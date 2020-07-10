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Новости Фото Силовики
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ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев. ФОТОрепортаж

Командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и трое полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области задержаны по подозрению в сбыте наркотических средств, получении взяток с наркоторговцев и незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР), передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, четверо правоохранителей, действуя в составе преступной группы, наладили механизм получения неправомерной выгоды от лиц, осуществляющих изготовление и сбыт наркотических средств. Правоохранители проникали в частную собственность лиц, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотические средства и в дальнейшем сбывали их. Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев неправомерную выгоду в качестве платы за непривлечение их к уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба ГБР в пятницу.

В ходе досудебного расследования было задокументировано 5 эпизодов противоправной деятельности правоохранителей.

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Четверо участников преступной группы были задержаны 9 июля. Проведены обыски по месту их жительства, в транспортных средствах фигурантов производства, а также в служебных кабинетах Управление патрульной полиции в Донецкой области. В кабинетах руководства управления патрульной полиции обнаружено и изъято оружие и большое количество патронов, происхождение которых будет установлено следствием.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.2 ст.189 (вымогательство), ч.2 ст.162 (нарушение неприкосновенности жилья), ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас решается вопрос об отстранении задержанных от занимаемых должностей и в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 01
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 02
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 03
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 04
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 05
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 06
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 07
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 08
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 09
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 10
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 11
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 12
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев 13

Автор: 

задержание (6680) наркотики (2148) Нацполиция (16506) правоохранительные органы (2970) СБУ (19942) силовики (2799) Донецкая область (9794) ГБР (3011)


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Топ комментарии
+7
В Украине хроническая проблема с силовиками, причем со всеми. Какая-то отрицательная селекция. Недаром в 2014 разведка,прокуроры, СБУ, МВД побежали к врагу. Дошли бы буряты до Киева, видимо такая же картина была бы.
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10.07.2020 11:18
+7
А я казав вам не обирайте президентом наркомана.))
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10.07.2020 11:23
+5
А ви казали не має реформ! Як не має? Тепер за кришу з бариг на донеччині будуть не мусора збирати, а чекісти... Хіба це не зміни?
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10.07.2020 11:15
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Правила форума Совет форумчан
Говорили же им - делиться надо.
Таблицу умножения усвоили, а таблицу деления - нет.
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10.07.2020 11:15 Ответить
Ніякої реХформи не відбулося, для показухи затримують пешок. Головні злочинці Аваков, Геращено, Клименко та інші продовжують керувати ОЗУ у вигляді поліції. МВС перетворилось також в банду. Патрульна поліція взагалі це зброд наркоманів, шахраїв, хабарників, садистів і вбивць. Керівницто покриває злочини. Замість боротьби зі злочинністю вони борються з активистами. У нас не існує поліції. У нас БАНДА!!!
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10.07.2020 11:52 Ответить
а на столе Ф-1, куча магазинов и патронов 7,62 - это дополнение к табельному оружию тех оперов я так понял?
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10.07.2020 11:15 Ответить
А ви казали не має реформ! Як не має? Тепер за кришу з бариг на донеччині будуть не мусора збирати, а чекісти... Хіба це не зміни?
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10.07.2020 11:15 Ответить
Раніше наркотрафік ділили мафії, тепер - силові структури. ГБР и СБУ завдали удар МВС. Чим відповість Ахкакойміністр?
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10.07.2020 11:18 Ответить
Моно наркоту по смартфону продавати...
ГБР и СБУ задержали на Донетчине четырех полицейских, собиравших взятки с наркоторговцев - Цензор.НЕТ 3675
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10.07.2020 11:19 Ответить
А я казав вам не обирайте президентом наркомана.))
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10.07.2020 11:23 Ответить
Для відома. Під прикриттям змін до КПК і КК, щодо введення кримінальних проступків, зебіли знизили санкцію за ч.2 ст.309 ККУ "зберігання наркоти у великих розмірах" із 5 років, до 3-х...
Про себе дбають...
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10.07.2020 11:25 Ответить
Не мені, а їм.
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10.07.2020 11:25 Ответить
Я ж не написав Вам - тобто особисто, а всім - хтось послухав, а хтось ні.
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10.07.2020 11:52 Ответить
В Украине хроническая проблема с силовиками, причем со всеми. Какая-то отрицательная селекция. Недаром в 2014 разведка,прокуроры, СБУ, МВД побежали к врагу. Дошли бы буряты до Киева, видимо такая же картина была бы.
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10.07.2020 11:18 Ответить
із народом у нас хронічна проблема... бо усіх перерахованих, ми із народу беремо, а не Марсу.
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10.07.2020 11:22 Ответить
Силовики стали бизнесменами (это когда бабло выше других ценностей). А их кормовая база - преступный мир. Чем больше преступный мир тем больше их доходы.
Нельзя пускать бизнес ценности в гос управление, безопасность, медицину, образование. Потому как их основные функции отойдут на второй план, а на первом будет бабло. Собственно успешность любого государства прямо зависит от того, насколько удалось решить эту проблему. Пока что лучше всех получается в юго-восточной Азии и соответственно скорость их прогресса существенно выше остальных
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10.07.2020 11:29 Ответить
Не стали, а были и остались... Просто тарифы и объемы другие.
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10.07.2020 12:49 Ответить
А этой новости прекрасно всё )))
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10.07.2020 11:19 Ответить
Шанс для Стерненка і йому подібних взяти смачну годівничку під свій контроль.
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10.07.2020 11:21 Ответить
их просто не взяли в обычную банду, они поступили на службу в полицию и там создали свою банду! как при совке говорили, останусь на прапора в армии,
не оставят, пойду работать в милицию,

