Украинские пограничники впервые за 12 лет прилетели на остров Змеиный, - МВД. ФОТОрепортаж

Вертолетчикам Госпогранслужбы удалось восстановить утраченные навыки и способности для полетов над территориальным морем и до самой заставы - на остров Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Вчера вертолет Ми-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы Украины осуществил воздушный мониторинг по маршруту "Одесса - Территориальное море Украины - о. Змеиный - Вилково - Одесса". Во время этого полета пограничники осмотрели 2400 кв. км акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и 3 посадки на площадке "Вилково".

Этот полет стал знаковым, ведь вертолеты пограничников уже 12 лет не осуществляли полетов на Змеиный. Отныне два экипажа вертолетов Ми-8 Госпогранслужбы Украины получили допуски для полетов над морем. А проведенная модернизация вертолетов позволила сделать такие полеты безопасными.

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