Трое погибших, один травмированный: на Полтавском шоссе в Днепре произошло жуткое ДТП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре полиция задержала водителя, который совершил ДТП, в результате которого три человека погибли, еще один травмирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июля около 23:00 в районе д. № 169 по ул. Полтавское шоссе в г. Днепр. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Crafter осуществляя объезд автомобиля "MAN 14.285LE" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Focus.

Водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Focus погибли, пассажир автомобиля Volkswagen Crafter был травмирован и направлен в больницу", - сказано в сообщении.

Водителя 1994 года рождения Volkswagen Crafter задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

10 июля следователем по согласованию с прокуратурой будет вручено извещение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

Сведения по данному факту внесены следственным управлением в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.



Фото: сайт полиции











Фото: сайт ГСЧС