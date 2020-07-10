Россиянин пытался подкупить украинского пограничника на Харьковщине, его задержали, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали гражданина Российской Федерации, пытавшегося 10 июля дать взятку пограничнику на территории пограничного пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.
Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"Он (задержанный. - Ред.) передал работнику Государственной пограничной службы Украины 400 долларов за ускорение снятия запрета въезда на территорию Украины трех граждан РФ с постановкой отметки в их паспорта", - сообщили в полиции.
По данному факту правоохранители осуществляют досудебное расследование по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
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А кого задержали, пограничника? Вы хоть заголовки писать научитесь грамотно, журнашлюхи!