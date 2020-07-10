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Под ворота главе села на Арабатской Стрелке бросили взрывчатку, - полиция. ФОТО

Взрыв повредил ворота гаража. Сельский глава говорит, что у него ни с кем не было конфликтов, и ему никто не угрожал.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"У гаража, который принадлежит сельскому голове, раздался взрыв. Хозяин сразу вызвал полицию. На месте работала следственно-оперативная группа Генического отдела полиции и эксперт взрывотехнической службы. Правоохранители тщательно осмотрели территорию и изъяли остатки предмета, который взорвался", - сказано в сообщении.

Полиция открыла производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Сельский глава Александр Пономарев рассказал "Укринформу", что ему никто не угрожал, и врагов у него тоже не было.

"Мне никаких угроз не поступало, конфликтов у меня таких ... ярых не было, долгов ни перед кем нет. Для меня это странно, не знаю, какую версию можно разрабатывать. Такой подлый случай", - сказал Пономарев.

По его словам, взрывное устройство сработало в 4 часа утра.

"Они его подложили и подожгли. Люди не пострадали, а только ворота гаража", - отметил Пономарев.

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Под ворота главе села на Арабатской Стрелке бросили взрывчатку, - полиция 01

Автор: 

взрыв (6776) Нацполиция (16506) Херсонская область (4813)


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Он, видать, ждал пачку купюр, а тут испортили человеку всё настроение. И дверь впридачу.
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10.07.2020 16:50 Ответить
Який ґешефт мають тіньовики з Арабатської стрілки? Криль виловлюють, чи полюють на червонокнижних тварин?
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10.07.2020 16:52 Ответить
Отдыхающие. Но всего 2 месяца в году. Максимум 3. Потом год или браконьерствуют или проедают заработанное летом.
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10.07.2020 17:19 Ответить
А я то думал..взрывчатка..теракт..одна нога тут а друга в Чикаге! тьфу!!!
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10.07.2020 17:42 Ответить
Да не надо пиарить этого отмороженного сепара... Этот дурогон и сам мог себе это устроить...
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11.07.2020 22:42 Ответить
 
 