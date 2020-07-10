Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Дарницкой райсуде Киева началось очередное заседание по иску Медведчука к Вахтангу Кипиани и издательству Vivat.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В данный момент судья решает по поводу возможного переноса заседания в больший зал, чтобы могли поместиться все наблюдатели и журналисты.

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Под Дарницкий районным судом проходит митинг против Медведчука.





































Фото: Олег Богачук, Ольга Скороход, Цензор.НЕТ

О намерении Виктора Медведчука подать иск к Вахтангу Кипиани стало известно в конце августа.

Во времена СССР Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката.

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Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.

Летом 2018 года во время съемок фильма о Василе Стусе под названием "Запрещенный" актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из ленты вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

Режиссер Роман Бровко утверждал, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот опроверг его слова.

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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василе Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.

Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василя Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адвоката.