РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11830 посетителей онлайн
Новости Фото Правосудие
7 646 108

Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Дарницкой райсуде Киева началось очередное заседание по иску Медведчука к Вахтангу Кипиани и издательству Vivat.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В данный момент судья решает по поводу возможного переноса заседания в больший зал, чтобы могли поместиться все наблюдатели и журналисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведчук подал в суд на Кипиани: требует запретить распространение книги о Стусе

Под Дарницкий районным судом проходит митинг против Медведчука.

Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 01

Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 02

Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 03
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 04
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 05
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 06
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 07

Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 08
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 09
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 10
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 11
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 12
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 13
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 14
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 15
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 16
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 17

Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 18
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 19
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста 20

Фото: Олег Богачук, Ольга Скороход, Цензор.НЕТ

О намерении Виктора Медведчука подать иск к Вахтангу Кипиани стало известно в конце августа.

Во времена СССР Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката.

Также на Цензор.НЕТ: Сцена суда над Стусом без указания фамилии адвоката - это баланс того, что нам позволил сделать закон, - режиссер фильма "Запрещенный". ВИДЕО

Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.

Летом 2018 года во время съемок фильма о Василе Стусе под названием "Запрещенный" актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из ленты вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

Режиссер Роман Бровко утверждал, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот опроверг его слова.

Читайте также: Иск Медведчука с требованием запретить книгу о Стусе - давление на свободу слова, - гендиректор издательства "Виват" Орлова

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василе Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.

Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василя Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адвоката.

Автор: 

Кипиани Вахтанг (48) Медведчук Виктор (1789) Стус (94) суд (25113) юстиция (758)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+38
Медведчук вже судиться. Скороі Гіркін подасть в Печерський суд на компенсацію.
показать весь комментарий
10.07.2020 10:38
+35
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста - Цензор.НЕТ 2243
показать весь комментарий
10.07.2020 10:42
+32
Суд продолжил рассмотрение иска Медведчука о запрете продажи книги о Стусе: под зданием суда проходит акция протеста - Цензор.НЕТ 3732
показать весь комментарий
10.07.2020 10:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Правда очі коле сепару Мертветчуку!
показать весь комментарий
10.07.2020 11:47 Ответить
Уже усі, хто хотів, книжку придбали.
Я навіть із автографом автора.
Тому що сподівань на наші "суди" немає.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:53 Ответить
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 2715
показать весь комментарий
10.07.2020 17:24 Ответить
Порох не пришел поддержать своего братана медведчука? Которому он дал зеленый свет во всем на время своего президентства. Партию создал, каналы скупил, на которых потом рекламировал пороха перед выборами.
показать весь комментарий
10.07.2020 11:57 Ответить
А що ж у тій книжці так "муляє" Кащеюшку, яйце з голкою? Так з історії як і з пісні слів не викинеш.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:52 Ответить
Этот прорасеянский недоносок еще и за это должен ответить.
Суд продовжив розгляд позову Медведчука щодо заборони продажу книги про Стуса: під будівлею суду відбувається акція протесту - Цензор.НЕТ 1874
показать весь комментарий
10.07.2020 14:03 Ответить
ведь говорили то что хуже не будет...
надо было год назад думать за кого голосовать
теперь поздно митинговать
показать весь комментарий
10.07.2020 15:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 