Россиянин пытался подкупить украинского пограничника на Харьковщине, его задержали, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали гражданина Российской Федерации, пытавшегося 10 июля дать взятку пограничнику на территории пограничного пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Он (задержанный. - Ред.) передал работнику Государственной пограничной службы Украины 400 долларов за ускорение снятия запрета въезда на территорию Украины трех граждан РФ с постановкой отметки в их паспорта", - сообщили в полиции.

По данному факту правоохранители осуществляют досудебное расследование по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).











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