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Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье. ФОТОрепортаж

На Закарпатье сегодня торжественно встречают военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, которая 8 месяцев выполняла задачи в районе проведения ООС.

Об этом Укринформу сообщил пресс-офицер 128-й ОГШБр старший лейтенант Богдан Петрик, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье сегодня проводятся торжества по случаю встречи военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, которая вернулась на постоянный пункт дислокации после выполнения задания в районе проведения ООС. Бригада выполняла задание в течение почти 8 месяцев в Докучаевском направлении в Донецкой области", - сообщил он.

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Торжества проходят в течение всего дня в трех городах области - Мукачево, Ужгороде и Виноградове, где дислоцируются подразделения бригады.

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 01
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 02
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 03
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 04
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 05
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 06
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 07
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 08
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 09
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 10
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 11
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 12
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 13
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье 14

Как сообщили в 128-й ОГШБр, за время последней ротации в зоне ООС бригада имела боевую потерю. А именно - 19 ноября 2019-му в госпитале из-за тяжелого ранения скончался командир бригады полковник Евгений Коростелев. Ему был 41 год.

Автор: 

ротация (260) Донбасс (26956) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156) операция Объединенных сил (6766) Закарпатская область (2591)


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Топ комментарии
+11
З поверненням.........🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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10.07.2020 16:32
+11
Земной вам поклон и благодарность от всех адекватных украинцев!
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10.07.2020 16:36
+10
Спасибо за службу, сыночки!
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10.07.2020 16:32
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З поверненням.........🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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10.07.2020 16:32 Ответить
... не НА Закарпатье, В Закарпатье.
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10.07.2020 16:55 Ответить
Спасибо за службу, сыночки!
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10.07.2020 16:32 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье - Цензор.НЕТ 6148
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10.07.2020 16:33 Ответить
Земной вам поклон и благодарность от всех адекватных украинцев!
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10.07.2020 16:36 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье - Цензор.НЕТ 7533
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10.07.2020 17:24 Ответить
Хоч якісь позитивні новини, що наші воїни ще існують
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10.07.2020 18:23 Ответить
шо за дич на 5 фотке детский сад от зеленского зарарзились и это в армии
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10.07.2020 21:34 Ответить
Слава Україні! Привіт "Церберу", послали трохи "подарочків" ублюдкам?
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11.07.2020 10:40 Ответить
Вітаю хлопці,хай береже вас Бог.
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12.07.2020 08:46 Ответить
 
 