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Россиянин пытался подкупить украинского пограничника на Харьковщине, его задержали, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали гражданина Российской Федерации, пытавшегося 10 июля дать взятку пограничнику на территории пограничного пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Он (задержанный. - Ред.) передал работнику Государственной пограничной службы Украины 400 долларов за ускорение снятия запрета въезда на территорию Украины трех граждан РФ с постановкой отметки в их паспорта", - сообщили в полиции.

По данному факту правоохранители осуществляют досудебное расследование по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Россиянин пытался подкупить украинского пограничника на Харьковщине, его задержали, - Нацполиция 01
Россиянин пытался подкупить украинского пограничника на Харьковщине, его задержали, - Нацполиция 02
Россиянин пытался подкупить украинского пограничника на Харьковщине, его задержали, - Нацполиция 03
Россиянин пытался подкупить украинского пограничника на Харьковщине, его задержали, - Нацполиция 04
Россиянин пытался подкупить украинского пограничника на Харьковщине, его задержали, - Нацполиция 05

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Автор: 

взятка (6168) Госпогранслужба (6485) Нацполиция (16506) Харьковщина (5577)


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400 баксів! Образив кацап прикордонників!
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10.07.2020 15:43 Ответить
Что-то не слышно о внедренной защите при разоблачении коррупционеров. Еще меня всегда возмущает когда одна часть государства берет взятки, а другая берет дающих взятки. Зачем? Неужели НЕ БРАТЬ взятки ну очень опасно???
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10.07.2020 16:04 Ответить
Аби ще так і олігархів затримували , а потім судили і саджали. Дали б надію людям на світле майбутнє. А так ...
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10.07.2020 16:19 Ответить
Кацап геть дурний? Подивився б спочатку яка у мєнта золота цепура на правій руці.
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10.07.2020 17:20 Ответить
"Россиянин пытался подкупить украинского пограничника на Харьковщине, его задержали"
А кого задержали, пограничника? Вы хоть заголовки писать научитесь грамотно, журнашлюхи!
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10.07.2020 18:35 Ответить
чем шишками валенками балалайкой кокошником ватником и галифе еще буденовка с автографом буденного????????????????????????????????
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10.07.2020 21:35 Ответить
 
 