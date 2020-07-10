Масштабную контрабанду прекурсоров, из которых в дальнейшем изготавливали метамфетамин, блокировали в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Днепре Служба безопасности Украины задержала участников организованной преступной группировки, которые наладили масштабную контрабанду лекарственных средств с содержанием прекурсоров с одной из стран Северной Африки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что до введения карантина курьеры ввозили прекурсоры регулярными авиарейсами. С открытием авиасообщения организаторы собирались "возобновить" наркобизнес. Из ввозимых прекурсоров в специально оборудованных лабораториях злоумышленники изготавливали психотропное вещество метамфетамин. "Товар" злоумышленники реализовывали через разветвленную сеть дилеров в Днепропетровской области. Ежемесячный объем перемещаемых прекурсоров составлял 40-60 килограммов, а доход - почти 5 млн гривен.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов. Во время следственных действий изъяты почти 10 килограммов псевдоэфедрина гидрохлорид, более 100 граммов метамфетамина, более пяти литров прекурсоров, семь единиц огнестрельного оружия, 5 ручных гранат, патроны различного калибра, а также средства для фасовки наркотиков.

Сейчас пяти участникам преступной группы сообщено о подозрениях по ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Также в отношении этих лиц планируется принять меры в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых всем фигурантам уголовного производства планируется сообщить о подозрениях по ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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