Суд взял под стражу священника, который торговал на Львовщине переделанным оружием, - полиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 июля, Галицкий районный суд во Львове принят решение о взятии под стражу священнослужителя, который торговал переделанным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Напомним, в среду, 8 июля, 48-летнего священнослужителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, задержали оперативники управления стратегических расследований во Львовской области, следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений (детективы) следственного управления полиции Львовщины под процессуальным руководством прокуратуры области.

Мужчина покупал стартовые и шумовые пистолеты и в собственном доме, в котором организовал оружейную, переделывал их на боевые. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте переправлял им оружие. По результатам проведенных санкционированных обысков правоохранители изъяли различного вида оружие, боеприпасы, взрывные устройства.

Злоумышленнику следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Сегодня, 10 июля, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 105 тыс. гривен.

За содеянное 48-летнему мужчине может грозить наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Также в ведомстве напомнили, что полицейские Львовщины задержали священнослужителя за торговлю оружием.