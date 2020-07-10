Задержан организатор хакерской группировки, похищавшей деньги с банковских счетов украинцев, - МВД. ФОТО

Хакеры с помощью вредоносного программного обеспечения несанкционированно вмешивались в работу банков и присвоили несколько миллионов гривен. После объявления подозрения в серии киберпреступлений - организатор скрывался от правоохранителей, тогда его объявили в розыск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Киберполиция установила, что фигурант создал вредоносное программное обеспечение. Этот вирус преступная группа рассылала на электронные почтовые ящики для доступа к "клиент-банкау. В дальнейшем они отслеживали поступление значительных денежных сумм на банковские счета предприятий. После этого деньги перечисляли на открытые счета сообщников.

В течение досудебного расследования правоохранители провели 35 обысков на территории Закарпатской, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской областей и города Киева. По их результатам изъяты вещественные доказательства.

Всем фигурантам сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 2 ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Организатор скрывался от правоохранительных органов, избегая ответственности, он был объявлен в розыск.

Задержание подозреваемого произошло на основании постановления суда Ивано-Франковской области. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога в 2,5 миллиона гривен.

