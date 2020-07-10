РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10860 посетителей онлайн
Новости Фото
2 574 11

Масштабную контрабанду прекурсоров, из которых в дальнейшем изготавливали метамфетамин, блокировали в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Днепре Служба безопасности Украины задержала участников организованной преступной группировки, которые наладили масштабную контрабанду лекарственных средств с содержанием прекурсоров с одной из стран Северной Африки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что до введения карантина курьеры ввозили прекурсоры регулярными авиарейсами. С открытием авиасообщения организаторы собирались "возобновить" наркобизнес. Из ввозимых прекурсоров в специально оборудованных лабораториях злоумышленники изготавливали психотропное вещество метамфетамин. "Товар" злоумышленники реализовывали через разветвленную сеть дилеров в Днепропетровской области. Ежемесячный объем перемещаемых прекурсоров составлял 40-60 килограммов, а доход - почти 5 млн гривен.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов. Во время следственных действий изъяты почти 10 килограммов псевдоэфедрина гидрохлорид, более 100 граммов метамфетамина, более пяти литров прекурсоров, семь единиц огнестрельного оружия, 5 ручных гранат, патроны различного калибра, а также средства для фасовки наркотиков.

Сейчас пяти участникам преступной группы сообщено о подозрениях по ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Также в отношении этих лиц планируется принять меры в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых всем фигурантам уголовного производства планируется сообщить о подозрениях по ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: В течение первого полугодия СБУ разоблачила 372 чиновника на совершении преступлений. ФОТО

Масштабную контрабанду прекурсоров, из которых в дальнейшем изготавливали метамфетамин, блокировали в Днепре, - СБУ 01
Масштабную контрабанду прекурсоров, из которых в дальнейшем изготавливали метамфетамин, блокировали в Днепре, - СБУ 02
Масштабную контрабанду прекурсоров, из которых в дальнейшем изготавливали метамфетамин, блокировали в Днепре, - СБУ 03
Масштабную контрабанду прекурсоров, из которых в дальнейшем изготавливали метамфетамин, блокировали в Днепре, - СБУ 04
Масштабную контрабанду прекурсоров, из которых в дальнейшем изготавливали метамфетамин, блокировали в Днепре, - СБУ 05
Масштабную контрабанду прекурсоров, из которых в дальнейшем изготавливали метамфетамин, блокировали в Днепре, - СБУ 06

Автор: 

Днепр (4429) наркотики (2148) СБУ (19942)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Потерпілий заявив, що кожна сім'я, яка втратила житло внаслідок пожежі в луганській області, отримає 300 тис. грн.
А сам мешкає в Конча-Заспі в резиденції площею 2000 м²

Масштабную контрабанду прекурсоров, из которых в дальнейшем изготавливали метамфетамин, блокировали в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 64
показать весь комментарий
10.07.2020 12:43
+3
Задача ловить хулиганов и наркоманов и распостранителей наркоты лежит на НПУ,что тут забыло сб/у непонятно,видимо бабло там кто то не занес.Когда эта шарага будет заниматься своими прямыми обязанностями-ловить рассейских подрывников-украинской государственности????Все медиа постранство Украины кишит шпионами,откровенными украинофобами и провокаторами а сбу занимается черт знает чем..
показать весь комментарий
10.07.2020 12:47
+2
Под видом прекурсоров запретили марганец и соляную кислоту, которые массово использовались в домашнем хозяйстве. Но уксус тоже используют для приготовления некоторых наркотив так что, и уксус запретить? А ещё утюгями пытают и убивают, поэтому утюги можно считать прекурсорами пыток и убийства и запретить. Вобщем маразм крепчает и добавляет имиджа умной власти украинским управленцам.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потерпілий заявив, що кожна сім'я, яка втратила житло внаслідок пожежі в луганській області, отримає 300 тис. грн.
А сам мешкає в Конча-Заспі в резиденції площею 2000 м²

Масштабную контрабанду прекурсоров, из которых в дальнейшем изготавливали метамфетамин, блокировали в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 64
показать весь комментарий
10.07.2020 12:43 Ответить
Задача ловить хулиганов и наркоманов и распостранителей наркоты лежит на НПУ,что тут забыло сб/у непонятно,видимо бабло там кто то не занес.Когда эта шарага будет заниматься своими прямыми обязанностями-ловить рассейских подрывников-украинской государственности????Все медиа постранство Украины кишит шпионами,откровенными украинофобами и провокаторами а сбу занимается черт знает чем..
показать весь комментарий
10.07.2020 12:47 Ответить
И вообще, по какому праву барыга, что на фотке, сбушнику яйца чешет?
показать весь комментарий
10.07.2020 12:53 Ответить
Молодцы!!!! Круто!!!!
показать весь комментарий
10.07.2020 12:50 Ответить
Под видом прекурсоров запретили марганец и соляную кислоту, которые массово использовались в домашнем хозяйстве. Но уксус тоже используют для приготовления некоторых наркотив так что, и уксус запретить? А ещё утюгями пытают и убивают, поэтому утюги можно считать прекурсорами пыток и убийства и запретить. Вобщем маразм крепчает и добавляет имиджа умной власти украинским управленцам.
показать весь комментарий
10.07.2020 13:00 Ответить
Сейчас даже 646й, в составе которого ацетон, выпускают как б/п, без прекурсоров. Хреново кстати обезжиривает.
показать весь комментарий
10.07.2020 14:02 Ответить
вода тоже прекурсор
показать весь комментарий
10.07.2020 13:53 Ответить
 
 