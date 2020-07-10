Трое погибших, один травмированный: на Полтавском шоссе в Днепре произошло жуткое ДТП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Днепре полиция задержала водителя, который совершил ДТП, в результате которого три человека погибли, еще один травмирован.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июля около 23:00 в районе д. № 169 по ул. Полтавское шоссе в г. Днепр. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Crafter осуществляя объезд автомобиля "MAN 14.285LE" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Ford Focus.
Водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Focus погибли, пассажир автомобиля Volkswagen Crafter был травмирован и направлен в больницу", - сказано в сообщении.
Водителя 1994 года рождения Volkswagen Crafter задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.
10 июля следователем по согласованию с прокуратурой будет вручено извещение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.
Сведения по данному факту внесены следственным управлением в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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Водитель и двое пассажиров автомобиля Ford Focus погибли"
Источник: https://censor.net/p3207320
От такого не спастись, к сожалению.
От идиота, который устроил лобовое, выехав на встречку.
Если не хотите, чтобы люди и дальше гибли из-за таких вот сволочей, устройте показательный процесс.
И регулярно показаывайте, как водитель из СИЗо письма слезные пишет, как на зоне ему хорошо, ну, вы знаете.
Иначе и дальше будут гибнуть невынные люди из-за макак за рулям,
Все скорость, которая по прежнему никак на трассах не контролируется и урод на микроавтобусе думал, что он на спорткаре.
1. Що робила фура в лівій полосі, якщо не повертала ліворуч? (порушення ПДР)
2. Якого путіна недолуге на крафтері пішло на об'їзд з лівого боку, по зустічній смузі, а не з правого? (теж порушення ПДР)
Виправте мене, якщо я помиляюсь...
я тебя спросил - ты права за сало купил? какой "двойной обгон"?
расскажи мне про двойной обгон. очень интересно послушать
поэтому не бывает обгона справа. и потому что вот таких безграмотных с правами за сало на дорогах просто дохера ездить по дорогам нужно крайне аккуратно
"це двійний обгін виходить." или это в статье где то написано?
так вот дятел - я тебе поэтому и поясняю - ты права купил за сало. вот таких как ты "знатоков" и имеют полицаи. и правильно делают
у одного "обгон справа запрещен", у второго "двойной обгон получается".
можешь успокоиться - про "обгон справа" не ты писал
недостаточно быстро как нужно было водятлу буса, вот он решил и ее по встречке обогнать - встречка тоже справа у тебя. іди хильни бояришніка, може мізки на місто стануть.
обгон это ОПЕРЕЖЕНИЕ попутного транспортного средства С ВЫЕЗДОМ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ ДВИЖЕНИЯ. фура НЕ ОБГОНЯЛА НИКОГО! Фура могла ОПЕРЕЖАТЬ!
ты идиот подпиши протокол как ты "обгонял" на дороге с двумя полосами в обе стороны не пересекая сплошную разделительную и попадешь на некислый штраф. и это правильно
в каком пункте правил указано что грузовому транспорту запрещено движение в левой полосе? если ты про 11.2 то там сказано
"На дорогах, с двумя и более полосами для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом."
так ты скоро будешь писать "горячо любимые" депутаты
за кермо пшсля 30 років, коли гівна всі повиходять там де має бути мозок.
https://24tv.ua/ru/samye_gromkie_dtp_s_mazhorami_chem_vse_zakonchilos_n1004465