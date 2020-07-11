Полиция о ранении главы "Свободы" Николаевщины Губского: Перед выстрелом он разбирал травматический пистолет. ФОТОрепортаж

Правоохранители начали уголовное производство по статье о неосторожном телесном повреждении по факту ранения главы Николаевской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Демида Губского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как установило следствие, накануне вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и выпивали. После 23:00 они вдвоем вернулись домой. Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам.

Следователи начали уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины ("Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение").

В квартире пострадавшего обнаружили помповое ружье, граната Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия, кобура к пистолету.

"По данным разрешительной системы, гладкоствольное помповое ружье зарегистрировано на мужчину. Кроме того, следствием установлено, что пострадавший хотел приобрести спецсредство - пистолет травматического действия. Но не мог законно получить на него разрешение. Однако пистолет каким-то образом получил. Пути поступления оружия и других причастных к этому лиц теперь будет устанавливать полиция. Местонахождение пистолета следователи также установили и изъяли его", - отмечается в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, следственные действия продолжаются.

Напомним, 11 июля медики сообщили в полицию, что в больницу доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции был установлен характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову из пистолета травматического действия. Изъята резиновая пуля.

