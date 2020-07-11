Николаевский прокурор Андрей Крупка погиб в ДТП: во время замены шины на обочине его сбил грузовик. ФОТОрепортаж

Утром 11 июля на трассе вблизи Николаева в дорожно-транспортном происшествии погиб прокурор отдела прокуратуры Николаевской области Андрей Крупка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, по предварительным данным, работник прокуратуры остановился на обочине, чтобы заменить шину своего автомобиля. Там его сбил грузовик. Водитель не остановился и скрылся с места происшествия.

"В результате ДТП прокурор получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении Николаевской центральной районной больницы", - уточняется в сообщении.

Полиция ввела план "Перехват" и задержала водителя грузовика возле Одессы.

Главное управление Нацполиции в Николаевской области начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины).

"Прокурор Андрей Крупко более 20 лет проработал в органах прокуратуры Николаевской области, занимая различные должности. Коллектив органов и Офиса Генерального прокурора выражает искренние соболезнования семье и близким нашего коллеги", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы Патрульной полиции Одесской области, за рулем грузовика DAF находился 45-летний львовянин. "При осмотре транспортного средства патрульные обнаружили характерные повреждения для ДТП, которые были указаны в ориентировании", - информируют в патрульной полиции.

