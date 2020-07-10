РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11830 посетителей онлайн
Новости Фото ДТП
12 980 51

Трое погибших, один травмированный: на Полтавском шоссе в Днепре произошло жуткое ДТП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре полиция задержала водителя, который совершил ДТП, в результате которого три человека погибли, еще один травмирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июля около 23:00 в районе д. № 169 по ул. Полтавское шоссе в г. Днепр. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Crafter осуществляя объезд автомобиля "MAN 14.285LE" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Focus.

Водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Focus погибли, пассажир автомобиля Volkswagen Crafter был травмирован и направлен в больницу", - сказано в сообщении.

Трое погибших, один травмированный: на Полтавском шоссе в Днепре произошло жуткое ДТП 01

Водителя 1994 года рождения Volkswagen Crafter задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

10 июля следователем по согласованию с прокуратурой будет вручено извещение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

Трое погибших, один травмированный: на Полтавском шоссе в Днепре произошло жуткое ДТП 02

Сведения по данному факту внесены следственным управлением в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Трое погибших, один травмированный: на Полтавском шоссе в Днепре произошло жуткое ДТП 03
Фото: сайт полиции

Трое погибших, один травмированный: на Полтавском шоссе в Днепре произошло жуткое ДТП 04
Трое погибших, один травмированный: на Полтавском шоссе в Днепре произошло жуткое ДТП 05
Трое погибших, один травмированный: на Полтавском шоссе в Днепре произошло жуткое ДТП 06
Трое погибших, один травмированный: на Полтавском шоссе в Днепре произошло жуткое ДТП 07
Трое погибших, один травмированный: на Полтавском шоссе в Днепре произошло жуткое ДТП 08
Фото: сайт ГСЧС

