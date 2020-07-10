Водителю грузовика выписали рекордные 6,5 тыс. евро штрафа за перевес в почти 22 тонны на Столичном шоссе. ФОТО

Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенной.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую.

"Зафиксирован рекордный штраф 6500 евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе. Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенной", - говорится в сообщении.

В Департаменте транспортно инфраструктуры напомнили, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: 36-м км. трассы Киев-Чоп, 7-м км. трассы Киев-Одесса, с. Пролески по ул. Броварской, пересечении ул. Кольцевая и Г. Барского и на Столичном шоссе.

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