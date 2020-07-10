Памятник советскому военачальнику в Ривном покрасили в розовый цвет. ФОТОрепортаж

В Ривном памятник командиру дивизии Михаилу Богомолову раскрасили в розовый цвет. Речь идет о монументе в Сквере украинских добровольцев в районе пивзавода.

Это произошло в ночь на пятницу, 10 июля. До этого он был темно-зеленого цвета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Этот монумент является противоречивым с точки зрения декоммунизации. Во время активного процесса ухода от советского прошлого после революции Достоинства Сквер Богомолова переименовали, а вот монумент - оставили.

Как сообщается, военный участвовал в боях против войск Украинской народной республики. Советская власть трижды наградила его Орденом Красного Знамени. Об этом ранее сообщил историк Ривненского краеведческого музея Игорь Марчук. Есть версия, что Богомолов похоронен под памятником, но окончательно это можно будет утверждать, лишь проведя исследования.

Зимой нардеп Соломия Бобровская обратилась к главе Украинского института национальной памяти с просьбой внести советского военачальника в список лиц, подпадающих под действие закона о декоммунизации. В ответе говорилось, что этот памятник подлежит декоммунизации.

"Упомянутый в Вашем обращении установлен в Ривном памятник в честь советского военачальника Богомолова Михаила Михайловича (1897-1940) - лица, причастного к установлению советской власти на территории Украины в 1920 и 1939 годах, преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке (активный участник советско-польской войны 1920 г. между Красной армией с одной стороны и союзническими украинско-польськими войсками, в ходе которой Богомолов командовал эскадроном Первой конной армии, в том числе при захвате Ривного; в сентябре-октябре 1939 г. - командир 36-й танковой бригады, во главе которой участвовал в т. н. Польском походе или "освободительном походе" РККА в составе 8-го стрелкового корпуса 5-й армии), согласно пп. "д" п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона является символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежит обязательному демонтажу", - говорилось в ответе на запрос нардепа.

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Также Институт со своей стороны должен обратиться в Ривненский городской совет с разъяснением относительно оснований и обязательности проведения демонтажа памятника, установленного в честь Богомолова.