7 086 7

Задержан организатор хакерской группировки, похищавшей деньги с банковских счетов украинцев, - МВД. ФОТО

Хакеры с помощью вредоносного программного обеспечения несанкционированно вмешивались в работу банков и присвоили несколько миллионов гривен. После объявления подозрения в серии киберпреступлений - организатор скрывался от правоохранителей, тогда его объявили в розыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Киберполиция установила, что фигурант создал вредоносное программное обеспечение. Этот вирус преступная группа рассылала на электронные почтовые ящики для доступа к "клиент-банкау. В дальнейшем они отслеживали поступление значительных денежных сумм на банковские счета предприятий. После этого деньги перечисляли на открытые счета сообщников.

В течение досудебного расследования правоохранители провели 35 обысков на территории Закарпатской, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской областей и города Киева. По их результатам изъяты вещественные доказательства.

Всем фигурантам сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 2 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Организатор скрывался от правоохранительных органов, избегая ответственности, он был объявлен в розыск.

Задержание подозреваемого произошло на основании постановления суда Ивано-Франковской области. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в 2,5 миллиона гривен.

киберпреступление (765) МВД (9343) хакер (1195) киберполиция (329)
У прямому сенсі "диванні війська"))
10.07.2020 17:42 Ответить
Цікаво, чому не вказали з ЯКИХ БАНКІВ??
Можу сказати- разів з п'ть намагалися розвести з Привату..
Та ще з двух банків , де не мав рахунків..
Було дуже цікаво-напхав таких @уєв, що їх там бісило нєпадєтцкі...😁 Обіцяли-чекаю..🤣🤣
10.07.2020 17:43 Ответить
Мені теж декілька разів "картки блокували", що правда не повідомляли з яких банків.
10.07.2020 18:42 Ответить
Не судіть його, пожалійте.
Просто віддайте його тим, в кого він крав гроші.
10.07.2020 18:39 Ответить
безопасники всех банков в деле (доле)
10.07.2020 18:48 Ответить
2,5 миллиона залог и отпустят. после этого этот шахрай украдет 25 миллионов. левосудие в Украине в действии.
10.07.2020 18:54 Ответить
До бени с вовочкой, ограбивших вкладчиков Привата на $5,5 млрд, ему еще расти и расти
13.07.2020 10:49 Ответить
 
 