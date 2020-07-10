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ГБР задержало начальника отделения военного комиссариата в Киеве за вымогательство $5 тыс. взятки за справку о непригодности к службе. ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из отделений военного комиссариата в Киеве из-за вымогательство взятки. Также задержан посредник.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что следователи задержали начальника одного из отделений Деснянского районного военного комиссариата в городе Киеве и Киевской области и его посредника после получения ими неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

"По данным предварительного расследования, военнослужащий требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 5000 долларов США за выдачу справки о непригодности к военной службе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 9 июля 2020 следователи ГБР задержали военнослужащего и его посредника после получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов США в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

ГБР задержало начальника отделения военного комиссариата в Киеве за вымогательство $5 тыс. взятки за справку о непригодности к службе 01
ГБР задержало начальника отделения военного комиссариата в Киеве за вымогательство $5 тыс. взятки за справку о непригодности к службе 02
ГБР задержало начальника отделения военного комиссариата в Киеве за вымогательство $5 тыс. взятки за справку о непригодности к службе 03
ГБР задержало начальника отделения военного комиссариата в Киеве за вымогательство $5 тыс. взятки за справку о непригодности к службе 04
ГБР задержало начальника отделения военного комиссариата в Киеве за вымогательство $5 тыс. взятки за справку о непригодности к службе 05

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Автор: 

взятка (6168) военнослужащие (6159) ГБР (3011) Военная служба правопорядка (44)


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Топ комментарии
+7
5 тонн... а ты прикинь если 4 ре повестки пришло!
ГБР задержало начальника отделения военного комиссариата в Киеве за вымогательство $5 тыс. взятки за справку о непригодности к службе - Цензор.НЕТ 2751
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10.07.2020 11:08
+2
Что-то дорого, за 5000 большинство в припрыжку в армию побежит. Брехня какая-то.
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10.07.2020 11:05
+1
5 тонн, он, что от подводной лодки отмазывал!!! дичь
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10.07.2020 11:00
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Правила форума Совет форумчан
5 тонн, он, что от подводной лодки отмазывал!!! дичь
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10.07.2020 11:00 Ответить
5 тонн... а ты прикинь если 4 ре повестки пришло!
ГБР задержало начальника отделения военного комиссариата в Киеве за вымогательство $5 тыс. взятки за справку о непригодности к службе - Цензор.НЕТ 2751
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10.07.2020 11:08 Ответить
Зараз він тобі віршами відповідатиме🤪
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10.07.2020 11:10 Ответить
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит -
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем... і раптом старшина!...
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10.07.2020 11:14 Ответить
А ще вірші Сашка гарматного:
К кастрату раз пришел скрыпач,
Он был бедняк, а тот богач.
«Смотри, сказал певец , -
Мои алмазы, изумруды -
Я их от скуки разбирал.
А! кстати, брат, - он продолжал, -
Когда тебе бывает скучно,
Ты что творишь, сказать прошу».
В ответ бедняга равнодушно:
- Я? я себе чешу.
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10.07.2020 11:17 Ответить
Портнова не трогают,- типа свой.
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10.07.2020 11:43 Ответить
Что-то дорого, за 5000 большинство в припрыжку в армию побежит. Брехня какая-то.
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10.07.2020 11:05 Ответить
А хто зараз при владі?
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10.07.2020 11:07 Ответить
так а вдруг какой-то коррупционер типа Зели который может за неделю пожрать на 5к баксом в каком-то велюре
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10.07.2020 11:11 Ответить
Соломон все вирішує за допомогою меча👇
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10.07.2020 11:12 Ответить
Риски больше. Ставки выше. Раньше 1000 ка была теперь 5ка -инфляция
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10.07.2020 11:12 Ответить
ценник нагло завышен. обидел клиента.
3500 ,возможен торг.
А теперь проблемы у всех троих.....Играйте в шахматы,пАнове.
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10.07.2020 11:22 Ответить
Та краще за таке бабло відслужити.
Ніж 5 тис баксів викинути і з білим білетом жити.
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10.07.2020 11:46 Ответить
А то что раньше получил, забыл задекларировать?
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10.07.2020 11:48 Ответить
 
 