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Суд взял под стражу священника, который торговал на Львовщине переделанным оружием, - полиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 июля, Галицкий районный суд во Львове принят решение о взятии под стражу священнослужителя, который торговал переделанным оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Напомним, в среду, 8 июля, 48-летнего священнослужителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, задержали оперативники управления стратегических расследований во Львовской области, следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений (детективы) следственного управления полиции Львовщины под процессуальным руководством прокуратуры области.

Суд взял под стражу священника, который торговал на Львовщине переделанным оружием, - полиция 01

Мужчина покупал стартовые и шумовые пистолеты и в собственном доме, в котором организовал оружейную, переделывал их на боевые. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте переправлял им оружие. По результатам проведенных санкционированных обысков правоохранители изъяли различного вида оружие, боеприпасы, взрывные устройства.

Злоумышленнику следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священник переделывал стартовые пистолеты в боевые и продавал их на Львовщине, - МВД

Сегодня, 10 июля, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 105 тыс. гривен.

Суд взял под стражу священника, который торговал на Львовщине переделанным оружием, - полиция 02

За содеянное 48-летнему мужчине может грозить наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Также в ведомстве напомнили, что полицейские Львовщины задержали священнослужителя за торговлю оружием.

залог (517) Львов (4590) Нацполиция (16506) священник (228) суд (25115)


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Топ комментарии
+2
Московський патріархат має бути заборонений в Україні як терористична організація!
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10.07.2020 15:14
+1
Подставь правую щеку, и сразу три выстрела в живот. (новая заповедь)
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10.07.2020 15:04
+1
Братья, Вы знали об этом, или Вам пох?

Суд взяв під варту священника, який торгував на Львівщині переробленою зброєю, - поліція - Цензор.НЕТ 4582
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10.07.2020 15:17
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Правила форума Совет форумчан
Духовненько))))
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10.07.2020 15:03 Ответить
Московський патріархат має бути заборонений в Україні як терористична організація!
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10.07.2020 15:14 Ответить
Подставь правую щеку, и сразу три выстрела в живот. (новая заповедь)
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10.07.2020 15:04 Ответить
Фашисты!
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10.07.2020 15:08 Ответить
Братья, Вы знали об этом, или Вам пох?

Суд взяв під варту священника, який торгував на Львівщині переробленою зброєю, - поліція - Цензор.НЕТ 4582
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10.07.2020 15:17 Ответить
Нам пох.
А шо там у вас у Вярховном Савеце БССР?
Усе чыстакровныя бяларусы?
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10.07.2020 15:29 Ответить
Там президент хотя бы белорус
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10.07.2020 21:07 Ответить
Какой церкви и кому продавал? Надо бы детали...
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10.07.2020 15:36 Ответить
Мпц рулит.
Все беспредельщики сейчас одели рясы и мусорскую форму...
Одним словом ЗеКоМанда
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10.07.2020 15:39 Ответить
 
 