCA5uhsBHTT14vWQZFBtB3XIEHiKijck50L-lMFpixxXhkTRcVzo8JL26JPOFEhgN_kpP_WM9YVJLct1wAeZ_OqAnh1FsXKantFtVdcvil95FhIck4lrxPAx6kIaSwFlmu449DyoPJYTku0FetnoVVfnxCUkeRQKdtxwJ67aB_B6W37zXsc=&gclid=Cj0KCQjwo6D4BRDgARIsAA6uN1_vF_9lTU1Jq5G3oXd0cEEFBVpofjKNqMfPBcXX8Nra0YDH8a8r4HQaAjuAEALw_wcB
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10.07.2020 11:52 Ответить
Это полная ложь, что весовые работают круглосуточно! Работают когда хотят, а в часы пика на столичке три полосы забиты фурами а инспекторов вообще нет!
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10.07.2020 10:50 Ответить
Набежали ********* и начали стонать про злодейства злочынной хунты". А при Петре этого водилу разве что бы в дупу поцеловали. Приучайтесь жить по европейски, порохососы.
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10.07.2020 10:54 Ответить
Откуда вы такие недалекие беретесь ?
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10.07.2020 11:05 Ответить
Сколько дальнобойщиков было оштрафовано за перегруз у нас с 2014 по 2019? Поведай мне о далёкий. Чы ты настолько далёкий в своей Польше, шо не в курсе?
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10.07.2020 11:09 Ответить
а у кінці року приз тому хто був за рік найважчим!!! і за перевищення швидкості від Геращенко теж номінаця. ))))
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10.07.2020 11:08 Ответить
давно пора уродов прижать... в европу очко жмет с перегрузом ехать а дома можно...
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10.07.2020 12:14 Ответить
Благая весть!
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10.07.2020 12:20 Ответить
водія на наркотики не перевіряли ?

бо тільки повністю обдовбаний водій забуде,який у нього перегруз і стане на вагу...
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10.07.2020 15:04 Ответить
А що, можна не ставати?
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10.07.2020 22:33 Ответить
Такой водитель нынче все водители в европе а это тупой наездник ))))
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11.07.2020 10:06 Ответить
так а где машина с перегрузом?
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10.07.2020 17:54 Ответить
Молодцы, лихо развели лоха на бабки по полной! Напомню, 60 тонн - это вагон щебня, а под тентом явно, что не щебень! Чтобы такой вес потянул движок, надо иметь минимум 16 пар колес!
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10.07.2020 19:03 Ответить
https://censor.net/user/461432 дурачечек, под тентом может просто лежать несколько пачек листового металла
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10.07.2020 20:59 Ответить
Машина похоже для картинки на фото, обычная фура с таким весом это нереально, она бы развалилась.
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10.07.2020 21:59 Ответить
70 тонн в фуру, легко. Сам видел. И погрузили бы и ещё, но водила начал выдавать такие многоэтажные маты, что все заслушались и забыли, зачем они там вообще собрались. Но с 70-ми тоннами в прицепе фура выехала за ворота склада, а что там дальше было, я не знаю.

PS Насколько я помню, рекорд был где-то в Николаевской области в прошлом году - 82 тонны.

PPS А вот танки на трейлере по дорогам можно возить? А то ведь там только один танк пустой 46 тонн весит.
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11.07.2020 01:28 Ответить
Прицеп видел какой и сколько осей там расспределение нагрузки по осям слышал?если не в теме не пиши ерунду про таки
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11.07.2020 10:04 Ответить
В ПДД прописано ограничение на ось и ограничение на общий вес. Посмотри.
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12.07.2020 12:02 Ответить
Есть определенные маршруты по которым с большим весом разрешино движение по разрешению почитай
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12.07.2020 14:21 Ответить
ну пусть у зельмана возьмут двухгодичную зпшку
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10.07.2020 22:17 Ответить
Правильное решение! Их ипать надо не по детски! Такие колеи набили,что нормальной машиной туда попадая,можно днище до самой жопы разодрать!
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10.07.2020 23:12 Ответить
Ну і сенс будувати ударними темпами нові дороги ??Подiбнi довбнi проїдуть разок по тій новій дорозі і все, капут дорозі . Ну одного два зловлять, ( відмовляться від хабара припустимо) а решта ?
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10.07.2020 23:20 Ответить
От я не розумію: з одного боку ці перевізники жаліються на поганий стан доріг і кажуть, що їздити, по більшості з них, не можливо, а з іншого, хапаючи "шарові" прибутки, перезавантажують свої ж фури, які ці дороги і гроблять... Як це все живе в одних мізках і не доводить до сказу?
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11.07.2020 01:17 Ответить
Сьогодні вночі, алень зерновозний вирішив https://novosti-n.org/news/Nochyu-v-Nykolaeve-avtomobyl-taksy-vrezalsya-v-zernovoz-dvoe-postradavshyh-195311#image-3 розвернутись ... Проспект до сих пір заблокований в обидві сторони.
В ночь с пятницы на субботу, 11 июля, на Богоявленском (Октябрьском) проспекте в Николаеве автомобиль ВАЗ 2111 врезался в седельный тягач Volvo.

Водієві вантажівки виписали рекордні 6,5 тис. євро штрафу за надмірну вагу в майже 22 тонни на Столичному шосе - Цензор.НЕТ 4027
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11.07.2020 08:39 Ответить
лично видел в полуприцепе металлолома на 55 тонн + масса машины весы сломали 80 тонные.
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11.07.2020 09:40 Ответить
Масса машины максимум до 20 тон с прицепом)))
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11.07.2020 10:01 Ответить
Хорошая реклама для других перевозчиков.
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11.07.2020 09:59 Ответить
Штрафовать мало, надо начинать конфисковывать технику в пользу государства!
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11.07.2020 10:21 Ответить
 
 