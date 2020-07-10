ГБР задержало начальника отделения военного комиссариата в Киеве за вымогательство $5 тыс. взятки за справку о непригодности к службе. ФОТОрепортаж
Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из отделений военного комиссариата в Киеве из-за вымогательство взятки. Также задержан посредник.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.
Отмечается, что следователи задержали начальника одного из отделений Деснянского районного военного комиссариата в городе Киеве и Киевской области и его посредника после получения ими неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
"По данным предварительного расследования, военнослужащий требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов США за выдачу справки о непригодности к военной службе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 9 июля 2020 следователи ГБР задержали военнослужащего и его посредника после получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов США в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.
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