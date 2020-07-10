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Украинские пограничники впервые за 12 лет прилетели на остров Змеиный, - МВД. ФОТОрепортаж

Вертолетчикам Госпогранслужбы удалось восстановить утраченные навыки и способности для полетов над территориальным морем и до самой заставы - на остров Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Вчера вертолет Ми-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы Украины осуществил воздушный мониторинг по маршруту "Одесса - Территориальное море Украины - о. Змеиный - Вилково - Одесса". Во время этого полета пограничники осмотрели 2400 кв. км акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и 3 посадки на площадке "Вилково".

Этот полет стал знаковым, ведь вертолеты пограничников уже 12 лет не осуществляли полетов на Змеиный. Отныне два экипажа вертолетов Ми-8 Госпогранслужбы Украины получили допуски для полетов над морем. А проведенная модернизация вертолетов позволила сделать такие полеты безопасными. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Черниговщине проходят испытания ударной модификации вертолета Ми-2, - Минобороны. ФОТО

Украинские пограничники впервые за 12 лет прилетели на остров Змеиный, - МВД 01
Украинские пограничники впервые за 12 лет прилетели на остров Змеиный, - МВД 02
Украинские пограничники впервые за 12 лет прилетели на остров Змеиный, - МВД 03

Автор: 

Госпогранслужба (6485) Змеиный (180) МВД (9321) пограничники (1577) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+21
Кто нибудь видел французские вертолеты которые Рюкзаков купил?
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10.07.2020 15:50
+9
Готовят базу для эвакуации Вазелина Шестого с его сосной-Мендельшей?
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10.07.2020 15:51
+8
Всю жизнь она там есть. Не ЛЕТАЛИ 12 лет, а только плавали.
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10.07.2020 16:45
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Кто нибудь видел французские вертолеты которые Рюкзаков купил?
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10.07.2020 15:50 Ответить
аваков сам на них і літає, більше вони ні для чого не придатні! Може хоч гвинт у них відпаде коли будуть везти авакова, бо в них гвинт відпадає через дефект конструкції і тому їх заборонили в ЄС і продали в Україну вже вживані!
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10.07.2020 15:52 Ответить
Насправді, літали у Прикарпатті коли паводок був нещодавно. Але ж їх в Україні всього П'ЯТЬ і ті частина б/в, а не 55, як авакян мамою клявся, що купує.
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10.07.2020 17:15 Ответить
Ті старі і проблемі французькі гелікоптери Україні не потрібні. Потрібні нові українські гелікоптери МСБ-8 та МСБ-2 виробництва Мотор-Січ.
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10.07.2020 22:47 Ответить
я видел на фото)
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10.07.2020 15:57 Ответить
14 июля 2018 года https://lb.ua/society/2018/03/23/393407_ukraina_dogovorilas_zakupke_55.html МВД подписало контракт с французской Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.Проект рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.Українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на острів Зміїний, - МВС - Цензор.НЕТ 5429
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10.07.2020 16:08 Ответить
Тепер потрібно зробити на Зміїному базу для ВМСУ, яка буде прикрита ракетами ПРО США які будуть розташовані в Румунії.
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10.07.2020 15:51 Ответить
она там и была! Пчеловод упрознил пво! А вертолеты не литали 12 потому что когда шел суд по поводу змеиного! Иодна из наших вертушек упала в плавни и 11 человек командования Измаильского отряда погибли!
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10.07.2020 17:41 Ответить
Переименовать волевым решением на Пчелиный и сослать Юща чтобы поднимал там хозяйство
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10.07.2020 18:18 Ответить
Потрібна потужна база ВМС, де може стояти більшість кораблів під прикриттям протиракет США. ППО ми ще можемо якось організувати, але протиракетну оборону ми поки що не потягнемо, тому потрібно буде прикриватись ПРО НАТО.
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10.07.2020 22:49 Ответить
Готовят базу для эвакуации Вазелина Шестого с его сосной-Мендельшей?
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10.07.2020 15:51 Ответить
и в голову не могло прийти, что на Змеином 12 лет нет пограничной заставы(или поста) , - жизнь в кривых зеркалах, зашквары ежедневно
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10.07.2020 16:37 Ответить
Всю жизнь она там есть. Не ЛЕТАЛИ 12 лет, а только плавали.
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10.07.2020 16:45 Ответить
Оно текст осилить не может.
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10.07.2020 19:20 Ответить
как текст жопой написали - так и осилили.
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10.07.2020 22:03 Ответить
Петя этого не сделал понятно, почему. Сильно занят был. Но зек?
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10.07.2020 16:45 Ответить
Ну тут нет. Не летали 12 лет. Морским способом попадали.
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10.07.2020 16:51 Ответить
Новость читай ...в"первые за 12 лет прилетели" или то, что на фото пилоты сразу по прилёту установили ?
Туда систематически плавсредства ходят.
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10.07.2020 17:04 Ответить
агааааа------------понял!!! ------------ 12 лет вертолеты ремонтировали!!! -----советские!!!------ снабжение погранцов авиатехнитехникой ------ просто Шикарно!!!!!!!! наши ВСУ - самые терпеливые ВСУ в мире........
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10.07.2020 17:20 Ответить
Придурь! 12 лет назад летел вертолет на змеиный и упал в плавнях 11 человек ком состава измаильского отряда погибли! а на то время в погран службу начали присылать на руководящие должностя танкистов десантников и тд! Один дебил своим приказом продливал срок службы лопостям!!!!!
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10.07.2020 17:44 Ответить
Андрей вот прям сча ты обидел и танкистов и десантников. Людей уже не вернуть. ВУС меняли всегда.

