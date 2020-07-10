Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию на Закарпатье. ФОТОрепортаж

На Закарпатье сегодня торжественно встречают военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, которая 8 месяцев выполняла задачи в районе проведения ООС.

Об этом Укринформу сообщил пресс-офицер 128-й ОГШБр старший лейтенант Богдан Петрик, передает Цензор.НЕТ.

"На Закарпатье сегодня проводятся торжества по случаю встречи военных 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, которая вернулась на постоянный пункт дислокации после выполнения задания в районе проведения ООС. Бригада выполняла задание в течение почти 8 месяцев в Докучаевском направлении в Донецкой области", - сообщил он.

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Торжества проходят в течение всего дня в трех городах области - Мукачево, Ужгороде и Виноградове, где дислоцируются подразделения бригады.





























Как сообщили в 128-й ОГШБр, за время последней ротации в зоне ООС бригада имела боевую потерю. А именно - 19 ноября 2019-му в госпитале из-за тяжелого ранения скончался командир бригады полковник Евгений Коростелев. Ему был 41 год.