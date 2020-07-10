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Новости Фото Декоммунизация
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Памятник советскому военачальнику в Ривном покрасили в розовый цвет. ФОТОрепортаж

В Ривном памятник командиру дивизии Михаилу Богомолову раскрасили в розовый цвет. Речь идет о монументе в Сквере украинских добровольцев в районе пивзавода.

Это произошло в ночь на пятницу, 10 июля. До этого он был темно-зеленого цвета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Этот монумент является противоречивым с точки зрения декоммунизации. Во время активного процесса ухода от советского прошлого после революции Достоинства Сквер Богомолова переименовали, а вот монумент - оставили.

Как сообщается, военный участвовал в боях против войск Украинской народной республики. Советская власть трижды наградила его Орденом Красного Знамени. Об этом ранее сообщил историк Ривненского краеведческого музея Игорь Марчук. Есть версия, что Богомолов похоронен под памятником, но окончательно это можно будет утверждать, лишь проведя исследования.

Памятник советскому военачальнику в Ривном покрасили в розовый цвет 01

Зимой нардеп Соломия Бобровская обратилась к главе Украинского института национальной памяти с просьбой внести советского военачальника в список лиц, подпадающих под действие закона о декоммунизации. В ответе говорилось, что этот памятник подлежит декоммунизации.

Памятник советскому военачальнику в Ривном покрасили в розовый цвет 02

"Упомянутый в Вашем обращении установлен в Ривном памятник в честь советского военачальника Богомолова Михаила Михайловича (1897-1940) - лица, причастного к установлению советской власти на территории Украины в 1920 и 1939 годах, преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке (активный участник советско-польской войны 1920 г. между Красной армией с одной стороны и союзническими украинско-польськими войсками, в ходе которой Богомолов  командовал эскадроном Первой конной армии, в том числе при захвате Ривного; в сентябре-октябре 1939 г. - командир 36-й танковой бригады, во главе которой участвовал в т. н. Польском походе или "освободительном походе" РККА в составе 8-го стрелкового корпуса 5-й армии), согласно пп. "д" п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона является символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежит обязательному демонтажу", - говорилось в ответе на запрос нардепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Памятник Котовскому демонтирован на Одесчине. ФОТО

Памятник советскому военачальнику в Ривном покрасили в розовый цвет 03

Также Институт со своей стороны должен обратиться в Ривненский городской совет с разъяснением относительно оснований и обязательности проведения демонтажа памятника, установленного в честь Богомолова.

памятник (2242) Ровно (530) декоммунизация (755)


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Топ комментарии
+30
А на дошці намалювали зеленого богомола?
Дуже креативно.)
І правдиво. Зелені це недозрілі червоні.
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10.07.2020 11:25
+17
Гламурненько, ничего не скажешь. Можно не декоммунизировпть даже, а стразиков добавить.
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10.07.2020 11:22
+12
Москалику, чо пишеш під піндоським стягом? Соромишся триколора?))))
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10.07.2020 11:38
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Правила форума Совет форумчан
Гламурненько, ничего не скажешь. Можно не декоммунизировпть даже, а стразиков добавить.
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10.07.2020 11:22 Ответить
а можно т 26й из Финляндии сгоревший изаз тупости начальника Памятник советскому военачальнику в Ривном покрасили в розовый цвет - Цензор.НЕТ 8919
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10.07.2020 11:26 Ответить
Шимус, чесно слово то не я
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10.07.2020 11:43 Ответить
смешно!

да!

