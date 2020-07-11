10 июля на Донетчине от мины наемников РФ погиб младший лейтенант 24-й ОМБр Тарас Матвеев. ФОТО

В пятницу, 10 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области в результате минометного обстрела наших позиций со стороны наемников РФ погиб Тарас Матвеев, младший лейтенант, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Александр Тищенко, руководитель Львовского областного военного комиссариата.

"Вчера во время обстрела украинских позиций российскими наемниками погиб защитник из Жидачивщины, младший лейтенант Тарас Матвеев. Молодой офицер, у которого вся жизнь должна быть впереди. Он защищал украинский народ от врагов, чтобы звуки взрывов и свист пуль для нас не были знакомы. Но вражеская мина забрала его от нас. Война продолжается и безжалостно уносит жизни лучших сынов Украины", - отмечается в сообщении.

Более подробная информация, а также дата и место прощания будут сообщены дополнительно.

31-летний Тарас Матвеев окончил факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко, был блогером в ряде изданий, в частности, "Дивись.Инфо", LB.ua, "Львовская мануфактура новостей".

Журналист, волонтер ОО "Народный легион", один из координаторов "Поисковой инициативы" - организации, которая разыскивает исчезнувших людей во время Революции Достоинства. Участник 3-й сотни Самообороні Майдана. Действующий депутат Жидачевского райсовета Львовщины от Украинской Галицкой партии, сообщает zaxid.net.