не возьмут пойду в пожарники, если не возьмут ,

всё равно работать не буду
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10.07.2020 11:21 Ответить
Мусора - це цигани в погонах, вони завжди розводять на гроші, займаються наркотою і проституцією. Хоча серед циган є і нормальні роми - наприклад, Будулай ))), серед мусорів за все життя я ніколи не зустрічав нормальних людей, хоча бачив їх у фільмах.)
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10.07.2020 11:22 Ответить
Четырех из четырехсот!? Это просто прорыв. И "работу" продемонстрировать и наркотраффику не навредить. Потому что электорату Бубочки тоже кокса и ширки хочется, а иначе, как же они голосовать будут?
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10.07.2020 11:24 Ответить
Так мусора всегда барыг крышевали,это не новость.Каждый барыга,КАЖДЫЙ,стоит у мосоров на связи,каждый стучит.
Как говорится у мусоров:-легче иметь одну подконтрольную точку,с которой и бабло и инфа будет идти,чем несколько бесконтрольных,на которые надо будет тратит время,силы и нихрена не получишь.
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10.07.2020 11:26 Ответить
Перерозподіл впливу.
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10.07.2020 11:29 Ответить
У авакова каждый день зашквары бесконечные. И сидит на должности не краснеет
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10.07.2020 11:35 Ответить
Потужний міністр в деле))) А скільки ще покривається злочинів, від керівництва відписки...Пока сабаков при владі це буде постійно..
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10.07.2020 11:47 Ответить
теперь дань снимать дбр будет
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10.07.2020 11:50 Ответить
Нормальна практика у мєнтов. Хоча..... моя нова поліція.
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10.07.2020 11:55 Ответить
Если Вы стали жертвой вымогательства со стороны задержанных, срочно обратитесь в органы МВД с заявлением!
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10.07.2020 13:10 Ответить
А тому що ділитися треба, а не все на карман! З начальником райвідділу, з прокурором, і так далі, 40% собі, 60 на подарунки і можна спокійно працювати. Жадібність ворог легітимності.
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10.07.2020 17:40 Ответить
 
 