Памятник советскому военачальнику в Ривном покрасили в розовый цвет - Цензор.НЕТ 1127
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10.07.2020 11:23 Ответить
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10.07.2020 11:23 Ответить
А на дошці намалювали зеленого богомола?
Дуже креативно.)
І правдиво. Зелені це недозрілі червоні.
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10.07.2020 11:25 Ответить
Ну точніше зелені - то недозрілі рожеві, або ж перезрілі блакитні.
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10.07.2020 13:48 Ответить
Та нормально так, але не вистачає поруч з пам'ятником стенда із справжніми вбивствами цього "героя".
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10.07.2020 11:26 Ответить
. Финнам удалось в ходе боев захватить значительное количество советских танков. Это неудивительно, войну СССР начал, выставив против скандинавской страны 2330 танков против 13 полноценных машин армии Маннергейма. под конец Финской войны на фронте было 3500 танков
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10.07.2020 11:29 Ответить
Проти фінів було дві війни! У другій війні проти СРСР поруч із цінами воювали українці!
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10.07.2020 11:34 Ответить
https://censor.net/user/133794 бухал с вермахтом дивизией не командовал хотя его 36 тбр как раз тд вермахта по количеству коробок в ходе Похода потерял боевыми 20 штук Места знакомые для него когда драпал из под Збруча в 1920 м потом руководил абт на карельском перешейке в 1939-40м
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10.07.2020 11:35 Ответить
Так даже лучше
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10.07.2020 11:26 Ответить
Радужный флаг сверху водрузить забыли!))
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10.07.2020 11:30 Ответить
Ещё неплохо было бы написать:Умри, белый гетеросексуальный мужчина, который даже не еврей!))
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10.07.2020 11:34 Ответить
Щодо гетеросексуальний: червоний=голубий)))
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10.07.2020 11:39 Ответить
В радужный нужно было
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10.07.2020 11:31 Ответить
Танк превратили в европейскую ценность.
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10.07.2020 11:33 Ответить
Москалику, чо пишеш під піндоським стягом? Соромишся триколора?))))
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10.07.2020 11:38 Ответить
А чего глазки в пол?Тебе вопрос задали😂😂
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10.07.2020 11:43 Ответить
Швидше американську, БТ це ж американський Крісті.
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10.07.2020 13:30 Ответить
понаставили памятников разным мудакам при советах
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10.07.2020 11:34 Ответить
Ну и памятник, куча бутового камня, и танк, деревянный что-ли?
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10.07.2020 11:38 Ответить
так т 26 не нашли потом
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10.07.2020 11:40 Ответить
Судя по ходовой это БТ
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10.07.2020 11:47 Ответить
там вроде макет. Размер где-то метра полтора.
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10.07.2020 11:48 Ответить
В Штатах за повреждение памятников дают до 10 лет!

Напомню, что декоммунизация касаетя тольо руководителей партии!
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10.07.2020 11:48 Ответить
В КНДР вообще казнить могуть. К чему твой высер?
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10.07.2020 11:51 Ответить
Если все подряд разрушать, то страна никогда не восстановится!
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10.07.2020 11:55 Ответить
"Родился Михаил Михайлович Богомолов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA Демянске в семье рабочего"

"Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940) советско-финской войны М. М. Богомолов - начальник автобронетанковых войск (АБТ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0) Северо-Западного фронта . "

" 5 мая 1940 года М. М. Богомолов внезапно скончался. "с википедии.

Какое отношение к стране имеет этот хлам,биомусор,био-хлам.
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10.07.2020 12:01 Ответить
всем подряд душегубам. не обобщайте
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10.07.2020 12:02 Ответить
Почитай закон, а також відповідь Інституту нацпам'яті, яким керує ставленик твого зелоха.
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10.07.2020 11:56 Ответить
А кто сказал, что ставленник зелоха не может быть лохом?
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10.07.2020 12:10 Ответить
Це богомолське падло воювало проти УНР нащадком якого є Україна,тому місце окупантам та їх посіпакам на смітнику.
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10.07.2020 11:56 Ответить
таким как ты и Гитлер - памятник...
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10.07.2020 12:10 Ответить
Извиняюсь, а где здесь памятник?
Вот это одоробло созданное умственно отсталым скульптором, можно назвать памчтником?
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10.07.2020 12:23 Ответить
Не було ніяких савєцкіх воєнначяльніком, були російські воєнначяльнікі.
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10.07.2020 11:53 Ответить
парагвайские мотивы.. афробандеровцы однако...
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10.07.2020 12:08 Ответить
В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE Ровно установлен памятник комдиву М. М. Богомолову, который «дважды освобождал город от врагов революции - в 1920 году, командуя эскадроном Первой конной армии, и в 1939 году, когда танкисты М. М. Богомолова в ходе освободительного похода Красной Армии на западноукраинские земли принесли свободу и счастье трудящимся Ровно».
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10.07.2020 13:32 Ответить
BLM = жизнь богомолова важна!
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10.07.2020 19:12 Ответить
зеленое ******
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11.07.2020 14:39 Ответить
 
 