Полиция о ранении главы "Свободы" Николаевщины Губского: Перед выстрелом он разбирал травматический пистолет. ФОТОрепортаж

Правоохранители начали уголовное производство по статье о неосторожном телесном повреждении по факту ранения главы Николаевской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Демида Губского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как установило следствие, накануне вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и выпивали. После 23:00 они вдвоем вернулись домой. Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам.

Следователи начали уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины ("Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение").

В квартире пострадавшего обнаружили помповое ружье, граната Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия, кобура к пистолету.

"По данным разрешительной системы, гладкоствольное помповое ружье зарегистрировано на мужчину. Кроме того, следствием установлено, что пострадавший хотел приобрести спецсредство - пистолет травматического действия. Но не мог законно получить на него разрешение. Однако пистолет каким-то образом получил. Пути поступления оружия и других причастных к этому лиц теперь будет устанавливать полиция. Местонахождение пистолета следователи также установили и изъяли его", - отмечается в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, следственные действия продолжаются.

Полиция о ранении главы Свободы Николаевщины Губского: Перед выстрелом он разбирал травматический пистолет 01

Полиция о ранении главы Свободы Николаевщины Губского: Перед выстрелом он разбирал травматический пистолет 02
Полиция о ранении главы Свободы Николаевщины Губского: Перед выстрелом он разбирал травматический пистолет 03
Полиция о ранении главы Свободы Николаевщины Губского: Перед выстрелом он разбирал травматический пистолет 04
Полиция о ранении главы Свободы Николаевщины Губского: Перед выстрелом он разбирал травматический пистолет 05

Полиция о ранении главы Свободы Николаевщины Губского: Перед выстрелом он разбирал травматический пистолет 06
Полиция о ранении главы Свободы Николаевщины Губского: Перед выстрелом он разбирал травматический пистолет 07

Напомним, 11 июля медики сообщили в полицию, что в больницу доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции был установлен характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову из пистолета травматического действия. Изъята резиновая пуля.

+11
Как загадочно и угрожающе одновременно.
Порошенко доказал невиновность в суде? Вы в курсе, что такое избрание меры пресечения?
Связка Байден-Порошенко?
Шаман?
Только лахта может бредить так безграмотно.
показать весь комментарий
11.07.2020 23:14 Ответить
+9
Насрав йому в штані.
показать весь комментарий
11.07.2020 22:48 Ответить
+5
Ага и разобранный пистолет выстрелил в голову 4 раза , а Катя Ганзбург сама себя кислотой облила
показать весь комментарий
11.07.2020 22:40 Ответить
Комментировать
А как насчет статьи за незаконное хранение боеприпасов?
показать весь комментарий
11.07.2020 23:07 Ответить
Возбудят и закроют, в связи с смертью подозреваемого.
показать весь комментарий
11.07.2020 23:12 Ответить
Рано в ранці, яка потреба була розбирати зброю? Або людина була напідпитку, або йому погрожували. Хизуватися у такий час навіть Ромео не буде
показать весь комментарий
11.07.2020 23:08 Ответить
Там щось про "23-00" наче написано
показать весь комментарий
11.07.2020 23:13 Ответить
Ви праві. Ось попередня стаття на Цензорі:"Информация об инциденте в полицию поступила в 07:50 11 июля. В частности сообщалось, что 6 часов назад в больницу из квартиры Губский был госпитализирован в бессознательном состоянии с огнестрельным ранением головы".
Тоді залишається дві перших версії
показать весь комментарий
12.07.2020 06:44 Ответить
бред какой-то.. ни верю ни одному слову ментовским ЫкспЭртам !!!
показать весь комментарий
11.07.2020 23:11 Ответить
Да, там на соседнем балконе Порошенко видели))
показать весь комментарий
11.07.2020 23:14 Ответить
порошенко скоро увидят на эшафоте и кста вместе с зеленым и Ко
показать весь комментарий
11.07.2020 23:20 Ответить
Ну да. Покушение на убийство свободовца.
показать весь комментарий
11.07.2020 23:23 Ответить
Сплошная черная полоса - после больницы чувака ждет тюрьма!
показать весь комментарий
11.07.2020 23:13 Ответить
Если выживет - по состоянию здоровья, по хорошим характеристикам и т.п. - максимум условно.
показать весь комментарий
11.07.2020 23:15 Ответить
а еще его обязательно возьмут на поруки!
показать весь комментарий
11.07.2020 23:17 Ответить
Арестован мишка Ларин за три слова(с))))
показать весь комментарий
11.07.2020 23:21 Ответить
Там есть один нюанс - пистолет пытались скрыть во дворе, завернув в пакет...

Нелегальный пистолет и граната - дело серьезное!
показать весь комментарий
11.07.2020 23:27 Ответить
По закону резина - не пистолет, а спецсредство.
Даже если и был бы пистолет огнестрел плюс граната - не серьезно.
А про спрятать - мой комент про житомирского суицидника - его жена тоже прятала пистолет. Причем очень долго. Помню менты весь снег под окнами обтоптали...

Люди могут быть в стрессе.
показать весь комментарий
11.07.2020 23:37 Ответить
Швидше за все условка, якщо не був раніше судимим
показать весь комментарий
11.07.2020 23:17 Ответить
И то, судим по 263
показать весь комментарий
11.07.2020 23:50 Ответить
Был бы моск, наверно б убился..
А так-контузия черепа..
показать весь комментарий
11.07.2020 23:14 Ответить
А на гранату у него разрешение есть?
Гранату же можно в любом охотничьнм магазине купить
показать весь комментарий
11.07.2020 23:16 Ответить
Таким дуракам и в носу ковырятся опасно...
показать весь комментарий
11.07.2020 23:21 Ответить
добре, що хоч гранату недодумався розбирати.....
показать весь комментарий
12.07.2020 01:17 Ответить
Ты не прав. Медицине была бы экономия.
показать весь комментарий
12.07.2020 02:13 Ответить
жена - подозреваемая №1.
показать весь комментарий
12.07.2020 04:53 Ответить
чого ж це, є ще Кузя з мультфільма "домовой", назву точно мультика не помню...а втім цапа-відбувайла завжди можна придумати...
показать весь комментарий
12.07.2020 13:07 Ответить
жена - подозреваемая №1 всегда.
показать весь комментарий
13.07.2020 04:14 Ответить
Несколько выстрелов в голову, мозг не задет.
показать весь комментарий
12.07.2020 06:39 Ответить
По п'яні арсенал перебирав ? Не може бути ! Це ж свободівець ! Точно справжніх патріотів зачищають !
показать весь комментарий
12.07.2020 07:26 Ответить
Ага, где-то это уже было: "Вышел не крыльцо, упал и сломал себе голову. И так четыре раза подряд". Несчастный случай, уже 20 лет расследуют.
показать весь комментарий
12.07.2020 10:15 Ответить