С Измаильским погранотрядом была история с глушением рыбы с использованием плавсредств без учета течения одного из рукавов Дуная или фарватера(давно было подробности забыл)
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10.07.2020 19:09 Ответить
Румынам можно доверять кацапам нет ..Кацапы и на безлюдном острове рехферендум бы устроили
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10.07.2020 15:51 Ответить
Хоть бы вслух не произносили! Ходить ото по людях, всем рассказывать что имеешь в этом доме квартиру, но туда на заглядываешь!
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10.07.2020 15:56 Ответить
не совсем правильная аналогия. насколько я помню, мелкие острова в море без почвы и воды нужны только как точка отсчета миль территориальных вод, чтоб полезного побольше захватить, считая не от берега материка, а от острова. налаживать инфраструктуру и селить там людей совсем не обязательно. типа как провести газ в курятник - можно, конечно, но зачем?
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10.07.2020 16:04 Ответить
Да есть там и застава полноценная и инфраструктура необходимая, а впервые за 12 лет именно ПРИЛЕТЕЛИ...
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10.07.2020 17:06 Ответить
ежели остров то идет отсчет территориального моря и то ежели остров попадает в 12 миль от берега! ежели скала то отсчет территориального моря от него не идет!
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10.07.2020 17:46 Ответить
Ну, надо же, никто за это время его не свиснул. На одном из островов Шерлок Холмс будит доктора Ватсона. Ватсон, что вы скажете глядя на это звездное небо? Сер, я представляю, что где то там тоже живут разумные существа и тоже смотрят на небо. Ватсон, вы идиот, это значит, что у нас спиз......... палатку.
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10.07.2020 16:02 Ответить
Непогано було б там поставити протикорабельний комплекс і навчену обслугу до нього.
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10.07.2020 16:10 Ответить
А что - у соевого Гетмана за 6 лет копыта так и не дошли восстановить погранцам вертолетную службу?! А, у на да, он же по Вира Армия Мова а погранцы - то таке соби...
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10.07.2020 16:26 Ответить
Да на хер он нужен!?
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10.07.2020 16:38 Ответить
Америці точно на хер не потрібен.
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10.07.2020 16:51 Ответить
он вообще никому не нужен, территориальные споры по нему - чушь и глупость!
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10.07.2020 17:07 Ответить
А не пора ли НАМ отсудить у соседей, экономическую зону согласно согласно принадлежности острова Змеиный и забраной через суд у Украины? А?
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10.07.2020 16:51 Ответить
В конце 90-х у нас с бригады под Одессой пьянь и самоходов на Змеиный оправляли (в те времена вертушкой) на перевоспитание. Один плюс - бросаешь курить)))
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10.07.2020 18:43 Ответить
Остров не был безлюдным. Речь идет о том, что впервые за долгое время к нему совершили перелет. До этого только водным транспортом.
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10.07.2020 22:52 Ответить
 
 