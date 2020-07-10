Тайник с гранатометами, взрывчаткой и противопехотной миной обнаружен в зоне проведения ООС на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины обнаружила схрон с двумя гранатометами РПГ-22, четырьмя гранатами РГД и Ф-1, 2,5 килограмма пластида, почти четырьмя килограммами тротила, и противопехотной миной МОН-50, которая запрещена Оттавской конвенцией от 1997 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Тайник был обустроен в окрестностях поселка Путилино в Новоайдарском районе Луганщины. Из него правоохранители также изъяли электродетонаторы, большое количество патронов различного калибра и дымовые гранаты.
По оперативной информации, схрон в 2014 году обустроили террористы так называемого "отдельного разведывательного батальона 2 АК НС ЛНР" для совершения диверсий.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления лиц, причастных к обустройству схрона.
Всего с начала 2020 года Служба безопасности Украины обнаружила на территории Луганщины почти 30 схронов с военными средствами поражения.
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