Днепр (4429) ДТП (7679) смерть (9232)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
"водитель автомобиля Volkswagen Crafter осуществляя объезд автомобиля "MAN 14.285LE" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Focus.
Водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Focus погибли"
Источник: https://censor.net/p3207320
От такого не спастись, к сожалению.
От идиота, который устроил лобовое, выехав на встречку.
Если не хотите, чтобы люди и дальше гибли из-за таких вот сволочей, устройте показательный процесс.
И регулярно показаывайте, как водитель из СИЗо письма слезные пишет, как на зоне ему хорошо, ну, вы знаете.
Иначе и дальше будут гибнуть невынные люди из-за макак за рулям,
показать весь комментарий
10.07.2020 10:30
+8
Да уж. Убил троих человек и получит от 5 до 7 лет колонии. А скорее всего выйдет через 3 года. Человеческая жизнь в Украине ничего не стоит. Вот если бы он коноплю выращивал или мак тогда его бы назвали наркобароном и по всей строгости...
показать весь комментарий
10.07.2020 10:27
+7
Якщо придивитись, то видно, що на дорозі по ДВІ полоси в кожному напрямку. І відразу виникають питання:
1. Що робила фура в лівій полосі, якщо не повертала ліворуч? (порушення ПДР)
2. Якого путіна недолуге на крафтері пішло на об'їзд з лівого боку, по зустічній смузі, а не з правого? (теж порушення ПДР)
Виправте мене, якщо я помиляюсь...
показать весь комментарий
10.07.2020 10:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.07.2020 10:26 Ответить
Да уж. Убил троих человек и получит от 5 до 7 лет колонии. А скорее всего выйдет через 3 года. Человеческая жизнь в Украине ничего не стоит. Вот если бы он коноплю выращивал или мак тогда его бы назвали наркобароном и по всей строгости...
показать весь комментарий
10.07.2020 10:27 Ответить
Шесть человек - 10лет, несправедливо.
показать весь комментарий
10.07.2020 10:34 Ответить
"Шесть человек - 10лет, несправедливо."
Синдром зайчихи....
показать весь комментарий
10.07.2020 11:38 Ответить
"водитель автомобиля Volkswagen Crafter осуществляя объезд автомобиля "MAN 14.285LE" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Focus.
Водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Focus погибли"
Источник: https://censor.net/p3207320
От такого не спастись, к сожалению.
От идиота, который устроил лобовое, выехав на встречку.
Если не хотите, чтобы люди и дальше гибли из-за таких вот сволочей, устройте показательный процесс.
И регулярно показаывайте, как водитель из СИЗо письма слезные пишет, как на зоне ему хорошо, ну, вы знаете.
Иначе и дальше будут гибнуть невынные люди из-за макак за рулям,
показать весь комментарий
10.07.2020 10:30 Ответить
хотів в шумахєра пограти, тут винен і водій вантажівки, що їхав не по своїй смузі, а їхав, бо права крайня, з імовірністю 99,99% розбита, тому вина і дрожньої служби в т.ч. а щоб таких випадків не було, то навіть тих 10 років, але повинні отримувати реально, а не відкуповуватись як деякі мажори.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:17 Ответить
і питання взагаліто є до водія загиблиго, з якою швидкістю він їхав.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:18 Ответить
Не жаль виновных(пускай сидит по максимуму), очень жаль невиновных. Соболезную родным и близким погибших.
показать весь комментарий
10.07.2020 10:32 Ответить
Да, шансов не было. Хоть пристегнутым, хоть нет... Соболезнование.
Все скорость, которая по прежнему никак на трассах не контролируется и урод на микроавтобусе думал, что он на спорткаре.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:49 Ответить
ну той що хоч і по своїй смузі їхав теж мабуть перевищив, занадто жорсткі пошкодження.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:19 Ответить
Можливо, дорога там нормальна, по дві полоси у кожну сторону. Але здається обмеження 50 км.год., бо зробили переривчату смугу для повороту на заправку. Туди якраз, напевне, збиралася повернути фура. Пацанюга га Фольксі не встиг зреагувати і попер на зустрічну?
показать весь комментарий
10.07.2020 15:37 Ответить
може й так, але якщо фура на заправку хотіла, то обганяти її ще більша тупість.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:51 Ответить
мясорубка(
показать весь комментарий
10.07.2020 10:33 Ответить
Якщо придивитись, то видно, що на дорозі по ДВІ полоси в кожному напрямку. І відразу виникають питання:
1. Що робила фура в лівій полосі, якщо не повертала ліворуч? (порушення ПДР)
2. Якого путіна недолуге на крафтері пішло на об'їзд з лівого боку, по зустічній смузі, а не з правого? (теж порушення ПДР)
Виправте мене, якщо я помиляюсь...
показать весь комментарий
10.07.2020 10:35 Ответить
возможно тоже когото обгоняла фура, но недостаточно быстро как нужно было водятлу буса, вот он решил и ее по встречке обогнать...
показать весь комментарий
10.07.2020 10:40 Ответить
Как вариант
показать весь комментарий
10.07.2020 10:43 Ответить
це двійний обгін виходить.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:06 Ответить
вы права за сало купили?
показать весь комментарий
10.07.2020 11:09 Ответить
там питання, переляканий. у мене їх немає.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:51 Ответить
где вопрос? при чем тут вопрос?
я тебя спросил - ты права за сало купил? какой "двойной обгон"?
показать весь комментарий
10.07.2020 11:52 Ответить
это был двойной обгон на третьей космической скорости из четвертого форсажа
показать весь комментарий
10.07.2020 14:31 Ответить
ти отримав відповіль. тобі повилазило чи плівку заїло? чи просто понос слів і запор мізків.
показать весь комментарий
10.07.2020 16:46 Ответить
от тебя? где?
расскажи мне про двойной обгон. очень интересно послушать
показать весь комментарий
10.07.2020 16:47 Ответить
псіх, шо ти приєбалося, убогое? хіба у коменті не двійний обгон описано: возможно тоже когото обгоняла фура, но недостаточно быстро как нужно было водятлу буса, вот он решил и ее по встречке обогнать... - та дві полоси, на одній машина, на другій обгонщик, на третій-зустрічній гонщик.
показать весь комментарий
10.07.2020 18:38 Ответить
нет не двойной обгон. начни с определения "обгон". фура никого не обгоняла потому как не выезжала на встречную полосу. обгон это опережение попутного транспортного средства с выездом на встречную полосу
поэтому не бывает обгона справа. и потому что вот таких безграмотных с правами за сало на дорогах просто дохера ездить по дорогам нужно крайне аккуратно
показать весь комментарий
10.07.2020 19:50 Ответить
ще раз тобі особоодарьонному: забудь про текст статті, абстрагуйся лише на коменті. і мені твоя лекція нахєр всралася.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:33 Ответить
а статья вообще не при чем. это ты написал
"це двійний обгін виходить." или это в статье где то написано?
так вот дятел - я тебе поэтому и поясняю - ты права купил за сало. вот таких как ты "знатоков" и имеют полицаи. и правильно делают
показать весь комментарий
10.07.2020 22:36 Ответить
тоді поясни мені як у тебе із комента вийшов обїзд транспортного засобу зправа?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:39 Ответить
да потому что таких как ты тут не один и даже не два.
у одного "обгон справа запрещен", у второго "двойной обгон получается".
можешь успокоиться - про "обгон справа" не ты писал
показать весь комментарий
10.07.2020 22:42 Ответить
возможно тоже когото обгоняла фура - у тебе особоодарьонного псіха вона то робила зправа.

