Под ворота главе села на Арабатской Стрелке бросили взрывчатку, - полиция. ФОТО

Взрыв повредил ворота гаража. Сельский глава говорит, что у него ни с кем не было конфликтов, и ему никто не угрожал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"У гаража, который принадлежит сельскому голове, раздался взрыв. Хозяин сразу вызвал полицию. На месте работала следственно-оперативная группа Генического отдела полиции и эксперт взрывотехнической службы. Правоохранители тщательно осмотрели территорию и изъяли остатки предмета, который взорвался", - сказано в сообщении.

Полиция открыла производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Сельский глава Александр Пономарев рассказал "Укринформу", что ему никто не угрожал, и врагов у него тоже не было.

"Мне никаких угроз не поступало, конфликтов у меня таких ... ярых не было, долгов ни перед кем нет. Для меня это странно, не знаю, какую версию можно разрабатывать. Такой подлый случай", - сказал Пономарев.

По его словам, взрывное устройство сработало в 4 часа утра.

"Они его подложили и подожгли. Люди не пострадали, а только ворота гаража", - отметил Пономарев.

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