недостаточно быстро как нужно было водятлу буса, вот он решил и ее по встречке обогнать - встречка тоже справа у тебя. іди хильни бояришніка, може мізки на місто стануть.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:42 Ответить
бл тупое существо!
обгон это ОПЕРЕЖЕНИЕ попутного транспортного средства С ВЫЕЗДОМ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ ДВИЖЕНИЯ. фура НЕ ОБГОНЯЛА НИКОГО! Фура могла ОПЕРЕЖАТЬ!
ты идиот подпиши протокол как ты "обгонял" на дороге с двумя полосами в обе стороны не пересекая сплошную разделительную и попадешь на некислый штраф. и это правильно
показать весь комментарий
10.07.2020 22:44 Ответить
фура никого не обгоняла. обгон возможен только с выездом на встречную полосу
показать весь комментарий
10.07.2020 11:53 Ответить
регулярно проезжаю Днепр, заметил, что днепряне всегда прут по левой полосе и никогда не уступают дорогу тем, кто движется быстрее... так что если видите машину на днепровских номерам можете быть уверенным, что этот имбицил еще и на тормоз нажмёт, когда вы приблизитесь к нему
показать весь комментарий
10.07.2020 14:33 Ответить
обгона с правой стороны не существует в природе
в каком пункте правил указано что грузовому транспорту запрещено движение в левой полосе? если ты про 11.2 то там сказано

"На дорогах, с двумя и более полосами для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом."
показать весь комментарий
10.07.2020 11:56 Ответить
На фото видно разрыв возле сплошной линии скорей всего манчик должен был поворачивать. Лихачу на крафтере стало мало двух полос, может первый ряд занят, а скорей всего хотел кому то доказать какой он *********** водитель.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:04 Ответить
зправа обганяти це порушення ПДР, а щодо фури згоден, не по своїй їхав і крафтеру дорогу не уступив, але мабуть права смуга розбита, тому і їдуть не посвоїй, а за це теж треба штрафувати.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:21 Ответить
обгона справа НЕ СУЩЕСТВУЕТ в природе!
показать весь комментарий
10.07.2020 16:48 Ответить
Ти ідіот! Пригода була у Буратіно. У даному випадку - дорожно-транспортна ПОДІЯ!!!
показать весь комментарий
10.07.2020 11:09 Ответить
бутусов, ты желтеешь - убери слово "жуткое"
так ты скоро будешь писать "горячо любимые" депутаты
показать весь комментарий
10.07.2020 11:19 Ответить
Это Фокус?!
показать весь комментарий
10.07.2020 11:50 Ответить
мелкочму сперма мозжечок давила. а тут ще й фура ліву смугу(можливо) зайняла згідно подальшого маневру...
за кермо пшсля 30 років, коли гівна всі повиходять там де має бути мозок.
показать весь комментарий
10.07.2020 12:01 Ответить
Ефремову 57
показать весь комментарий
10.07.2020 15:11 Ответить
там бухло замістило мозок.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:22 Ответить
Дебилизм лечится радикальным ужесточением наказания за нарушение ПДД. В нормальных странах это поняли давно и таких случаев там практически не бывает. А у нас реально страшно ездить. Я думаю, пожизненное с конфискацией в пользу родственников погибших поубавила бы прыти у дебилов за рулем. Страна непуганых идиотов.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:32 Ответить
Убил троих людей и от 6 до 10 лет????????? Почему не от 10 и до пожизненного??????? Почему жизни людей так низко ценят в этой грёбаной стране???????? Какие падлы и когда переписали уголовный кодекс?????? Оранжевые? Синие? Красные? Или зелёные???? Какие падлы это сделали?
показать весь комментарий
10.07.2020 15:09 Ответить
в 2001 які були? не памятаю, правда, яке було до того, але мабуть теж в таких межах.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:24 Ответить
В Германии, например, это было бы однозначно пожизненное.
https://24tv.ua/ru/samye_gromkie_dtp_s_mazhorami_chem_vse_zakonchilos_n1004465
показать весь комментарий
10.07.2020 15:43 Ответить
щодо германії не вкурсі, а от щоб хочаб, в тих межах, що є давали б реально і всякі мажори не уникали, то таких випадків би було менше.
показать весь комментарий
10.07.2020 15:53 Ответить
Лично знала погибших. Делала погибшей Аленочке прическу свадебную, столько планов на будущее было, в ожидании долгожданного малыша.....До сих пор не могу поверить что их больше нет.....😢😢😢 Вечная память 🙏
показать весь комментарий
10.07.2020 21:18 Ответить
 
 